"Mascaraklontjes": deze simpele methode kan helpen ze te voorkomen

Tips & trucs
Jade Leclerc
Photo d'illustration : terri smith / Unsplash

Klonterige, plakkerige wimpers zijn over het algemeen niet het gewenste effect als je een lange, gedefinieerde look wilt creëren. Het is echter goed om te onthouden dat er in make-up geen vaste regels of 'favorieten' zijn. Als je van dramatische wimpers houdt, ga er dan vooral voor. Maar voor een meer gescheiden look kunnen een paar simpele stappen al een groot verschil maken.

Het begint allemaal nog voordat je je wimpers aanraakt.

Zelfs als je de perfecte mascara hebt gevonden, kan één detail het resultaat compleet veranderen: de hoeveelheid product op het borsteltje. Vaak zit er veel te veel mascara op het borsteltje als je het uit de tube haalt. De oplossing? Veeg het overtollige product voorzichtig af met een schoon tissue of aan de binnenkant van de tube voordat je het aanbrengt. Zo blijft er voldoende mascara in de borstelharen zitten en voorkom je dat je wimpers snel gaan klonteren door het overtollige product.

Het kleine zigzagje dat het verschil maakt

Zodra het borsteltje lichter is geworden, is het tijd om de mascara aan te brengen. Plaats het borsteltje aan de aanzet van je wimpers, zo dicht mogelijk bij de wimperrand, en beweeg het vervolgens voorzichtig omhoog met kleine zigzagbewegingen van links naar rechts. Deze zigzagtechniek zorgt ervoor dat het product beter verdeeld wordt en de wimpers mooi van elkaar gescheiden worden. De mascara blijft geconcentreerder bij de aanzet, waardoor een mooie, volle look ontstaat, terwijl de uiteinden lichter en meer gedefinieerd blijven.

Twee laagjes, ja… maar wel op het juiste moment.

Houd je ervan om je blik te intensiveren met meerdere laagjes mascara? Geen probleem. De timing kan een wereld van verschil maken voor het eindresultaat. Om klontjes te voorkomen, breng je de tweede laag het beste direct aan, terwijl de eerste nog nat is, of pas als deze helemaal droog is. Het tussenliggende moment is minder ideaal: wanneer de mascara begint te drogen, kan een nieuwe laag gaan klonteren en kleine klontjes veroorzaken.

Vermijd het 'pompen' met de borstel.

Een andere gewoonte om op te letten: het herhaaldelijk in en uit de tube duwen van het borsteltje om meer product te krijgen. Deze beweging brengt lucht in de mascara en kan ervoor zorgen dat deze na verloop van tijd dikker wordt. Het is beter om het borsteltje voorzichtig te draaien terwijl je het eruit trekt. En als je mascara langer dan drie maanden open is geweest, kan de textuur vanzelf veranderd zijn en dikker geworden zijn, wat het aanbrengen er niet bepaald makkelijker op maakt.

Wat als de pakketten er al zijn?

Je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Als een paar wimpers per ongeluk aan elkaar zijn gekleefd, pak dan een klein, schoon borsteltje en kam de nog verse wimpers voorzichtig van wortel tot punt. Een zachte aanraking is meestal voldoende om het product te herverdelen en een luchtiger effect te creëren.

Het borsteltje afvegen, mascara in een zigzagbeweging aanbrengen, de timing tussen de laagjes perfect in de gaten houden… deze tips zijn vooral handig als je op zoek bent naar gescheiden en natuurlijk verlengde wimpers. De beruchte 'mascaraklontjes' zijn echter niet per se een modeblunder. Sommige mensen waarderen dit intense, grafische of opzettelijk zware effect juist. In make-up zijn er geen vaste regels: het beste resultaat is het resultaat waar je je goed bij voelt.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Ik ben een beautyredacteur met een passie voor alles wat met zelfzorg, make-up en rituelen te maken heeft die ons weer in contact brengen met onszelf. Ik vind het geweldig om trends te ontcijferen, producten te testen en te begrijpen wat er achter marketingbeloftes schuilgaat.
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