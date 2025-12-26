Search here...

Ze laat haar lippen tatoeëren en heeft meteen spijt van het resultaat.

Make-up
Léa Michel
@kalitaku/Instagram

Kalita Hon zal de dag nooit vergeten waarop ze in paniek raakte tijdens een lipblushing-sessie – een semi-permanente make-uptechniek bedoeld om de natuurlijke kleur van de lippen te versterken. Nadat ze op sociale media het exacte moment had gedeeld waarop ze spijt kreeg van haar beslissing, vertelt de jonge vrouw nu hoe het afliep.

Een schoonheids"experiment" dat viraal ging

Kalita, die in New York woont, legt uit dat ze dagelijks lippenstift draagt en op zoek was naar een "praktischer en duurzamer" alternatief, vertelde ze aan People magazine. "Het idee om wakker te worden met een natuurlijk roze teint leek me zowel aantrekkelijk als logisch," aldus Kalita.

Voordat ze de stap zette, deed ze uitgebreid onderzoek naar de procedure en las ze zowel positieve als negatieve ervaringen. Maar toen het felrode pigment op haar lippen werd aangebracht – en zelfs buiten de omlijning – beleefde de jonge vrouw meteen een "moment van pure paniek". Op TikTok plaatste ze een video met het onderschrift: "Kijk naar het exacte moment waarop ik wist dat ik mijn liptattoo haatte." Haar verbijsterde uitdrukking ging viraal en leverde honderden reacties op, sommige geamuseerd, andere geschokt.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Kalita Hon (@kalitaku)

"Ik dacht dat het tijdelijk zou zijn."

Hoewel de pijn en de felle kleur haar aanvankelijk zorgen baarden, legt Kalita uit dat ze de professional vertrouwde en ervoor koos om "het proces te vertrouwen". "Ik bleef mezelf vertellen dat het ongemak niet lang zou duren en dat het resultaat de moeite waard zou zijn", zegt ze. En ze had gelijk: een paar dagen later was de pigmentintensiteit afgenomen, de zwelling verminderd en de kleur zachter geworden. "Nu ben ik er dol op! Het is precies wat ik wilde. De kleur heeft een natuurlijke tint gekregen die mijn lippen accentueert zonder overdreven te zijn", geeft ze nu toe.

Uiteindelijk deelde Kalita de voortgang van het proces op Instagram: gezwollen en rode lippen de volgende dag, schilferende huid na twee dagen, en vervolgens de geleidelijke verschijning van een mooie roze tint. "Ik wist niet dat de kleur tijd nodig had om in te trekken. Toen het eenmaal genezen was, waren mijn lippen perfect, naar mijn mening!"

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Comment fêter le carnaval avec style (et sans se ruiner)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na de "clean girl"-look in 2025 zou deze make-uptrend in 2026 wel eens kunnen opvallen.

Een aantal seizoenen lang werd schoonheid samengevat in één woord: "schoon". Een stralende teint, nude lippen en zorgvuldig...

Express Holiday Makeup: hét magische product waar iedereen naar op zoek is.

De feestdagen komen eraan en misschien ben je al bezig met het plannen van je beautylook. Of je...

Om het nieuwe jaar te vieren, kan deze make-uplook zomaar je beste bondgenoot zijn.

De make-uptrends voor de feestdagen van 2025 staan ​​in het teken van koele, metallic tinten, met een sterke...

Heb je groene ogen? Met deze make-upstijl kun je je blik betoveren.

TikTok-contentmaker @michaelaberd onthult de perfecte make-uplook om groene ogen te accentueren: de "espresso-look". Deze monochrome stijl in warme...

De magische spiegel van Disney is er eindelijk: hij komt naar onze badkamers

We herinneren ons allemaal die scène uit Sneeuwwitje waarin de stiefmoeder aan haar spiegel vraagt : "Wie is...

De geheime truc van dragqueens voor een betoverende blik

Dragqueens staan bekend om hun weelderige make-up en overdreven gelaatstrekken en worden zelden gebruikt als voorbeeld voor beautylooks....

© 2025 The Body Optimist