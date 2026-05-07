"Zeeppedicure": deze trendy voetverzorgingstechniek zorgt voor veel ophef.

Na de jelly nails is er een nieuwe beautytrend die ieders aandacht trekt: de zeeppedicure. Deze ultraglanzende pedicure, die is ontstaan uit de wereld van de zeepnagels, focust op een natuurlijk en elegant effect. De ingetogen esthetiek spreekt steeds meer mensen aan.

Een pedicure geïnspireerd door… zeep

Het principe van de 'zeeppedicure' is eenvoudig: nagels een frisse, schone en licht doorschijnende look geven, net als het gladde, glanzende oppervlak van een stuk zeep. Geen opvallende kleuren of uitgebreide nail art. De trend is gericht op zachte, stralende tinten: melkwit, heel lichtroze, roze nude of subtiele parelmoerglans.

Het doel is niet om de nagel volledig te transformeren, maar eerder om hem te verfraaien met een strakke, glanzende en natuurlijke afwerking. Het resultaat: verzorgde voeten met een chique look die je elke dag kunt dragen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Magdalena Kilanowska | PAZNOKCIE • SZKOLENIA • TORUŃ (@butterfly_mkilanowska_educator)

De "nette meiden"-trend is helemaal tot in je tenen doorgevoerd.

De zeeppedicure is onderdeel van de 'clean girl'-esthetiek, die de afgelopen seizoenen een must-have is geworden in de beautywereld. Deze trend legt de nadruk op een frisse en minimalistische look: een stralende teint, eenvoudige kapsels, lichte make-up en natuurlijke manicures. Het idee is niet om te verbergen, maar om subtiel te accentueren wat er al is.

In dit kader is de 'zeeppedicure' bijzonder aantrekkelijk voor mensen die een elegant resultaat waarderen zonder dat het overdreven wordt. Het zorgt voor een verzorgde look en is tegelijkertijd heel gemakkelijk te combineren met verschillende stijlen, outfits of schoenen. Minimalistische sandalen, witte sneakers of zomerhakken: deze pedicure past overal bij.

Waarom is deze trend zo intrigerend?

De reden dat de 'zeeppedicure' zoveel aandacht krijgt op sociale media, is juist omdat het een welkome afwisseling is van de felgekleurde zomerpedicures die we gewend zijn. Waar de zomer vaak geassocieerd wordt met felrood, neonkleuren of opvallende patronen, draait deze trend juist om eenvoud. En het is precies deze strakke, minimalistische look die zo aantrekkelijk is.

Veel online gebruikers geven aan dat ze de "nette nagels"-look en de moeiteloos verfijnde uitstraling waarderen. Anderen vinden het fijn dat de stijl tijdloos is en niet na een paar weken alweer uit de mode raakt. Deze esthetiek speelt ook in op een subtieler idee van schoonheid: je hoeft je nagels niet vol te stoppen met versieringen om elegante voeten te hebben. Een glanzende afwerking, een mooie vorm en een stralende kleur zijn vaak al voldoende voor een zeer verfijnd resultaat.

Hoe pas je een zeeppedicure toe?

Om deze trend te herhalen, raden experts het volgende aan:

Kies voor hele lichte kleuren met een glanzende finish. Doorzichtige roze tinten zijn bijzonder populair, net als melkwitte, licht neutrale tinten. Sommigen brengen ook een subtiele parelmoerglans topcoat aan om de nagel nog meer te laten stralen.

Ook de voetverzorging speelt een belangrijke rol: netjes gevijlde nagels, goed verzorgde nagriemen en een gehydrateerde huid dragen allemaal bij aan dit gewenste "schone" effect.

En het allerbelangrijkste: deze trend is geschikt voor alle voettypen. Het gaat er niet om "perfecte" voeten te hebben, maar verzorgde voeten waar je je goed in voelt.

Kortom, de 'zeeppedicure' is makkelijk aan te brengen, stralend en elegant, en is nu al een van de belangrijkste beautytrends voor lente/zomer 2026. Het succes ervan weerspiegelt ook een bredere verandering in de huidige schoonheidsnormen: de terugkeer van minimalisme, natuurlijke texturen en subtiele details die verfraaien zonder te veranderen.