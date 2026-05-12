Shakira zingt het officiële volkslied voor het WK 2026.

Zestien jaar na "Waka Waka" is Shakira terug voor het WK. De Colombiaanse zangeres onthulde onlangs "Dai Dai", het officiële anthem van het toernooi van 2026, in samenwerking met de Nigeriaanse Afrobeats-gigant Burna Boy. En de eerste reacties zijn in lijn met het evenement.

"Dai Dai" - wat de titel betekent

"Dai Dai" komt van de Italiaanse uitdrukking die "kom op, kom op" of "laten we gaan" betekent – tegelijkertijd een aanmoediging, een stadiongezang en een collectief feest. Het refrein zelf brengt deze meertalige intentie over: "Dai, dai, we gaan, dale, ale, laten we gaan" – van Italiaans naar Spaans naar Engels, allemaal in één vloeiende beweging. Het nummer combineert Caribische ritmes, Latin pop en Afrobeats – een mix die gemaakt is voor stadions, fanzones en zomerse afspeellijsten.

De teaser is gefilmd in het Maracanã-stadion.

De teaser, die op 7 mei 2026 werd uitgebracht, werd gefilmd in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro, slechts enkele dagen na Shakira's historische concert voor 2 miljoen mensen op het strand van Copacabana. In de ongeveer een minuut durende clip danst Shakira op het veld van het stadion in een elektrisch blauwe rok en een felgele top, terwijl ze de officiële "Trionda"-bal vasthoudt.

De dansers om haar heen dragen kleuren die geïnspireerd zijn op de deelnemende landen. De video begint met vier ballonnen – één voor elk van de vier WK's die met Shakira in verband worden gebracht: 2006, 2010, 2014 en 2026 – en eindigt met vuurwerk en een luchtfoto van het stadion met de tekst "We are ready" .

1,9 miljoen likes in minder dan 24 uur.

De video, die gezamenlijk door Shakira, Burna Boy en FIFA op Instagram werd gepubliceerd, verzamelde in minder dan 24 uur 1,9 miljoen likes. De reacties op sociale media waren direct en overweldigend. Sommige gebruikers vroegen zich af of het nummer het fenomeen "Waka Waka" zou kunnen evenaren, dat in het collectieve geheugen onaantastbaar is geworden. Anderen daarentegen waren van mening dat Shakira de ideale artiest blijft om de universele en feestelijke geest van voetbal te belichamen.

De enige artiest die op vier WK's heeft opgetreden.

Shakira is nu de enige artiest in de geschiedenis die te horen is op nummers die gekoppeld zijn aan vier verschillende edities van het WK voetbal. "Waka Waka" blijft een van haar grootste hits met meer dan 4 miljard views op YouTube en een Guinness World Record als het meest gestreamde officiële WK-nummer op Spotify. De wereldwijde release van "Dai Dai" staat gepland voor 14 mei 2026 – vier weken voordat het toernooi op 11 juni van start gaat.

Een tweede titel na "Lighter", bekritiseerd

"Dai Dai" is het tweede nummer dat is uitgebracht van het officiële FIFA-album voor het WK 2026. Daarvoor was "Lighter", een nummer dat mede geschreven is door de Amerikaanse zanger, rapper, songwriter en muzikant Jelly Roll en de Mexicaanse singer-songwriter Carín León, de eerste single die werd uitgebracht, maar die veel kritiek van het publiek kreeg. Dit jaar brengt FIFA een album met meerdere nummers uit in plaats van één officiële single – een afwijking van eerdere edities.

"Dai Dai" – kom op, kom op – dat is precies wat Shakira met deze comeback tegen de wereld zegt. Zestien jaar nadat ze "Waka Waka" in het collectieve geheugen heeft gegrift, is ze terug met Burna Boy om het volgende hoofdstuk te schrijven. Nu valt nog te bezien of stadions over de hele wereld dit refrein met dezelfde overgave zullen meezingen als de duinen van Johannesburg in 2010.