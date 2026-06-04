Waar bewaar je je zonnebrandcrème thuis? Eenvoudig advies van een arts.

Gedurende de zomer reist zonnebrandcrème net zo veel met je mee als jijzelf. Het brengt uren door in de kofferbak van de auto, praktisch een sauna, en ligt op het hete zand terwijl je zwemt. Als het niet in je strandtas zit, laat je het waarschijnlijk ergens in huis liggen, in het zicht. Toch kan de plek waar je het bewaart de effectiviteit ervan beïnvloeden.

Waar je je zonnebrandcrème bewaart, is belangrijk.

Zonnebrandcrème vergezelt je op al je zomeravonturen, van je ligstoel in de tuin tot de rotsen met uitzicht op zee, en zelfs op het tafelkleed voor je maaltijden in de buitenlucht. Soms laat je het per ongeluk op de achterbank van je auto liggen, die dan een ware sauna is geworden, of, in je enthousiasme om in het water te springen, gooi je het achteloos op je handdoek, waardoor de verpakking al snel begint te koken. Hoewel deze beschermende vloeistof is ontworpen om de brandende zon en de zomerhitte te weerstaan, kun je het beste geen risico's nemen.

En als je niet de deur uitgaat, heb je de neiging om je zonnebrandcrème nogal willekeurig in huis op te bergen, zonder er echt bij stil te staan. Misschien staat je zonnebrandcrème wel tussen de andere essentiële spullen in je medicijnkastje, of misschien ligt hij wel op het aanrecht in de badkamer , tussen je vochtinbrengende crème en je tandenborstel. Deze ogenschijnlijk logische plek is echter niet de meest geschikte, aldus een Britse arts die een praktijk voor cosmetische chirurgie runt.

Hoewel het aan te raden is parfums uit de buurt van licht te bewaren om de geur te behouden en bederf te voorkomen, geldt dit voor zonnebrandcrème iets anders. De badkamer is een vochtige omgeving vanwege de stoom van de douche. De luchtvochtigheid in deze ruimte zou bouwkundigen zorgen baren. "Dit betekent dat het product mogelijk niet langer effectief beschermt tegen huidbeschadiging", waarschuwen ze in de Daily Mail.

Aanbevelingen van een arts voor de juiste bewaring.

Volgens de expert is zonnebrandcrème minder effectief als je deze in de badkamer in het daglicht bewaart. Met andere woorden, het insmeren met zonnebrandcrème kan dan minder effectief zijn. Om je zonnebrandcrème optimaal te laten functioneren, kun je deze het beste bewaren op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmte en direct zonlicht.

Dermatoloog Dr. Isabelle Gallay, die met Doctissimo sprak, heeft een minder stellige mening over dit onderwerp. Ze nuanceert de opmerkingen van haar collega en wijst erop dat zonnebrandcrèmes van nature ontworpen zijn om de zinderende middagen op het strand, uitstapjes in woestijnachtige klimaten en zonnebaden zonder parasol te weerstaan. "Voor mij is het geen probleem om je zonnebrandcrème in de badkamer te bewaren. Dit zijn producten die ontworpen zijn om hitte te weerstaan en mee naar buiten te nemen!", legt ze uit. Dit betekent echter niet dat je geen goede gewoonten moet volgen, zoals de tube in een tas in de schaduw bewaren of zelfs in een koelbox leggen.

De andere regels voor goede praktijken worden maar al te vaak onderschat.

De dermatoloog benadrukt op haar beurt het belang van het controleren van de houdbaarheidsdatum van zonnebrandcrème. Volgens haar is het het beste om je zonnebrandcrème elk seizoen te vervangen, zelfs als de tube van vorig jaar nog halfvol is. "Een geopende tube of spray is blootgesteld aan zuurstof, licht en warmte, waardoor de beschermende moleculen afbreken. Dat is dus geen goed idee. In het beste geval verliest de crème zijn werking; in het slechtste geval kan hij zelfs giftig worden", legt ze uit. Om de datum waarop je de crème voor het eerst opende te onthouden, kun je die gerust met een stift op de verpakking schrijven.

Naast de juiste opslag herinnert de dermatoloog ons ook aan een cruciale en vaak over het hoofd geziene regel: de hoeveelheid die je aanbrengt. Veel mensen gebruiken hun zonnebrandcrème als een kostbaar serum en smeren slechts een paar symbolische stipjes op hun gezicht of schouders. Een zonnebrandcrème met SPF 50 die spaarzaam wordt aangebracht, biedt echter niet langer de bescherming die het verdient. Om de bescherming te bereiken die op de verpakking staat aangegeven, moet je royaal zijn met de hoeveelheid en alle blootgestelde delen gelijkmatig insmeren, ook de delen die we vaak vergeten.

Nog een essentiële stap: het opnieuw aanbrengen van zonnebrandcrème. Zorgvuldig insmeren om 9 uur 's ochtends voordat je van huis gaat, biedt geen garantie voor bescherming tot zonsondergang. Door transpiratie, zwemmen, afwrijven met een handdoek en uren in de buitenlucht neemt de effectiviteit van de zonnebrandcrème af. Experts raden over het algemeen aan om elke twee uur opnieuw in te smeren en na elke zwempartij, zelfs met een zogenaamde "waterbestendige" formule.

Zonnebrandcrème is een waardevolle bondgenoot, maar geen onoverwinnelijk schild. Het is essentieel om de instructies en medische aanbevelingen op te volgen om geleidelijk bruin te worden en niet te concurreren met de verkoolde spiesjes op de barbecue.