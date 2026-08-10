Volgens een onderzoek zijn deze parfumnoten favoriet bij vrouwen.

Wat als je neus favorieten had? Een onderzoek van Imperial College London onderzocht welke parfums het best beoordeeld werden door consumenten. Het resultaat: drie belangrijke geurfamilies sprongen eruit, met een grote verrassing wat betreft de combinaties die echt een verschil maakten.

Een onderzoek dat de populairste parfums onder de loep neemt.

Om te begrijpen wat een geur aantrekkelijk maakt, kozen onderzoekers Vaiva Vasiliauskaite en Tim Evans voor een vrij originele methode. In plaats van deelnemers te vragen welke geurnoten ze prefereerden, analyseerden ze duizenden recensies van vrouwelijke gebruikers over damesparfums. Vervolgens vergeleken ze deze beoordelingen met de gedetailleerde samenstelling van de geuren om de ingrediënten en akkoorden te identificeren die statistisch gezien geassocieerd waren met de hoogste beoordelingen. Deze aanpak stelde hen in staat om voorkeuren te observeren op basis van ervaringen uit de praktijk, in plaats van simpelweg te vertrouwen op zelfgerapporteerde meningen.

Het trio dat zich onderscheidt van de rest.

Drie geurfamilies springen er in het bijzonder uit: bloemen, musk en vanille. Deze noten worden geassocieerd met een positievere waardering van geuren, maar de betekenis van het onderzoek gaat verder dan dat. Onderzoekers suggereren dat deze noten niet alleen aantrekkelijk zijn vanwege hun intrinsieke kwaliteiten; ze kunnen ook fungeren als versterkers en de andere ingrediënten in het parfum benadrukken. Vanille kan bijvoorbeeld een warme en omhullende dimensie aan een compositie geven, terwijl bloemige noten diepte en dimensie kunnen toevoegen. Musk draagt op zijn beurt vaak bij aan een zachte en harmonieuze sensatie.

Het geheim? Durf onverwachte combinaties te maken.

De meest interessante ontdekking ligt wellicht elders. Bepaalde zeer populaire geurnoten, zoals lavendel of geranium, komen regelmatig voor in gewaardeerde parfums. Toch lijken minder voor de hand liggende combinaties nauwer verbonden te zijn met de meest succesvolle composities. Onderzoekers wijzen daarbij met name op jasmijn in combinatie met munt, of muskus in combinatie met vetiver en vanille.

Dit bewijst maar weer eens dat duo's en akkoorden in de parfumerie heerlijke verrassingen kunnen opleveren. Een vertrouwde noot kan veel origineler worden wanneer hij een onverwachte tegenhanger ontmoet. Vertrouwdheid is aantrekkelijk, maar de combinatie kan net dat beetje extra creëren dat een geur onvergetelijk maakt.

Stop niet bij slechts één noot.

Heb je een zwak voor vanille? Dat betekent niet per se dat je elk parfum met vanille lekker vindt. Hetzelfde geldt voor jasmijn, musk of houtachtige noten. Om een geur te vinden die bij je past, kun je het beste naar de hele samenstelling kijken en vooral naar hoe de verschillende noten op elkaar inwerken.

Vanille in combinatie met houtsoorten, frisse noten of bloemen zorgt voor een totaal andere indruk. En bovenal: laat de geur zich ontwikkelen op je huid. Een geur kan na een paar minuten nieuwe facetten onthullen en vervolgens in de loop van uren weer veranderen. Je eigen huid, je herinneringen en je reukgevoeligheid spelen hierbij ook een rol.

Een parfum heeft geen geslacht.

Hoewel de studie spreekt over 'vrouwelijke parfums', is dit slechts de categorie die door de onderzoekers is bestudeerd, geen regel om te volgen. Er zijn geen geurnoten die specifiek voor vrouwen of mannen bestemd zijn. Je kunt vanille, vetiver, musk, roos, lavendel of elke andere geurnoot dragen die je lekker vindt, ongeacht je geslacht. De classificaties 'voor haar' en 'voor hem' worden voornamelijk bepaald door markttrends en marketing. Uiteindelijk is je eigen voorkeur het beste criterium: als een geur je bevalt en je er een goed gevoel bij geeft, is hij perfect voor jou.

Uiteindelijk benadrukt dit onderzoek een prachtige waarheid: de meest geliefde parfums zijn niet per se gebaseerd op één enkele dominante geurnoot, maar op de subtiele balans tussen verschillende ingrediënten. Bloemen, musk en vanille lijken een voorsprong te hebben, maar uiteindelijk blijft je neus de doorslaggevende factor.