Deze "romantische manicure" zorgt voor een ware hype op sociale media ter gelegenheid van Valentijnsdag.

Make-up
Léa Michel
Nagels met stippen zijn een enorme hit op TikTok en Instagram nu Valentijnsdag 2026 nadert, met een explosieve stijging in zoekopdrachten. Deze retro-romantische manicure, speels en makkelijk te maken, is aantrekkelijk dankzij de vintage chique look en de eindeloze variaties.

Waarom zijn nagels met stippen zo populair?

Deze trend, die in de herfst van 2025 opkomt, transformeert klassieke stippen in hartjes- of microstippenpatronen voor een uitgesproken romantische uitstraling. Tegen een nude, poederroze of gepassioneerd rode achtergrond roepen de kleine stippen traditionele hartjes op zonder kitsch te worden. Op TikTok heeft de hashtag honderden miljoenen views verzameld: doe-het-zelf-tutorials met haarspeldjes als stippeltool, of professionele salonversies met gellak. Beroemdheden zoals Sabrina Carpenter en Dua Lipa dragen bij aan de hype met Franse manicure met stippen.

Ideeën voor een onweerstaanbare Valentijnsdagmanicure

Hier zijn een paar variaties die je kunt kopiëren om te schitteren op 14 februari:

  • Polka Heart Nails: stippen vervangen door kleine rode hartjes op een nude basis — romantisch en trendy.
  • Rood-witte stippen: effen rode nagels met witte stippen, of gestippelde French tips voor een retro pin-up effect.
  • Coquette Dots: zwarte stippen op een witte Franse manicure, met 3D-strikjes of pailletten voor een meisjesachtige touch.
  • Minimalistische microstippen: kleine stipjes op een zachtroze of mokka-kersenkleurige ondergrond, voor een verfijnde look voor elke dag.

Hoe maak je ze thuis?

Benodigdheden: beige/roze basislak, contrasterende nagellak (rood, wit, zwart), dotting tool of tandenstoker, matte of glanzende topcoat. Breng twee laagjes basislak aan, plaats de onregelmatige stipjes en breng een sealer aan. Tijd: 20 minuten. In een salon kun je kiezen voor gelnagellak voor een houdbaarheid van 3 weken.

Zeg vaarwel tegen gigantische harten: nagels met stippen brengen een frisse, veelzijdige en virale romantiek. Perfect om je liefde tot in de puntjes te uiten, bewijzen ze dat liefde gevierd wordt met stijl en een vleugje retro durf.

Ze maakt haar lippenstift van fruit en groenten.

