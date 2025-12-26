Ze laat haar lippen tatoeëren en heeft meteen spijt van het resultaat.

Kalita Hon zal de dag nooit vergeten waarop ze in paniek raakte tijdens een lipblushing-sessie – een semi-permanente make-uptechniek bedoeld om de natuurlijke kleur van de lippen te versterken. Nadat ze op sociale media het exacte moment had gedeeld waarop ze spijt kreeg van haar beslissing, vertelt de jonge vrouw nu hoe het afliep.

Een schoonheids"experiment" dat viraal ging

Kalita, die in New York woont, legt uit dat ze dagelijks lippenstift draagt en op zoek was naar een "praktischer en duurzamer" alternatief, vertelde ze aan People magazine. "Het idee om wakker te worden met een natuurlijk roze teint leek me zowel aantrekkelijk als logisch," aldus Kalita.

Voordat ze de stap zette, deed ze uitgebreid onderzoek naar de procedure en las ze zowel positieve als negatieve ervaringen. Maar toen het felrode pigment op haar lippen werd aangebracht – en zelfs buiten de omlijning – beleefde de jonge vrouw meteen een "moment van pure paniek". Op TikTok plaatste ze een video met het onderschrift: "Kijk naar het exacte moment waarop ik wist dat ik mijn liptattoo haatte." Haar verbijsterde uitdrukking ging viraal en leverde honderden reacties op, sommige geamuseerd, andere geschokt.

"Ik dacht dat het tijdelijk zou zijn."

Hoewel de pijn en de felle kleur haar aanvankelijk zorgen baarden, legt Kalita uit dat ze de professional vertrouwde en ervoor koos om "het proces te vertrouwen". "Ik bleef mezelf vertellen dat het ongemak niet lang zou duren en dat het resultaat de moeite waard zou zijn", zegt ze. En ze had gelijk: een paar dagen later was de pigmentintensiteit afgenomen, de zwelling verminderd en de kleur zachter geworden. "Nu ben ik er dol op! Het is precies wat ik wilde. De kleur heeft een natuurlijke tint gekregen die mijn lippen accentueert zonder overdreven te zijn", geeft ze nu toe.

Uiteindelijk deelde Kalita de voortgang van het proces op Instagram: gezwollen en rode lippen de volgende dag, schilferende huid na twee dagen, en vervolgens de geleidelijke verschijning van een mooie roze tint. "Ik wist niet dat de kleur tijd nodig had om in te trekken. Toen het eenmaal genezen was, waren mijn lippen perfect, naar mijn mening!"