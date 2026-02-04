Deze volledig vrouwelijke muziekgroep werd na een optreden het doelwit van "seksistische" kritiek.

De Amerikaanse meidengroep Katseye, bestaande uit zes leden, is opnieuw in opspraak geraakt nadat hun optreden met "Gnarly" tijdens de GRAMMY's viraal ging, maar om de verkeerde redenen. De leden worden beschuldigd van "gebrek aan zangtalent" en krijgen bovendien kritiek die door veel fans als "seksistisch" wordt bestempeld. Zij hekelen de aanhoudende dubbele moraal tussen vrouwelijke en mannelijke artiesten in de muziekindustrie.

Een zeer geanticipeerde voorstelling, die fel bekritiseerd werd.

Het optreden van Katseye tijdens de GRAMMY's werd aangekondigd als een van de hoogtepunten van de avond en was bedoeld als een symbolische mijlpaal voor de groep, die al enkele maanden onderwerp van kritiek was. De zes leden voerden "Gnarly" uit, een nummer dat binnen de fanbase al controversieel was, en combineerden intense choreografie met een zeer energieke podiumpresentatie.

Videoclips van het optreden overspoelden al snel de sociale media, vergezeld van harde commentaren over hun zangkwaliteiten en liedkeuze. Sommige gebruikers noemden de groep zelfs "een van de slechtste muzikale acts die er zijn". Een opmerking van een van de leden, gefilmd achter de schermen, waarin hij zei : "Iedereen haatte dit nummer, en nu spelen we het bij de GRAMMY's", wakkerde de woede van sommige kijkers verder aan. Zij zagen het eerder als arrogantie dan als symbolische wraak.

Kritiek die door veel fans als "seksistisch" wordt beschouwd.

Geconfronteerd met deze golf van haat, veroordelen veel fans en waarnemers het diep seksistische karakter van sommige reacties. Ze wijzen erop dat Katseye een meidengroep is die tegelijkertijd danst en zingt, wat daadwerkelijke fysieke inspanning vereist, terwijl veel mannelijke artiesten simpelweg zingen terwijl ze relatief statisch op het podium staan, zonder aan dezelfde mate van kritiek te worden onderworpen.

Internetgebruikers wijzen er ook op dat in het geval van Katseye alles onder de loep wordt genomen: uiterlijk, outfits die als 'vulgar' worden beschouwd, choreografie, ademhaling, gezichtsuitdrukkingen, zelfs hun opmerkingen achter de schermen. Daarentegen worden mannelijke zangers of groepen die gemiddelde vocale prestaties leveren, maar worden versterkt door podiumpresentatie of productie-effecten, zelden met zo'n felheid aangevallen, en al helemaal niet wat betreft hun lichaam of hun 'respectabiliteit'.

De dubbele moraal in de muziekindustrie

Deze zaak wakkert een breder debat aan over hoe de industrie vrouwelijke artiesten beoordeelt en definieert. In K-pop en de internationale popmuziek worden vrouwelijke idolen vaak beoordeeld alsof ze in een voortdurende competitie verwikkeld zijn: schoonheid, stem, dans, attitude… alles wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens vergeleken, zoals leden van Katseye al hebben aangeklaagd, sprekend van "dystopische" opmerkingen en alomtegenwoordige seksistische uitspraken.

De dubbele moraal manifesteert zich op verschillende niveaus:

Het is makkelijker om een man met charisma een 'gemiddelde' prestatie te tolereren, terwijl een vrouw vocale, visuele en choreografische excellentie moet combineren. Dezelfde danspassen kunnen bij een man als 'krachtig' worden ervaren en bij een vrouw als 'vulgar' of 'ongepast'. De kleinste fout van vrouwelijke groepen wordt een voorwendsel voor intimidatiecampagnes, soms zelfs met doodsbedreigingen, zoals Katseye al heeft verklaard.

In deze context fungeert Katseye's optreden, dat als "teleurstellend" werd beschouwd, als een katalysator voor discussies die veel verder gaan dan simpele muziekkritiek en ingaan op hoe vrouwen op het podium worden waargenomen en beoordeeld.

Uiteindelijk laat de zaak Katseye zien hoe dun de grens is tussen legitieme artistieke kritiek en seksistische aanvallen. Natuurlijk kun je discussiëren over de liedkeuze of de zangkwaliteiten, maar fans hekelen terecht het feit dat deze jonge vrouwen strenger worden beoordeeld dan veel van hun mannelijke collega's. Zolang deze dubbele standaard blijft bestaan, zal elke controverse rond een meidengroep als Katseye een ongemakkelijke weerspiegeling blijven van een industrie en een publiek die artiesten niet gelijkwaardig beoordelen.