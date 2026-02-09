Ze maakt haar lippenstift van fruit en groenten.

Waarom cosmetica in de winkel kopen als je het zelf in je keuken kunt maken? Deze content creator stelt zichzelf die vraag niet meer. "Zelfgemaakt" is haar motto. Ze gebruikt ingrediënten uit haar eigen fruitmand om zelfgemaakte lippenstift te creëren, en haar handgemaakte creaties zijn net zo goed als die van designermerken.

Een makkelijk te maken "zelfgemaakte" lippenstift

Je hebt geen masterdiploma in de chemie nodig om lippenstift te maken die niet zou misstaan in de schappen van Sephora. Wat merken in gesloten laboratoria, achter gesloten deuren, doen, kun jij gewoon in je eigen keuken doen, met een schort in plaats van een labjas. Het is een manier om werk en plezier te combineren en herinneringen aan de biologieles op te halen. Content creator @roxane.tardy blinkt uit in deze zeer experimentele kunstvorm. Deze 'zelfgemaakte' liefhebber, die haar outfits altijd afstemt op haar maaltijden, laat de grenzen tussen kledingkasten en make-uptassen vervagen.

De keuken zit vol onverwachte schoonheidsproducten. Je hoeft niet naar de schoonheidssalon als je zelf huidverzorging en make-up kunt maken met ingrediënten die je in huis hebt. Aardappelen zijn bijvoorbeeld een uitstekende concealer, suiker werkt goed als scrub , tomatenpulp is een fantastische antioxidant en yoghurt met honing is een heerlijk hydraterend masker .

En achter de toonbank kun je ook zelf een lipstick maken die je lippen kleurt én verzorgt. Volg gewoon de instructies van deze beauty-expert. Om een echte make-up professional te worden, heb je geen "suiker, specerijen en allerlei andere lekkere dingen" nodig, maar juist heel specifieke ingrediënten die de lipstick fixeren. Smelt gelijke hoeveelheden bijenwas, kokosolie en sheaboter au bain-marie. En vergeet de pigmenten niet! Vergeet chemische kleurstoffen; de natuur heeft, zoals altijd, iets beters te bieden.

Bieten als natuurlijke kleurstof

Een lipstick is eigenlijk geen lipstick als hij kleurloos is. We verwachten dat hij een blijvende kleur achterlaat op onze lippen en ons gezicht accentueert, en niet alleen een decoratief element is. Daarom voegde de content creator, om haar zelfgemaakte lipstick te perfectioneren en tot leven te brengen, haar eigen persoonlijke touch toe: gedroogde rode biet. Soms is het simpelweg toevoegen aan een salade al genoeg om je lippen een lichtroze of blauwachtige tint te geven. Dit belooft een applicatie die aan onze verwachtingen voldoet.

Wederom deed de jonge vrouw met 33.000 volgers alles zelf met minimale middelen. Ze neemt een rauwe biet, raspt deze fijn en spreidt de geraspte massa uit over een bakplaat. Ze laat dit krachtige ingrediënt ongeveer twee uur op een lage temperatuur garen. Vervolgens stampt ze het fijn in een vijzel en zeeft het. Het resultaat is een gekleurd poeder met een veelbelovende, aantrekkelijke tint.

Deze bietenas is handig voor zowel het gezicht als voor kookliefhebbers. Je kunt er taarten of gerechten mee kleuren (perfect voor Valentijnsdag). Om de kleuren en het plezier te variëren, kun je de hoeveelheid bietenas per lepel aanpassen om verschillende paarse tinten te verkrijgen. Het mengsel kan in een speciale vorm worden gegoten of in een oud, schoon lippenstiftbuisje worden gebruikt.

Een illustratie van een meer speelse en bewuste schoonheid.

In een wereld waar elke beautyfanaat pronkt met haar Rhodes lipgloss na haar handtas en haar Yves Saint Laurent lippenstift als een formidabel sociaal wapen tentoonspreidt, pleit deze content creator voor een zekere esthetische minimalisme. Ze bepleit een schoonheid die tot de kern komt en betekenis heeft.

Terwijl schoonheidsliefhebbers investeren in dure wetenschappelijke formules en futuristische gadgets, bewijst zij dat het antwoord op onze verlangens naar ijdelheid soms vlak voor onze neus ligt. Wanneer ze haar keuken binnenstapt, ziet ze niet alleen fruit en groenten; ze ziet edele en deugdzame grondstoffen.

Het zelf maken van cosmetica is geen vervelende klus meer. Het is een heerlijke bezigheid, een rustgevende onderbreking. Terwijl sommigen tientallen euro's uitgeven aan creatieve workshops, doet zij het goedkoop met haar dagelijkse boodschappen.