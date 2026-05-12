Eurovisie Songfestival 2026: Deze zangers zouden zomaar eens de verrassingen van dit jaar kunnen worden.

Enkele dagen voor de grote finale op 16 mei 2026 in de Wiener Stadthalle in Wenen, zorgt het Eurovisie Songfestival al voor grote opwinding in heel Europa. Deze 70e editie brengt 35 landen samen voor een wedstrijd die steeds populairder wordt. En hoewel sommige namen al hoog op de voorspellingen staan, zouden andere vrouwelijke artiesten de ranglijst op de avond van de finale nog flink kunnen opschudden.

Monroe (Frankrijk): het juweel dat alles kon veranderen

Op 9 mei 2026 stond de Franse zangeres Monroe op de 4e plaats op de website van Eurovisionworld en behoort ze tot de serieuze kanshebbers voor de overwinning. Haar nummer "Regarde!" maakte vanaf de eerste repetitiebeelden een sterke indruk, zozeer zelfs dat verschillende concurrenten haar op sociale media prezen.

De Finse zanger Pete Parkkonen en de Letse vertegenwoordigster Atvara behoorden tot degenen die enthousiast reageerden op het optreden. Frankrijk heeft het Eurovisie Songfestival sinds 1977 niet meer gewonnen. Na de zevende plaats van Louane in 2025 wordt verwacht dat Monroe de Franse delegatie nieuw leven zal inblazen. Een overwinning zou een grote verrassing zijn, maar haar stijging op de ranglijst maakt de mogelijkheid steeds waarschijnlijker.

Delta Goodrem (Australië): Ervaring in dienst van de "powerballad"

Delta Goodrem, die Australië vertegenwoordigt, is geen nieuwkomer in de muziekwereld. Volgens informatie van Eurovision.com tekende de in Sydney geboren artiest haar eerste contract op vijftienjarige leeftijd, heeft ze wereldwijd meer dan negen miljoen albums verkocht en vijf nummer-één albums en negen nummer-één singles in haar thuisland behaald. Ze was negen seizoenen lang coach bij "The Voice Australia" en heeft ook samengewerkt met Céline Dion en de Australisch-Britse zangeres, actrice, producer en activiste Olivia Newton-John.

In Wenen zal ze "Eclipse" ten gehore brengen, een krachtige ballad waarin haar stem en emotie centraal staan. Hoewel bookmakers haar op de vijfde plaats inschatten met een kans van ongeveer 25% om in de top 3 te eindigen, zou haar podiumervaring haar in staat kunnen stellen om voor een verrassing te zorgen in een finale waar de publieksstemming nog steeds zeer onvoorspelbaar is.

Atvara (Letland): De openbaring met een krachtige boodschap

Atvara (echte naam Liene Stūrmane) is een echte outsider in deze editie en vertegenwoordigt Letland na het winnen van de nationale selectie van Supernova 2026. De artiest, oorspronkelijk uit Liepāja, verdedigt de titel "Ēnā" ("In de schaduw"), een intiem nummer geïnspireerd op zijn jeugd, die gekenmerkt werd door een moeilijke gezinssituatie.

Via haar teksten onderzoekt Atvara het concept van een dubbelleven: het leven dat we aan anderen tonen en het leven dat we in ons dragen. Het is een universele boodschap die in heel Europa weerklank zou kunnen vinden. Hoewel ze misschien niet bij de top vijf van de bookmakers staat, maken haar artistieke diepgang en de oprechtheid van haar aanpak haar een sterke kandidaat om iedereen te verrassen bij de publieksstemming.

Tussen een rijzende Franse favoriet, een gevestigde internationale artiest en een revelatie uit de Baltische staten belooft het Eurovisie Songfestival 2026 een open finale. Hoewel bookmakers hun voorspellingen doen, schuilt de magie van de wedstrijd juist in deze onverwachte uitslagen die de loop van de avond kunnen veranderen. Kijk op zaterdag 16 mei 2026 live vanuit Wenen op France 2 om te ontdekken welke van deze stemmen de wedstrijd zal bekronen.