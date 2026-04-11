Make-up met een zongebruinde look: de beautytrend die het voorjaar van 2026 zal domineren.

Een zomerse gloed, een goudbruine huid en een natuurlijke uitstraling: de "zonneschijn"-make-up is dé trend van het voorjaar van 2026. Geïnspireerd door de gloed van de zon op de huid, is deze look aantrekkelijk door zijn frisheid en eenvoud.

Een stralende teint, makkelijk te bereiken

De "sunkissed"-trend is gebaseerd op een simpel idee: je huid verfraaien zonder haar te veranderen. Het gaat niet om camoufleren, maar juist om het accentueren van wat er al is. In lijn met de "skin first"-beweging ligt de nadruk op lichte texturen zoals getinte serums of opbouwbare foundations. Het doel? De natuurlijke textuur van je huid laten doorschijnen, met al haar nuances, levendigheid en stralende teint.

Om dit zongebruinde effect na te bootsen, wordt bronzer aangebracht op de plekken die van nature door de zon worden geraakt: de bovenkant van de jukbeenderen, de neusbrug, de slapen en het voorhoofd. Een blush in perzik- of rozetinten verheldert vervolgens de teint voor een direct gezonde gloed. Crème- of vloeibare texturen zijn bijzonder populair omdat ze naadloos in de huid overvloeien en een gladde finish geven.

Goed geplaatste lichtaccenten

Een ander belangrijk element van de look is licht. Highlighter wordt spaarzaam gebruikt om het licht te vangen en dat "zongebruinde huid"-effect te creëren. Gouden, champagnekleurige of licht koperkleurige tinten hebben de voorkeur om warmte toe te voegen zonder er onnatuurlijk uit te zien. Sommige mensen voegen ook nep-schoonheidsvlekjes toe, een truc die populair is geworden op sociale media om de illusie van een natuurlijk gebruinde huid te versterken.

Een warme en subtiele uitstraling

Wat de ogen betreft, blijft de trend licht. "Sunkissed" make-up kiest voor warme tinten zoals brons, terracotta of goudbeige, die diepte toevoegen maar er toch natuurlijk uitzien. Een simpele verlengende mascara is vaak al voldoende om de ogen te openen. Eyeliner is optioneel: alles is erop gericht een harmonieuze balans te behouden zonder overdreven te lijken. Het resultaat? Een stralende, zachte look die de rest van het gezicht perfect aanvult.

Frisse en natuurlijke lippen

Om deze lentelook compleet te maken, worden de lippen versierd met een glanzende of satijnachtige textuur. Getinte lipglosses en lippenbalsems zijn dé trend van dit moment. De tinten blijven dicht bij de natuurlijke lipkleur: roze, warme nude of perzik. Ook hier is het de bedoeling om de lippen te accentueren zonder ze te maskeren, op een lichte en comfortabele manier.

Een trend… maar geen verplichting.

De reden waarom 'zonneschijn'-make-up zo populair is, is ook omdat het zich gemakkelijk aanpast aan alle huidtinten en voorkeuren. Je kunt het aanpassen, intensiveren of juist subtieler maken, afhankelijk van je stijl. Het is ook belangrijk om te onthouden: je hoeft absoluut geen make-up te dragen om deze 'stralende' look te bereiken. Make-up kan leuk en plezierig zijn, een manier om jezelf te uiten – nooit een verplichting. Sommige mensen vinden het heerlijk om make-up te dragen, anderen geven er de voorkeur aan om hun huid naturel te laten, en alle benaderingen zijn prima.

Uiteindelijk draait de "zongebruinde" trend vooral om één ding: een stralende huid. Een huid die je kunt accentueren... of gewoon kunt laten stralen. Of je nu kiest voor een zorgvuldig gecreëerde gloed of een look zonder make-up, je huid verdient het om gezien, gerespecteerd en gewaardeerd te worden, precies zoals ze is.