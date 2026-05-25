"Cosmeticorexia," de schoonheidsobsessie die ouders zorgen baart

Tussen tienstappen huidverzorgingsroutines en 'glow-up'-video's dringt schoonheid steeds meer door in het leven van kinderen op steeds jongere leeftijd. Op sociale media is er één trend die zowel intrigerend als zorgwekkend is: 'cosmeticorexia', een vroege zoektocht naar een 'ideale huid' die talloze vragen oproept over zelfbeeld en het welzijn van jongeren.

Een obsessie met een "perfecte huid" vanaf zeer jonge leeftijd.

"Cosmeticorexia" is geen officiële medische diagnose, maar een term die steeds vaker wordt gebruikt om een overmatige focus op huidverzorging en uiterlijk te beschrijven. Het treft vooral kinderen in de leeftijd van 9 of 10 jaar. In deze context worden schoonheidsroutines zeer uitgebreid: meerdere reinigingsproducten, serums, hydraterende maskers, oogmaskers en zogenaamde "anti-verouderingscrèmes". Producten die oorspronkelijk voor volwassenen bedoeld waren, vinden zo hun weg naar het dagelijks leven van kinderen die nog in ontwikkeling zijn.

Dit fenomeen roept vragen op, omdat het al vroeg een veeleisend idee kan creëren: dat de huid "perfect" moet zijn. Specialisten suggereren dan een soms angstige relatie met het uiterlijk, ten koste van een eenvoudiger en rustiger kijk op zelfzorg.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door The Truth About Cosmetics / Ingredients (@thetruthaboutcosmetics)

TikTok en "Sephora Kids": hoe sociale media de trend versnellen

Sociale media spelen een centrale rol in deze ontwikkeling, met name TikTok. Op het platform genereren video's over huidverzorgingsroutines of beautyshopping miljoenen views, vaak met tienermeisjes of zeer jonge influencers in de hoofdrol.

Het fenomeen "Sephora Kids" illustreert deze trend: kinderen en tieners zijn dol op cosmetica en bezoeken regelmatig winkels zoals Sephora, waar ze gebaren en routines nabootsen die ze online zien. De video's tonen trendy producten – hydraterende serums, lippenmaskers, haaroliën – op een speelse en toegankelijke manier. Deze aanpak kan echter routines normaliseren die niet geschikt zijn voor een "jonge" huid.

Daarbij komt nog de kracht van algoritmes: een simpele interactie met content over schoonheid kan een nieuwsfeed snel veranderen in een continue stroom huidverzorgingsadvies, waardoor het idee wordt versterkt dat een uitgebreide routine essentieel is om "goed voor jezelf te zorgen".

Toenemende bezorgdheid onder ouders en specialisten.

Veel ouders stellen vraagtekens bij deze vroege druk om te voldoen aan schoonheidsidealen. Naast het financiële aspect, dat soms aanzienlijk kan zijn, waarschuwen specialisten vooral voor de psychologische impact. Herhaalde blootstelling aan zeer hoge schoonheidsidealen kan het zelfvertrouwen aantasten. Het idee dat niet-bestaande 'imperfecties' gecorrigeerd moeten worden of dat veroudering al vanaf de kindertijd verwacht moet worden, kan de relatie van een kind met zijn of haar lichaam en zelfbeeld verzwakken.

Dermatologen wijzen ook op een concreet risico: sommige producten met krachtige actieve ingrediënten, zoals exfoliërende zuren of retinol, zijn niet geschikt voor een "jonge" huid en kunnen irritatie of huidovergevoeligheid veroorzaken.

Italië effent de weg voor Europese bezinning.

Gezien de omvang van het probleem heeft Italië een onderzoek ingesteld naar bepaalde marketingpraktijken met betrekking tot cosmetica gericht op minderjarigen. De autoriteiten zijn met name geïnteresseerd in de rol van micro-influencers en promotionele content die mogelijk te suggestief is. Het doel is om te achterhalen of bepaalde marketingstrategieën kinderen ertoe aanzetten producten te consumeren die niet voor hen bedoeld zijn. De betrokken merken houden op hun beurt vol dat ze zich niet direct op minderjarigen richten.

Ondersteunen zonder te verbieden: een evenwicht vinden

Experts pleiten niet voor een totaal verbod op cosmetica, maar eerder voor een gestructureerde aanpak die is afgestemd op de leeftijd. Een eenvoudige routine gericht op hygiëne en welzijn is over het algemeen voldoende voor een 'jonge' huid. Open communicatie blijft essentieel. Inzicht in de interesse van tieners in deze praktijken biedt de mogelijkheid om bredere onderwerpen te bespreken: zelfvertrouwen, de invloed van sociale media en de ontwikkeling van een persoonlijk imago.

In een digitale wereld waar esthetische normen snel veranderen, is de uitdaging niet om cosmetica af te wijzen, maar om ze in een milder, inclusiever en zorgzamer perspectief te plaatsen. Een schoonheid die persoonlijke groei begeleidt in plaats van deze op te leggen.