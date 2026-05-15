Deze glinsterende tatoeages, zoals te zien op Zara Larsson, zouden wel eens dé beautytrend van de zomer van 2026 kunnen worden.

Glitterende vlinders fladderen over een zongebruinde rug en zwermen over de bovenkant. Dit stijlvolle detail, dat doet denken aan het tijdperk van vriendschapsarmbandjes en mp3-spelers, begint overal lichamen te sieren nu de zomer eraan komt. Zangeres Zara Larsson is de aanstichter van deze nostalgische esthetische beweging die silhouetten wil laten stralen. Deze strass-tatoeages zijn op zichzelf al genoeg om een outfit compleet te maken. Het is tijd om de kunst van tijdelijke tatoeages te herontdekken.

Lichaamssieraden uit de jaren 2000 herleven.

Strasssteentjes en andere kleine diamantjes hebben lange tijd de boventoon gevoerd op gezichten. Oorspronkelijk aangebracht in de ooghoek of onder de wenkbrauw voor festivals of speciale gelegenheden, nemen ze nu de vrijheid en beperken ze zich niet langer tot het ooglid. Ze overschrijden nu de kaaklijn om het lichaam te versieren en andere anatomische gebieden te veroveren, verlangend naar zelfvertrouwen. Een blauwgetinte schildpad ingelegd op de onderrug, zilveren arabesken gegraveerd aan de basis van de sleutelbeenderen, of driedimensionale tiare-bloemen verankerd in de arm als ingelegde edelstenen.

Met deze opvallende beelden en airbrush-make-up lijkt de hele wereld stil te staan in de jaren 2000. Vooral omdat die glinsterende tatoeages onder laag uitgesneden broeken en kleurrijke tops met open rug vandaan piepen. Nee, je bent niet door een tijdreis gegaan of terug in de tijd gereisd, ook al suggereren alle huidige modetrends misschien wel een terugblik.

Deze opvallende tatoeages, die net zo goed het Winx-logo zouden kunnen zijn, zijn meer dan alleen make-up voor popsterren of glinsterende effecten. Ze hebben een zekere sentimentele waarde. Ze roepen een hele wereld aan beelden op: audiocassettes, klaptelefoons, mierzoete parfums, afgebladderde nagellak. In die tijd, die spontaan het gevoel oproept van "vroeger was alles beter", plakten we deze prachtige stickers overal, van onze agenda's tot onze radio's. We namen de uitdrukking "het leven laten sprankelen" letterlijk. En ook het lichaam bleef niet gespaard van deze glittermanie. Deze vluchtige tatoeages, waarbij iriserend poeder met behulp van sjablonen wordt aangebracht, maken een comeback in de beautywereld.

Zangeres Zara Larsson blaast dit schitterende ritueel nieuw leven in.

Als gouden zonnen weer armen sieren en dolfijnen hun glinsterende spetters over schouders spatten, is dat mede te danken aan de iconische Zara Larsson. De Scandinavische muze, die zich een tijdje had teruggetrokken uit de schijnwerpers en van haar koptelefoon had afgezien, maakt een triomfantelijke terugkeer naar de muziekwereld. Trouw aan haar artistieke visie uit de tijd van Y2K, belichaamt ze de essentie van de zomer en de jaren 2000.

Bij elke verschijning kiest ze voor materialen die het licht weerkaatsen: satijn, pailletten, metaal, transparante stoffen, strass-steentjes en soms latex. Dit creëert een stralende, bijna 'popster-chromen'-look. De glinsterende tatoeage past daarom perfect bij haar kenmerkende stijl. Het sluit naadloos aan bij haar half-tropische, half-retro identiteit. Tijdens haar toepasselijk genaamde Amerikaanse tournee, Midnight Sun, liet ze deze dromerige beauty-touch officieel zien. Ze zette de toon met zilveren vlinders die de lijn van haar ruggengraat volgden. En je hoeft niet op Pinterest naar inspiratie te zoeken. Het Instagram-account van de zangeres, met zijn verslavende hits, is een ware schat aan inspiratie.

Een roze luipaardprint op de erogene zones van haar lichaam, of een XXL-zonnetje in plaats van een hanger – de vrouw die de bijzondere 'iPod-jurk' populair maakte, barst van de fantasie. Hoewel pailletten haar stoffen niet sieren, zijn ze elders wel degelijk aanwezig, midden op haar huid.

Technieken om als een expert een silhouet van kralen te maken

Deze glittertattoos, die de zonnestralen vangen en een magische afdruk op het lichaam achterlaten, zijn een goddelijk alternatief voor body chains en traditionele sieraden. Om hetzelfde professionele en natuurlijke resultaat te bereiken als Zara Larsson, een ambassadrice van een levendigere en speelsere mode, zul je zeker je vaardigheden moeten aanscherpen en geduld moeten hebben. Het is niet zoals de beroemde Blopens uit onze jeugd, waarbij je een paar seconden je longen moest inspannen om een ontwerp te zien verschijnen.

Om dit sieradeneffect direct op de huid na te bootsen, zijn er verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste is het gebruik van zelfklevende sjablonen die speciaal voor body art zijn ontworpen. Deze worden aangebracht op een schone, perfect droge huid. Breng vervolgens een onzichtbare cosmetische lijm aan en dep voorzichtig losse glitter of micro-strasssteentjes op het sjabloon met een plat penseel. Zodra het sjabloon is verwijderd, is het ontwerp scherp en helder zichtbaar, alsof het direct in de huid is gegraveerd.

Wie er aanleg voor heeft, kan ook uit de vrije hand tekenen met glittereyeliner of strass-steentjeslijm, aangebracht met een fijn penseel. Delicate vlinders in de onderrug, sterrenbeelden op de schouders, bloemmotieven langs de sleutelbeenderen of een gestileerde zon bij de navel: alles is mogelijk. Het doel is niet om chirurgische precisie te bereiken, maar om een stralend detail te creëren dat de aandacht trekt zodra een zonnestraal het figuur raakt.

Uiteindelijk duidt deze trend op een terugkeer naar een meer spontane, minder verfijnde, bijna kinderlijke schoonheid. Een schoonheid die speelsheid, grilligheid en vrolijke uitspattingen omarmt. Na seizoenen die gedomineerd werden door minimalisme en nauwgezet geplande routines, herinneren deze sprankelende tatoeages ons eraan dat stijl in de zomer ook een vorm van ontspanning kan zijn.