Roodharigen hebben mogelijk een uniek voordeel, blijkt uit een nieuwe studie.

Mensen met roodbruin haar en sproetjes voelden zich lange tijd buitenbeentjes. Nu is iedereen jaloers op hun sproetjes en wil iedereen een roodbruine haarkleur van de kapper. Naast dat ze nu eindelijk hun esthetische recht hebben behaald, wordt er ook beweerd dat roodharigen een genetische eigenschap bezitten. En raad eens: het zou hen een sterkere immuunrespons tegen bepaalde infecties geven.

Betere weerstand tegen bepaalde ziekten?

Roodharigen zijn lange tijd het doelwit geweest van hardnekkige stereotypen. Te bleek, te anders, te opvallend. Hun unieke fysieke kenmerk werd vaak bespot voordat het uiteindelijk werd gevierd op de catwalks, in beautycampagnes en zelfs in make-uptrends . Na al die harde kritiek te hebben doorstaan, ontvangen ze nu alle lof in de beautywereld. Naast het dragen van de meest gewilde haarkleur van het seizoen, bezitten roodharigen ook andere, minder voor de hand liggende, kwaliteiten.

Degenen die we nu 'gelukkig' noemen, maar die ooit van hekserij werden beschuldigd, bezitten mogelijk wel bepaalde krachten. Niet magisch, maar genetisch bepaald. Volgens een recente studie is deze eigenschap niet louter esthetisch. Het zou ook verband kunnen houden met bepaalde biologische voordelen die voortkomen uit de menselijke evolutie.

Onderzoekers van Harvard University en Harvard Medical School analyseerden het DNA van duizenden individuen die meer dan 10.000 jaar geleden leefden, evenals dat van de huidige bevolking in West-Eurazië. Hun doel: te begrijpen welke genen door natuurlijke selectie in de loop der eeuwen steeds vaker voorkomen. Onder de eigenschappen die vaker zijn voorgekomen, vonden de wetenschappers verschillende varianten die geassocieerd worden met rood haar en een lichte huid.

Wat onderzoekers vooral intrigeert, is dat sommige van deze genen ook verband lijken te houden met een grotere weerstand tegen bepaalde infecties. De resultaten suggereren met name genetische mechanismen die een verhoogde bescherming zouden kunnen bieden tegen ziekten zoals lepra of hiv. Dit betekent uiteraard niet dat alle roodharigen een "superieure" immuniteit hebben, noch dat ze immuun zijn voor ziekten. Maar het laat wel zien dat bepaalde fysieke eigenschappen mogelijk bewaard zijn gebleven omdat ze indirect verband hielden met nuttige biologische voordelen in bepaalde omgevingen.

Zijn roodharigen door de natuur gezegend?

Roodharigen, de menselijke tegenhangers van het lieveheersbeestje, zijn aparte wezens. Waar ze in de Middeleeuwen geassocieerd werden met ketels en puntmutsen, zijn ze in de 21e eeuw ambassadeurs van een unieke, bijna mystieke schoonheid. Volgens dit onderzoek lijken ze geboren te zijn met het complete 'pakket van de eeuwige jeugd'.

Deze bemoedigende bevindingen moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. De wetenschap blijft immers voorzichtig in haar interpretaties. Onderzoekers wijzen erop dat rood haar niet per se vaker voorkwam omdat het op zichzelf een doorslaggevend voordeel bood. In de genetica evolueren bepaalde eigenschappen soms "in groepen", gekoppeld aan andere kenmerken die nuttiger zijn voor de overleving.

Een hypothese suggereert dat een lichte huid efficiënter vitamine D aanmaakt in regio's met weinig zonlicht. In noordelijke gebieden, waar de winters lang zijn en zonlicht schaars, kan deze aanpassing bepaalde bevolkingsgroepen bevoordeeld hebben. Rood haar zou dan een zichtbaar gevolg zijn van een bredere genetische aanleg.

Ondanks hun zeer reactieve, doorschijnende huid hebben roodharigen wel degelijk een aantal zwakke plekken in hun huid. Hoewel ze van nature een geoptimaliseerd immuunsysteem hebben, is het belangrijk om te onthouden dat ze slecht tegen de zon kunnen. Ze zijn gevoeliger voor UV-straling . Volgens een andere studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications , hebben roodharigen een verhoogd risico op huidkanker, met name melanoom.

Een onderzoek om complexen om te zetten in innerlijke kracht.

Jarenlang betekende roodharig zijn vaak opgroeien met kwetsende opmerkingen, vernederende bijnamen of het gevoel 'abnormaal' te zijn. Bijna alle roodharigen hebben op een bepaald moment in hun leven hun kenmerkende eigenschap willen uitwissen en hun glanzende rode haar willen camoufleren met neutralere verf. Velen leerden haten wat in feite hun unieke charme was. Deze studie werpt vandaag de dag een bijna symbolisch licht op het onderwerp. Wat lange tijd als een tekortkoming werd beschouwd, zou in werkelijkheid bewijs kunnen zijn van een complexe en fascinerende genetische rijkdom.

Uiteindelijk vertelt dit onderzoek een verhaal dat verder reikt dan biologische evolutie. Het herinnert ons eraan dat fysieke kenmerken die afwijken van de norm vaak een veel dieper verhaal onthullen dan de simpele schoonheidsidealen die door een bepaalde tijd werden opgelegd. Rood haar is niet zomaar een zeldzame kleur. Het is het zichtbare spoor van een lange menselijke aanpassing, gevormd door klimaat, ziekte, migratie en tijd.

En misschien helpt dit onderzoek ons ook om anders naar verschillen te kijken. Niet langer als afwijkingen die gecorrigeerd moeten worden, maar als waardevolle erfenissen, dragers van een geschiedenis die de wetenschap pas begint te begrijpen.