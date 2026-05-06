Op slechts 11-jarige leeftijd maakt ze foto's die nu al viraal gaan.

Op negenjarige leeftijd lag ze in de modder van een nationaal park in India om twee pauwinnen in het ochtendlicht vast te leggen. Deze foto leverde haar internationale erkenning op, iets wat veel professionele fotografen nooit bereiken. Shreyovi Mehta is nu elf jaar oud en is niet van plan om daar te stoppen.

De foto waarmee het allemaal begon.

Tijdens een vroege ochtendwandeling met haar familie in het Keoladeo National Park in Bharatpur, Rajasthan, kreeg Shreyovi Mehta haar eerste geniale ingeving. Ze zag twee pauwinnen onder een bladerdak in het gouden ochtendlicht, rende naar haar vader om zijn camera te halen, ging op de grond liggen om de compositie aan te passen en drukte op de ontspanner. Het Natural History Museum in Londen beschreef het moment als volgt: "Het was dit perfecte moment dat Shreyovi inspireerde om zich voorover te buigen en deze dromerige foto van deze iconische Indiase vogels te maken."

Finalist op 9-jarige leeftijd in een van de meest prestigieuze wedstrijden ter wereld.

De foto, getiteld "In the Spotlight", werd geselecteerd uit bijna 60.000 inzendingen van deelnemers van alle leeftijden en ervaringsniveaus, afkomstig uit 117 landen en gebieden. Shreyovi Mehta behaalde de tweede plaats in de categorie "10 jaar en jonger" van de 60e editie van de Wildlife Photographer of the Year-wedstrijd, georganiseerd door het Natural History Museum in Londen. Een prestatie die maar weinig volwassenen kunnen evenaren.

Op 11-jarige leeftijd twee nieuwe onderscheidingen

Een jaar later, tijdens de 61e editie van dezelfde wedstrijd, ontvingen twee nieuwe foto's van Shreyovi – toen 11 jaar oud – een eervolle vermelding in de categorie "10 jaar en jonger". De eerste, getiteld "Height Advantage", toont een saruskraanvogel die dramatisch reageert op een elektrische waterpomp in de moerasgebieden van Dhanauri, Uttar Pradesh. De tweede, "Wetland Spat", legt het precieze moment vast waarop een bronsvleugeljacana een purperkoet aanvalt, met volledig uitgestrekte vleugels.

Een opmerkelijk geduld en techniek.

Wat de juryleden imponeerde, was niet alleen het resultaat, maar ook de methode. "Drie uur lang zochten we tevergeefs naar de saruskraanvogel, dus ik hield mezelf bezig met het fotograferen van de purperkoet. Uit mijn ooghoek zag ik een jacana naar beneden duiken en ik drukte meteen op de sluiter," vertelde ze. " Net toen we wilden vertrekken en ik teleurgesteld was dat ik de kraanvogel niet had gezien, zagen we er een. Hij kwam vlak bij de pomp en sloeg met zijn vleugels, en ik heb dat moment vastgelegd." Een verhaal verteld door een ervaren fotograaf – voor een elfjarig meisje.

Een bron van nationale trots en een boodschap van toewijding.

Op Instagram deelde Shreyovi, na het winnen van haar eerste prijs, haar emoties: "Mijn hart is gevuld met immense vreugde en dankbaarheid. Ik ben er trots op mijn Bharat (India) op dit wereldtoneel te mogen vertegenwoordigen. De rijke flora en fauna en het erfgoed van India zijn een eindeloze bron van inspiratie geweest, en ik beloof hard te blijven werken om ze met jullie te delen." Woorden van zeldzame volwassenheid voor een 11-jarige – en een toewijding die in elke foto doorschijnt.

Kortom, Shreyovi Mehta wachtte niet tot ze 'volwassen' was om de wereld met de ogen van een volwassene te bekijken. Op 11-jarige leeftijd, na twee internationale wedstrijden en duizenden shares, bouwt ze al aan een indrukwekkend oeuvre. En we hebben zeker nog niet het laatste van haar gehoord.