Een doe-het-zelf-bruiloft organiseren betekent zelf de handen uit de mouwen steken en iets unieks creëren. Door je eigen decoraties te maken, krijg je een volledig persoonlijk resultaat dat perfect aansluit bij de stijl van het bruidspaar, en kun je bovendien flink besparen op het budget.

Volgens een onderzoek van het Wedding Institute vertegenwoordigen de decoraties gemiddeld 15% van de totale kosten van een bruiloft. Deze kosten verlagen zonder aan elegantie in te boeten, is de uitdaging van zelfdecoratie .

Deze milieuvriendelijke aanpak houdt in dat materialen worden hergebruikt, gerecycled en gekozen voor natuurlijke of biologisch afbreekbare materialen. Houd er echter rekening mee dat een doe-het-zelfproject tijd, organisatie en een zorgvuldige planning vereist.

Het is verstandig om enkele maanden van tevoren met de planning te beginnen. Dit artikel analyseert de belangrijkste thema's van een doe-het-zelf-bruiloft: drukwerk, tafeldecoraties, de tafelindeling, slingers en gastgeschenken.

Zelfgemaakte trouwkaarten en -briefpapier: uitnodigingen, menu's en naamkaartjes

Het briefpapier is de eerste indruk die gasten van een bruiloft krijgen. Met de juiste hulpmiddelen is het ontwerpen van consistent en persoonlijk briefpapier thuis perfect mogelijk.

Met software zoals Canva of Photoshop kun je elegante ontwerpen maken, zelfs zonder grafische ontwerpopleiding. Een thuisprinter met dik, mat wit papier garandeert een mooi, professioneel resultaat.

Voor aankondigingen blijft het 3-in-1-formaat in een hoesje erg populair: een uitnodigingskaart, een antwoordkaart en het programma, alles samen in een kraftpapieren hoesje, klaar om in elkaar te zetten.

De bloemmotieven kunnen met de hand worden verfraaid met een glitterpen voor een subtiele botanische touch. Door dubbelzijdig printen te vermijden, wordt het doe-het-zelfproces aanzienlijk vereenvoudigd.

Menu's worden idealiter in drieluikvorm afgedrukt op A4-papier, met daarin het tafelnummer, het gedetailleerde menu en een bedankje.

Door in alle media dezelfde grafische codes te gebruiken – kleurenpalet, bloemenpatroon, typografie – ontstaat een harmonieuze visuele sfeer.

De Dafont-website biedt een verscheidenheid aan lettertypen, perfect om elk element te personaliseren. De naamkaartjes volgen hetzelfde principe: ze zijn bevestigd aan een gekleurd lint met een klein houten kraaltje en benadrukken de details van het gekozen thema.

Bruiloftstafeldecoraties: zelfgemaakte tafelstukken, vazen en potten

Het aankleden van de receptietafels met zelfgemaakte elementen zorgt voor een warme en authentieke sfeer .

De basis bestaat uit een rond placemat van jute, een wit stoffen servet erop en een tafelloper van mousseline of jute. Deze wit-groene bruiloft, natuurlijk en rustiek, betovert met zijn eenvoudige elegantie.

Tafelstukken van jute worden gemaakt met vierkanten van 60x60 cm, waarvan de gerafelde randen een organisch franjepatroon vormen. Jute stof, verkrijgbaar voor ongeveer €4,95 per meter, blijft een zeer voordelige optie.

Vazen met één enkele bloem, gevuld met verse witte bloemen en groen, voegen een botanische toets toe, terwijl potjes gevuld met gesuikerde amandelen een zoete en decoratieve touch geven.

Tafelnummers gemaakt van houten stammen worden verkregen door stukken van ongeveer 1,5 cm doorsnede te zagen en in elk stuk een gleuf van 0,5 cm te maken om er een kaartje in te steken. Deze rustieke bewegwijzering past perfect bij een landelijke of bohemien sfeer.

Vazen, flessen en potten die zijn teruggevonden bij Emmaus of recyclingcentra worden omgetoverd tot elegante containers, gepersonaliseerd met kant en touw dat met hete lijm is vastgelijmd.

De keuze voor lokale en seizoensgebonden bloemen versterkt het ecologische aspect van het project.

