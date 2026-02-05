Na de roof in het Louvre is de kroon van Eugenie onherkenbaar op eerder onbekende foto's.

Nooit eerder vertoonde foto's, gepubliceerd door het Louvre, tonen de toestand van de kroon van keizerin Eugénie, die vervormd werd aangetroffen nadat deze door dieven was achtergelaten tijdens de roof op 19 oktober 2025. Het museum bevestigt dat de kroon kan worden hersteld "zonder reconstructie".

Een historisch juweel dat ondanks de schade vrijwel intact is gebleven.

De kroon van Eugénie, versierd met diamanten en smaragden en gemaakt voor de vrouw van Napoleon III in 1855, was voor de roof tentoongesteld in de Apollo-galerij van het Louvre. Tijdens hun vlucht wisten de dieven de kroon door een smalle opening in de vitrine te smokkelen, waardoor deze werd verbrijzeld en ernstig vervormd. De vrijgegeven beelden tonen een verbrijzeld object, maar volgens de verklaring van het museum is de kroon "vrijwel volledig intact gebleven", waardoor een volledige restauratie mogelijk is zonder dat er onderdelen hoeven te worden gereconstrueerd of vervangen.

Details van de geconstateerde schade

Volgens informatie die door het Louvre is bevestigd, zijn vrijwel alle onderdelen van de kroon nog aanwezig, met uitzondering van een klein decoratief gouden element. De 56 smaragden die het juweel sieren en het overgrote deel van de 1354 diamanten bleven ondanks de impact intact. De kroon werd op de dag van de diefstal teruggevonden aan de voet van de Apollo-galerij. Aanvankelijk diende het als bewijsmateriaal voor de onderzoekers, voordat het werd toevertrouwd aan de afdeling Decoratieve Kunsten van het museum voor deskundig onderzoek en conservering.

Een restauratie onder toezicht van een commissie van deskundigen.

Om de restauratiewerkzaamheden uit te voeren, heeft het Louvre besloten een geaccrediteerde restaurator aan te stellen na een competitieve aanbestedingsprocedure. Een expertcommissie, onder voorzitterschap van museumdirecteur Laurence des Cars en bestaande uit specialisten, zal ondersteuning en advies bieden bij de technische keuzes voor deze delicate operatie. De commissie zal met name vertegenwoordigers van belangrijke historische Franse juweliershuizen omvatten, die hun expertise in de behandeling en het behoud van edelstenen en edelmetalen zullen inbrengen.

De context van de overval en de nog steeds vermiste onderdelen.

Tijdens de roofoverval op het Louvre in oktober 2025 werden acht kunstwerken ter waarde van naar schatting tientallen miljoenen euro's gestolen uit de Apollo-galerie, waaronder tiara's, halskettingen en historische sieraden. De kroon van Eugénie, hoewel beschadigd teruggevonden, is tot nu toe het enige stuk dat is teruggevonden. De andere gestolen juwelen zijn nog steeds zoek en worden nog steeds onderzocht door de Franse autoriteiten, die sinds de roofoverval al verschillende arrestaties hebben verricht.

De restauratie van de kroon van Eugénie is daarmee een krachtig symbool van de veerkracht van het Franse erfgoed in het licht van vandalisme en diefstal. Terwijl de andere vermiste juwelen nog steeds niet zijn teruggevonden, is het Louvre van plan dit historische stuk in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen, waarmee het ons eraan herinnert dat geschiedenis en kunst, ondanks tegenspoed, bewaard kunnen blijven en aan toekomstige generaties kunnen worden doorgegeven.