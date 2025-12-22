Dagelijks koffie drinken: de positieve (en negatieve) effecten die je niet had zien aankomen

Dagelijks koffie drinken kan een beschermend effect hebben op de geestelijke gezondheid... maar alleen tot een bepaalde dosis, daarboven nemen de risico's weer toe.

Wat het nieuwe onderzoek aantoont

Een grootschalig onderzoek, gepubliceerd in 2023 in Psychiatry Research, analyseerde het verband tussen koffieconsumptie en het risico op angst en depressie aan de hand van gegevens uit de UK Biobank. De studie concludeerde dat het drinken van 2 tot 3 kopjes per dag van gemalen koffie, koffie met melk of ongezoete koffie geassocieerd is met het laagste risico op depressie en angst in vergelijking met mensen die geen koffie drinken. Boven deze hoeveelheid nemen de voordelen geleidelijk af en kunnen ze zelfs omslaan bij de zwaarste koffiedrinkers.

Mogelijke positieve effecten

Verschillende recente studies suggereren ook dat regelmatige, gematigde koffieconsumptie verband houdt met een lager risico op depressieve en angstklachten. Onderzoekers wijzen op de gecombineerde rol van cafeïne (stimulatie, alertheid, tijdelijke stemmingsverbetering) en de antioxidanten in koffie.

Het drinken van twee tot drie kopjes koffie per dag kan in verband worden gebracht met een verlaagd risico op hart- en vaatziekten en sterfte door alle oorzaken, en draagt ​​zo indirect bij aan het algehele welzijn. In kleine hoeveelheden kan koffie ook de concentratie verbeteren, het energieniveau verhogen en bij sommige mensen migraine verlichten.

Negatieve effecten waar je op moet letten

Wanneer de cafeïne-inname meer dan ongeveer 400 mg per dag bedraagt ​​(vaak meer dan vier grote koppen filterkoffie), neemt het risico op angst aanzienlijk toe bij volwassenen zonder bekende psychiatrische stoornis. Een hoge consumptie kan ook bijdragen aan nervositeit, hartkloppingen, slaapstoornissen en soms een verergering van reeds bestaande angstklachten.

Sommige mensen zijn genetisch gevoeliger voor cafeïne en kunnen deze nadelige effecten zelfs bij lagere doses ervaren. Bovendien kan overmatige consumptie van sterk gezoete koffie bijdragen aan stofwisselingsproblemen (gewichtstoename, schommelingen in de bloedsuikerspiegel) die indirect de fysieke en mentale gezondheid beïnvloeden.

Hoeveel koffie drink je precies per dag?

In de praktijk zijn veel bronnen het erover eens dat 2 tot 3 kopjes koffie per dag de "optimale" hoeveelheid is voor de meeste volwassenen, mits er geen medische contra-indicaties zijn. Dit komt vaak overeen met een cafeïne-inname onder de drempel van 400 mg/dag, die als een redelijke limiet voor gezonde personen wordt beschouwd.

Mensen die gevoelig zijn voor angststoornissen, slaapstoornissen of hartritmestoornissen, evenals zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, dienen hun koffieconsumptie te bespreken met een zorgverlener en, indien nodig, hun inname te verminderen of te verdelen. Het blijft essentieel om de eigen reacties (slaap, nervositeit, hartkloppingen, stemming) in de gaten te houden, aangezien de tolerantie voor koffie sterk per persoon verschilt.

Het dagelijks drinken van koffie kan dus heel gunstig zijn voor de mentale en fysieke gezondheid, mits de consumptie gematigd blijft en overmatige cafeïne-inname wordt vermeden. Daarboven neemt het risico op angst, slaapstoornissen en onaangename symptomen toe, vooral bij gevoelige personen.