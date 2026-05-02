"Jelly nails": de trend die nagels een frisse twist geeft

Na "glanzende nagels" en "melknagels" is er in 2026 een nieuwe beautytrend op komst: "jelly nails". Deze glanzende, geleiachtige nagels veroveren sociale media, nagelsalons en moodboards voor manicures. De aantrekkingskracht? Een frisse, moderne en ongelooflijk stijlvolle look.

Wat zijn "jelly nails" precies?

"Jelly nails," ook wel "jelly nails" of "Koreaanse jelly nails" genoemd, zijn herkenbaar aan hun doorschijnende en glanzende afwerking. Het idee: licht getinte nagels met een gelachtig effect dat doet denken aan fruitige snoepjes of gekleurde gelei.

Het resultaat is stralend en subtiel, met precies de juiste hoeveelheid kleur: het licht lijkt door de nagel heen te schijnen, wat een fris, bijna aquatisch effect geeft. Het is een beetje zoals de "glass skin"-trend, maar dan voor manicures.

Een trend die is ontstaan in Zuid-Korea.

Het is geen verrassing dat deze esthetiek rechtstreeks uit Zuid-Korea komt, een ware wereldleider op het gebied van innovatieve schoonheid. De 'jelly nails', die al populair waren in Aziatische salons, begonnen in 2025 aan populariteit te winnen in Europa, om vervolgens in 2026 een enorme vlucht te nemen. Ze maken deel uit van de K-beauty-beweging, die waarde hecht aan een natuurlijke uitstraling, een strakke afwerking en oog voor detail. Overdrijven is hier niet nodig: alles draait om transparantie, glans en subtiliteit.

Waarom iedereen in 2026 gek wordt.

Deze manicure is zo populair omdat hij momenteel aan alle eisen voldoet. Ten eerste past hij perfect bij de minimalistische beautytrend. "Jelly nails" geven een chique effect en bieden een breed scala aan stijlen: zachte pasteltinten, frisroze, levendig perzik, aardbeirood, subtiel lavendel of gedurfd neon.

Nog een voordeel: ze staan prachtig op alle handen, bij alle nagellengtes en alle huidtinten. Door hun transparantie kan de stijl ademen en krijgen ze een natuurlijk stralend effect. Daardoor spreken ze zowel mensen aan die een subtiele look prefereren als liefhebbers van meer verfijnde nail art.

De meest gewenste varianten

In 2026 zullen 'jelly nails' verkrijgbaar zijn in verfijndere en nog aantrekkelijkere varianten. Nude jelly en melkbeige tinten blijken erg populair dankzij hun chique en strakke afwerking. Roze tinten geven de handen een gezonde gloed, terwijl oranje of rode tinten een zonnige en levendige touch toevoegen.

Voor wie oog heeft voor detail, zijn er ook varianten met microglitters, parelmoerglans, mini-strasssteentjes of subtiele glinsteringen verwerkt in het doorschijnende materiaal. Tot slot is er de "zeepnagels"-versie, die bijna kleurloos is en minimalisme naar een nog hoger niveau tilt met een ultraglanzende afwerking.

Kortom, jelly nails belichamen een "nieuwe visie" op schoonheid: stralend, fris en subtiel. Een manicure die accentueert zonder te verbergen, en die de unieke eigenschappen van de handen viert. Tegen 2026 zullen de meest begeerde nagels lijken op doorschijnende snoepjes... en hun charme zal direct zijn.