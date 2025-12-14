Search here...

Om het nieuwe jaar te vieren, kan deze make-uplook zomaar je beste bondgenoot zijn.

Make-up
Tatiana Richard
@paulina_kurkowska/TikTok

De make-uptrends voor de feestdagen van 2025 staan ​​in het teken van koele, metallic tinten, met een sterke comeback van glinsterend grijs en zilver. Deze ijzige kleuren zijn perfect voor een glinsterende ooglook, ideaal voor een sprankelende oudejaarsavond die het licht vangt. De trend van dit seizoen is om deze glinsterende make-up te combineren met een diepe smokey eye, wat een vleugje elegantie en lef toevoegt.

Koele tinten, dé ster van het seizoen.

Deze winter voeren koele tinten de boventoon: grijs, zilver, ijsblauw en ijzig lavendel sieren de oogleden. Glitter brengt deze kleuren tot leven en voegt sprankeling en glamour toe. Glanzende grijze make-up is verkrijgbaar in zowel fijne texturen als grotere, glinsterende deeltjes, voor een persoonlijk feestelijk effect.

Diepe smokey eye, gecontroleerde intensiteit.

Als aanvulling op deze kleuren blijft de smokey eye een klassieker voor een elegante look. Dit jaar is de smokey eye te bewonderen in zijn diepste en meest gouden varianten, met een kleurovergang van donkergrijs naar lichtere tinten in het midden van het ooglid. Dit alles combineert perfect met zilveren glitter, aangebracht op het bewegende ooglid of in de binnenste ooghoek, voor een betoverende look.

Tips voor een geslaagde make-uplook op oudejaarsavond

  • Begin met een basislaag of primer om ervoor te zorgen dat de glitter goed blijft zitten.
  • Breng een donkergrijze of antracietkleurige oogschaduw aan in een kleurverloop om diepte te creëren.
  • Breng de zilveren glitter voorzichtig aan op het beweegbare ooglid of het centrale deel ervan.
  • Breng tot slot een lijntje zwarte of antracietgrijze eyeliner aan om de ogen te accentueren.
  • Breng een volumegevende mascara aan om het effect op je wimpers te versterken.
@paulina_kurkowska Make-upidee voor Oudejaarsavond 🪩🥂 (1/4) | Geef deze look een cijfer van 0-10 🥹 __________ @mesauda Bare Harmony oogschaduwpalet „Deep Smokey” @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense” @lancomeofficial Hypnôse oogschaduwpalet „Smokey chic” @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi wimpers #nieuwjaarsmake-up # feestmake-up # zilvermake-up #lancomepoland #make-up ♬ original sound - lolayounggg

Durf voor Oud en Nieuw 2025 te kiezen voor een make-up look die feestelijk, trendy en verfijnd combineert: glinsterend grijs is de sleutelkleur, versterkt door een diepe en stralende smokey eye. Deze winterlook is ideaal voor wie de ogen wil laten sprankelen en tegelijkertijd elegant en trendy wil blijven met de koele tinten die dit seizoen de boventoon voeren.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als schrijver verken ik schoonheid, mode en psychologie met gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Ik geniet ervan de emoties die we ervaren te begrijpen en een stem te geven aan degenen die ons helpen onszelf beter te begrijpen. In mijn artikelen streef ik ernaar de kloof tussen wetenschappelijke kennis en onze dagelijkse ervaringen te overbruggen.
Article précédent
Heb je groene ogen? Met deze make-upstijl kun je je blik betoveren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Heb je groene ogen? Met deze make-upstijl kun je je blik betoveren.

TikTok-contentmaker @michaelaberd onthult de perfecte make-uplook om groene ogen te accentueren: de "espresso-look". Deze monochrome stijl in warme...

De magische spiegel van Disney is er eindelijk: hij komt naar onze badkamers

We herinneren ons allemaal die scène uit Sneeuwwitje waarin de stiefmoeder aan haar spiegel vraagt : "Wie is...

De geheime truc van dragqueens voor een betoverende blik

Dragqueens staan bekend om hun weelderige make-up en overdreven gelaatstrekken en worden zelden gebruikt als voorbeeld voor beautylooks....

Dunne wenkbrauwen: de trend uit de jaren 2000 duikt weer op en zorgt voor een groot debat

Schoonheid is een oneindige cyclus. Hoewel wenkbrauwen de afgelopen jaren helemaal hip waren – dik, borstelig en opvallend...

Zeg vaarwel tegen de gebruinde teint, deze nieuwe make-uptrend zorgt voor ophef

De nieuwe "Cold Girl"-make-upgolf grijpt om zich heen op sociale media en vervangt warme teints door koele, rozige...

De "Red Nails Theory": empowerment of stereotype? Deze TikTok-trend zorgt voor verdeeldheid onder internetgebruikers.

Heb je binnenkort een sollicitatiegesprek om te onderhandelen over een salarisverhoging of een romantisch afspraakje? Vraag je nagelstyliste...

© 2025 The Body Optimist