Cosmetica op Amazon: wat specialisten adviseren vóór aankoop

Je kunt vrijwel alles vinden op Amazon. Soms blader je door de marketplace op zoek naar een klein meubelstuk of een telefoonhoesje, en uiteindelijk vul je je winkelmandje met lipgloss, getinte moisturizer en andere gesponsorde beautyproducten. Je moet echter wel oppassen als je geen namaakcosmetica in je make-uptas wilt hebben. Hier zijn de aanbevelingen van dermatologen voor een bewuste en risicovrije aankoop van beautyproducten.

Dit logo geeft de mate van betrouwbaarheid aan.

Als je op Amazon rondkijkt, raak je al snel de weg kwijt. We komen naar de site om een klein, essentieel artikel te kopen en vertrekken uiteindelijk met een winkelmandje vol allerlei spullen. Maar soms is Amazon onze laatste hoop om een onmisbaar beautyproduct te vinden dat overal elders is uitverkocht. En tot ieders verbazing is dit felbegeerde cosmeticaproduct niet uitverkocht op Amazon. We haasten ons om het aan ons winkelmandje toe te voegen, uit angst het weer mis te lopen. In de haast en euforie van het kopen letten we niet altijd op de kleine lettertjes. En dat is onze grootste fout. We kunnen zo eindigen met dubieuze namaakproducten met eindeloze ingrediëntenlijsten.

In een 'preventievideo' somt contentmaker @therealkco deze cruciale details op om ons te helpen bij het winkelen. Haar advies is niet zomaar verzonnen; ze heeft het gehoord van een medewerker van Amazon Canada. Luxe producten of producten van bekende merken hebben een 'Premium Beauty'-label, wat onaangename verrassingen bij het openen van de verpakking voorkomt. Het is een beetje zoals een echtheidscertificaat voor sieraden. Je kunt er zeker van zijn dat je 'officiële' cosmetica krijgt en geen vreemde alternatieven. Deze producten zijn grondig gecontroleerd door Amazon voordat ze aan de online winkel worden toegevoegd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Karen C. | Montreal Vlogger (@therealkco)

Kijk naar de afzender en de verkoper.

Nogmaals, dit zijn criteria die vaak over het hoofd worden gezien, maar die wel degelijk serieus genomen moeten worden. Als het product door Amazon wordt verkocht en verzonden, is dat een goed teken. De kans dat je namaakproducten ontvangt, is dan kleiner. Deze informatie, in kleine letters afgedrukt in de productbeschrijving, geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van het product.

Gebruikersnamen met cijfers of buitensporig lange namen zijn nooit een goed teken. Als je twijfelt aan de legitimiteit van een verkopersprofiel, kun je ook zelf de moeite nemen om de namen van de verkoper en afzender online op te zoeken. Soms stuit je dan op spookbedrijven of doe je verrassende ontdekkingen. Je kunt ook op de naam van de verkoper klikken om te zien waar hij of zij in gespecialiseerd is. Als ze van alles aanbieden, van deurklinken tot hydraterende concealers, kun je ze beter mijden.

Het aantal reacties, een waardevolle indicator.

Om vol vertrouwen cosmetica te kopen op Amazon, kun je de resultaten filteren door het vakje 'Uitgelicht' aan te vinken. Deze simpele truc geeft je toegang tot de allerbeste beautyproducten, die bovenaan het platform worden weergegeven. Op deze eerste pagina zie je ook het label '#1 Best Seller', wat erg geruststellend is. NYX poederblush , Rimmel bronzer , Kiko Milano Lip Volume of zelfs Erborian's ginseng BB cream – de beste cosmetica zijn slechts een klik verwijderd.

Net als bij alle andere producten, of het nu gaat om bouw- of outdooraccessoires, geldt natuurlijk: hoe meer reviews, hoe beter. Vooral als de score, ondanks meer dan 1000 reviews, rond de 4 ligt. In dat geval kun je het product zonder aarzeling aanschaffen.

Het label "Amazon's Choice" - niet zo nuttig?

Het is een soort ranglijst van de meest besproken cosmeticaproducten, een podium voor de meest trendy beautytools. Het is geen kwaliteitstest uitgevoerd door experts. Het keurmerk wordt niet toegekend omdat schoonheidsspecialisten het product hebben getest en goedgekeurd. Het wordt meestal automatisch toegekend door het algoritme van Amazon, zonder dat er een diepgaande menselijke beoordeling van het product zelf plaatsvindt.

Waar is dit label dan precies op gebaseerd? Positieve klantbeoordelingen, een goede gemiddelde score , een goede prijs-kwaliteitverhouding, snelle verzending en een laag retourpercentage. Hoewel dit in eerste instantie vertrouwen wekt, worden de producten die aankomen in werkelijkheid niet aan strengere controles onderworpen.

Cosmetica kopen via Amazon kan af en toe handig zijn. Maar het moet geen gewoonte worden. Er zijn veel webshops met sterke ethische waarden en een duidelijke missie die in deze behoefte voorzien. En je weet tenminste wat je uiteindelijk krijgt.