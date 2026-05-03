Rode lippenstift: waarom de wetenschap zegt dat het je "aantrekkelijker" maakt.

Rode lippenstift heeft de tand des tijds doorstaan zonder aan aantrekkingskracht in te boeten, maar naast de stijl hebben verschillende studies het effect ervan op de perceptie onderzocht. Het resultaat: deze kleur trekt mogelijk meer aandacht en beïnvloedt hoe een gezicht wordt beoordeeld.

Rood, een kleur die niet onopgemerkt blijft.

In de kleurenpsychologie wordt rood vaak gepresenteerd als een bijzonder opvallende kleur. Het trekt snel de aandacht en valt gemakkelijk op in de omgeving. Deze sterke visuele aanwezigheid verklaart gedeeltelijk waarom het zo'n sterke indruk maakt op het gebied van uiterlijk.

Uit sommige onderzoeken blijkt dat mensen die rood dragen aantrekkelijker worden gevonden dan mensen die andere kleuren dragen. Dit betekent niet dat rood een soort 'magische kracht' bezit. Het is eerder een effect dat te maken heeft met aandacht: wat meer opvalt, kan ook meer in het oog springen.

Een contrast dat de gelaatstrekken benadrukt.

Lippenstift beïnvloedt ook de visuele waarneming door middel van contrast. Een intense lipkleur accentueert het verschil tussen de huid, de mond en andere gelaatstrekken. Onderzoek suggereert dat dit contrast bepaalde delen van het gezicht beter zichtbaar kan maken en de blik kan sturen.

De lippen worden dan een blikvanger, wat de perceptie van het hele gezicht kan veranderen. Kortom, lippenstift verandert je gelaatstrekken niet: het accentueert ze op een andere manier.

Rode lippenstift: een symbool van zelfvertrouwen?

Rood is ook beladen met culturele associaties. In veel collectieve verbeeldingen wordt het geassocieerd met zelfvertrouwen, elegantie, lef en charisma. Sommige onderzoeken naar make-up tonen zelfs aan dat het de algehele perceptie van een gezicht kan beïnvloeden, met name door de indruk van zelfvertrouwen of competentie te versterken. Met andere woorden, wanneer iemand rode lippenstift draagt, kan die persoon worden beoordeeld aan de hand van een hele reeks sociale codes die al diep in ons bewustzijn verankerd zijn.

Wanneer sociale perceptie een rol speelt

Het is echter essentieel om deze resultaten te nuanceren. Hoewel sommige mensen een vrouw met rode lippenstift als "aantrekkelijker" beschouwen, kan dit ook een weerspiegeling zijn van diepgewortelde sociale normen en patriarchale vooroordelen.

Het uiterlijk van een vrouw wordt al lange tijd beoordeeld door de ogen van anderen, en met name door de mannelijke blik. Een vrouw die make-up draagt, rode lippenstift, een minirok of een laag uitgesneden topje, wordt soms nog steeds gezien als iemand die "probeert te verleiden". Maar rode lippenstift dragen betekent niet per se dat je iemand wilt behagen. Het kan simpelweg betekenen: "Ik vind deze kleur mooi, ik voel me er goed in, ik wilde hem vandaag dragen."

Diezelfde logica geldt voor kleding: een minirok is geen uitnodiging, een laag uitgesneden topje is geen boodschap en lippenstift is geen intentieverklaring. Dit zijn bovenal persoonlijke keuzes.

Aantrekkelijkheid blijft veelzijdig en subjectief.

Onderzoekers herinneren ons eraan dat aantrekkelijkheid afhangt van een veelheid aan factoren: individuele voorkeuren, cultuur, persoonlijkheid, gezichtsuitdrukkingen, houding, zelfvertrouwen en context. Rode lippenstift maakt iemand dus niet automatisch "aantrekkelijker". Het kan simpelweg bepaalde mechanismen beïnvloeden die verband houden met visuele aandacht en culturele associaties. En bovenal zou "aantrekkelijk zijn" nooit een verplichting moeten zijn.

Uiteindelijk heeft rode lippenstift niet zozeer de kracht om te veranderen hoe anderen je zien, maar eerder om je zelfexpressie te versterken. Als je het mooi vindt om te dragen, doe het dan vooral. Als je liever nude, pruim of zelfs een natuurlijke lipkleur hebt, is dat ook helemaal prima. Schoonheid gaat niet om een specifieke kleur, maar om de vrijheid om je imago vorm te geven zoals jij dat wilt.