De avocadopit, die lange tijd werd weggegooid, vindt onverwacht een plek in sommige schoonheidsroutines.

Als je avocadotoast maakt, gebruik je alleen het groene vruchtvlees van deze gezonde vrucht. De avocadopit gooi je vervolgens in de compostbak, zonder te beseffen dat je een schat weggooit. Deze pit, die soms bewaard wordt voor 'tuinier'-tutorials, zit boordevol voordelen voor de huid. Het is een welkom alternatief voor dure crèmes en chemische behandelingen.

De avocadopit, een bron van vitaliteit voor de huid.

Als je guacamole maakt voor een fajita-avond of je toast personaliseert zoals in die hippe cafés, gebruik je het groene gedeelte van de avocado en gooi je de rest weg. De ruwe schil en de pit ondergaan dan een triest lot en belanden tussen de schillen en kippenbotjes in de compostbak. Toch zijn deze twee oneetbare delen het natuurlijke equivalent van je dure serums en innovatieve gezichtsmaskers .

De avocadopit is niet alleen bedoeld als jack in je jeu de boules-spel of als onderwerp voor je botanische experimenten. Het robuuste binnenste van deze vrucht verdient een plek in je schoonheidsroutine. Het kan zich meten met de vele innovatieve huidverzorgingsproducten in de winkels. Onder de harde schil bevat het 70% van zijn antioxidanten en belooft het wonderen te verrichten voor je huid. Het bevat met name polyfenolen, stoffen die vrije radicalen bestrijden die verantwoordelijk zijn voor celveroudering. Dit maakt het een luxe behandeling voor een betaalbare prijs.

Die pit, die je in water weekt in de hoop dat er blaadjes uit komen, is ongetwijfeld nuttiger in de badkamer dan op de vensterbank in de woonkamer. Voeg avocadopitten toe aan je huidverzorgingsroutine en je zult een stralende, gladde huid zien verschijnen.

Verpulverd tot poeder onthult het de volle omvang van zijn talent.

Je vraagt je vast af hoe je die pit kunt gebruiken, die zelfs met je scherpste messen moeilijk te doorboren is. De methode is simpel. Rasp de pit van een verse avocado, laat het 48 uur drogen op een schone doek en maal het vervolgens fijn in een vijzel tot een poederachtige textuur. Je hebt dan een magisch poeder dat bijna alle schoonheidsproducten in je toilettas kan vervangen.

Dit "gouden poeder" is niet bedoeld voor je vitaminerijke ochtendsmoothies of gezonde cakebeslag. Hoewel de textuur lijkt op die van gangbare voedingssupplementen, is het bedoeld voor uitwendig gebruik. Het is hét geheime ingrediënt in zelfgemaakte schoonheidsrecepten, het wondermiddel in je cosmetische mengsels.

Natuurlijke huidscrub

Gemengd met olie (zoals amandel- of olijfolie, afhankelijk van uw dermatologische behoeften), werkt dit poeder als een natuurlijke scrub om dode huidcellen te verwijderen en de huid glad te maken. Zorg ervoor dat u eenmalig een scrubmiddel gebruikt, in één dosis.

Antioxidant gezichtsmasker

De pit bevat polyfenolen en antioxidanten. In sommige zelfgemaakte behandelingen wordt het poeder gecombineerd met honing of yoghurt (zowel zuivel- als plantaardige) om een zuiverend masker te maken dat vrije radicalen bestrijdt en de huid laat stralen .

Haarverzorging

Sommige mensen gebruiken een aftreksel van avocadopitten (gekookt in water) als haarspoeling. Het zou het haar glans geven en versterken.

Van afval tot natuurlijke massagebal

De avocadopit heeft nog lang niet al zijn talenten onthuld. Zijn bolvorm maakt hem een uitstekend alternatief voor die in de handel verkrijgbare massageapparaten . Je weet wel, die houten voorwerpen met nopjes of kralen die bedoeld zijn om spanning te verlichten. Je hoeft niet te investeren in een reflexologiebal als je zo'n stevige bol bij de hand hebt. De avocadopit, soms omgetoverd tot een tafelvoetbal of bewerkt tot een holistische ketting, kan onder je voeten worden gelegd en je midden op een stressvolle dag een weldadige pauze gunnen, vergelijkbaar met een bezoek aan een Balinese spa.

Die avocadopit, die je normaal gesproken achteloos weggooit in de keuken, is waarschijnlijk het beste wat je huid de afgelopen maanden is overkomen. Soms schuilen er onder kleine steentjes de mooiste diamanten. Ja, schijn bedriegt.