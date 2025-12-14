Om het nieuwe jaar te vieren, kan deze make-uplook zomaar je beste bondgenoot zijn.

De make-uptrends voor de feestdagen van 2025 staan ​​in het teken van koele, metallic tinten, met een sterke comeback van glinsterend grijs en zilver. Deze ijzige kleuren zijn perfect voor een glinsterende ooglook, ideaal voor een sprankelende oudejaarsavond die het licht vangt. De trend van dit seizoen is om deze glinsterende make-up te combineren met een diepe smokey eye, wat een vleugje elegantie en lef toevoegt.

Koele tinten, dé ster van het seizoen.

Deze winter voeren koele tinten de boventoon: grijs, zilver, ijsblauw en ijzig lavendel sieren de oogleden. Glitter brengt deze kleuren tot leven en voegt sprankeling en glamour toe. Glanzende grijze make-up is verkrijgbaar in zowel fijne texturen als grotere, glinsterende deeltjes, voor een persoonlijk feestelijk effect.

Diepe smokey eye, gecontroleerde intensiteit.

Als aanvulling op deze kleuren blijft de smokey eye een klassieker voor een elegante look. Dit jaar is de smokey eye te bewonderen in zijn diepste en meest gouden varianten, met een kleurovergang van donkergrijs naar lichtere tinten in het midden van het ooglid. Dit alles combineert perfect met zilveren glitter, aangebracht op het bewegende ooglid of in de binnenste ooghoek, voor een betoverende look.

Tips voor een geslaagde make-uplook op oudejaarsavond

Begin met een basislaag of primer om ervoor te zorgen dat de glitter goed blijft zitten.

Breng een donkergrijze of antracietkleurige oogschaduw aan in een kleurverloop om diepte te creëren.

Breng de zilveren glitter voorzichtig aan op het beweegbare ooglid of het centrale deel ervan.

Breng tot slot een lijntje zwarte of antracietgrijze eyeliner aan om de ogen te accentueren.

Breng een volumegevende mascara aan om het effect op je wimpers te versterken.

Durf voor Oud en Nieuw 2025 te kiezen voor een make-up look die feestelijk, trendy en verfijnd combineert: glinsterend grijs is de sleutelkleur, versterkt door een diepe en stralende smokey eye. Deze winterlook is ideaal voor wie de ogen wil laten sprankelen en tegelijkertijd elegant en trendy wil blijven met de koele tinten die dit seizoen de boventoon voeren.