Zelfgemaakte naamkaartjes en zitplaatsindelingen

Biologisch afbreekbare naamkaartjes behoren tot de meest trendy doe-het-zelf- ideeën. Er zijn verschillende natuurlijke opties beschikbaar:

Gedroogde laurier- of eucalyptusbladeren, met voornamen erop geschreven met een gouden stift, in kurken geschoven.

Kiezelstenen of kiezels om op te oefenen met letters schrijven

Houtblokken of stukken boomschors verzameld in het bos, met de namen erop geschreven met watervaste stiften.

Natuurlijke boombladeren voor een 100% milieuvriendelijke optie.

Deze unieke naamkaartjes weerspiegelen een milieuvriendelijke aanpak en geven elke setting extra karakter. Het gebruikte groen en de takken roepen de natuur op en versterken het botanische of bohemian thema van de bruiloft.

Voor de tafelindeling zijn er veel creatieve mogelijkheden. Een antieke spiegel waarop met een uitwasbare witte stift geschreven kan worden, zorgt voor een tijdloze uitstraling.

Een hergebruikt raamkozijn, met touwtjes erover gespannen en kaartjes opgehangen aan houten wasknijpers, zorgt voor een zeer rustiek effect.

Een herbruikbare leisteen, een hergebruikt houten trapje of zelfs een oude deur versierd met briefpapier en verse bloemen zijn even toegankelijke en voordelige alternatieven.

Slingers, hangende versieringen en zelfgemaakte decoratieve elementen om de kamer op te fleuren.

Slingers gemaakt van gerecyclede stof toveren elke kamer om in een feestelijke ruimte. Knip stroken van 3 tot 4 cm breed en 45 cm lang uit oude kleding of stoffen die je in een kringloopwinkel vindt, en knoop ze aan een touwtje.

Door de lengte van de stroken te variëren, krijg je een onvolmaakte en natuurlijke look, perfect voor een bohemian of landelijke stijl.

Het gordijn van gerecycled papier is een toegankelijk en zeer effectief voorbeeld. Oude boeken worden in hartvormpjes geknipt met behulp van een sjabloon, deze vormpjes worden met een mini-lijmpistooltje op visdraad geplakt en vervolgens wordt het geheel aan een stok gehangen.

Dit type gordijn kleedt de fotocabine of de achtergrond voor de ceremonie prachtig aan.

Grote, met bloemen gevulde houten bloembakken sieren elegant de kroonluchters en balken. Achter de hoofdtafel creëren aan de muur bevestigde cirkels, versierd met kanten linten en kunstbloemen, een zeer verfijnd effect.

De gigantische LOVE-letters van schuimkarton , versierd met crêpepapieren bloemen, vormen het centrale element van de groepsfoto's.

De ceremoniële boog, met zijn takken, lichte stoffen en lichtslingers, creëert een magische en onvergetelijke sfeer.

Zelfgemaakte feestcadeautjes en snoepbuffet: attente kleine details

Zelfgemaakte huwelijksbedankjes symboliseren de hechte band en vrijgevigheid van het paar. Kleine potjes zelfgemaakte jam, versierd met gouden deksels, een hennepkoord en een gepersonaliseerd kraftpapieren etiket, vormen een eenvoudig maar zeer gewaardeerd geschenk.

Zakjes met bloemzaden en een persoonlijke boodschap, of zakjes lavendel die na het confetti strooien zijn verzameld, zijn even ontroerende alternatieven.

Vintage mokken omgetoverd tot kaarsen voegen een creatieve en tijdloze touch toe. Elk cadeau, tot in het kleinste detail zorgvuldig uitgekozen, weerspiegelt de visuele identiteit van de bruiloft en laat de emotie van de grote dag nog lang na de viering voortleven.

De snoepbar verdient speciale aandacht. Een grote tafel, versierd met vaasjes die passen bij de bloemversiering, met grote glazen snoeppotten en papieren zakjes, creëert een feestelijke en elegante hoek.

Een marshmallowboom of een handgemaakte donutkraam zorgt voor een onweerstaanbaar feestelijk tintje. De snoepbar, zorgvuldig ontworpen en met trots versierd, wordt een echt decoratief element en een bron van plezier voor alle gasten.