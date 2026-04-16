Het maken van zelfgemaakte Halloweenversieringen hoeft geen enorm budget te kosten. Met een beetje fantasie en eenvoudige materialen creëer je in een handomdraai de meest griezelige sfeer.

De feestdagen voorafgaand aan Día de Muertos (Dag van de Doden) vormen de ideale tijd om deze lekkernijen met het gezin te bereiden, vooral met kinderen.

Elk doe-het-zelf-idee wordt zo een gedeelde herinnering. Mits goed bewaard, kunnen deze decoraties jaar na jaar opnieuw worden gebruikt, waardoor de investering nog waardevoller wordt.

Doe-het-zelf griezelige slingers en hangende decoraties

Slingers zijn een van de meest toegankelijke doe-het-zelf Halloweenversieringen . Het maken van een papieren vleermuisslinger is heel eenvoudig.

Neem een dik vel zwart papier van 200 g/m² , vouw het dubbel en teken vervolgens met een wit potlood de helft van een vleermuis, beginnend bij de vouw.

Knip het silhouet uit met een schaar, vouw het open en teken de details, zoals de ogen.

Maak vervolgens met een perforator gaatjes aan de uiteinden en rijg er zwart touw doorheen om je figuurtjes in elkaar te zetten. Je hebt maar weinig nodig: een vel zwart papier van 200 g, een schaar, een perforator, een wit potlood en zwart touw.

Om de sfeer te veranderen, kun je slingers maken in de vorm van spoken of pompoenen volgens hetzelfde principe. Maak de decoratie compleet door vlaggetjes in de woonkamer op te hangen, lichtgevende ballonnen of zelfs een gigantisch skelet aan het plafond te bevestigen.

Deze hanglampen toveren elke kamer om in een angstaanjagend hol.

Decoratieve pompoenen: een absolute must-have voor Halloweenversieringen

De pompoen blijft hét symbool van Halloween. Je kunt hem buiten zetten, bij de ingang, op tafel of ergens anders in huis. Oranje, zwart of wit geverfd, is hij makkelijk te personaliseren, zelfs met kinderen.

Om een decoratieve pompoen van een papieren bord te maken , teken je de ogen, neus en mond met een grafietpotlood.

Vul de details in met gele verf om een kaars na te bootsen, en verf de rest van het bord feloranje.

Voeg een bruin geverfd houten stokje toe als steel en een groene chenillestengel als blad. Hang je creatie vervolgens aan de deur of het raam.

De materialen omvatten: een kartonnen bord, een houten stokje, een perforator, een grafietpotlood, een brede kwast, oranje, primaire gele en gebrande sienna acrylverf, groen chenilledraad en schilderstape.

Om het helemaal af te maken, kun je een echte pompoen uithollen en er een Jack-o'-lantern van maken met een kaars erin, ideaal voor een authentiek griezelige sfeer.

Kandelaars en kaarsen: een schemerige en angstaanjagende sfeer.

Zelfgemaakte kaarsenhouders van glazen potjes creëren een zacht, dreigend licht. Om ze te maken, teken je je ontwerp op een stukje oud papier en schuif je dat vervolgens in het potje.

Schilder de omtrek van de pot met acrylverf en een fijn penseel, laat het drogen en breng vervolgens een tweede laag aan. Verwijder het papier en plaats een theelichtje erin.

Pompoen, vleermuis of spinnenweb: de mogelijkheden zijn eindeloos. Benodigdheden zijn onder andere glazen potjes, oranje, zwarte of witte acrylverf, een zwarte stift, een fijn penseel en theelichtjes. De schaduwen die 's avonds op de muren vallen, versterken het griezelige effect aanzienlijk.

Twee andere technieken verdienen aandacht. Mummiekaarsen worden gemaakt door glazen potjes in verband te wikkelen, er ogen op te tekenen met een zwarte stift en er een kaars in te plaatsen.

Voor een bloederig effect druppel je rode was op een witte kaars: een origineel en zeer visueel idee voor op tafel.

Spinnen en spinnenwebben als griezelige decoratie.

Verspreid spinnenwebben door het hele huis : op de schoorsteenmantel, in de hoeken van het plafond, in de deurkozijnen en op tafel. Voeg spinnen van plastic, karton of papier toe om het griezelige effect te versterken.

Om originele spinnen te maken , gebruik je piepschuimballen die je in meerdere lagen zwart verft en metalen staafjes voor de poten. Duw de gebogen staafjes op de juiste plaatsen en knip ze op de gewenste lengte af.

Deze huisspinnen passen perfect in een rekbaar web dat over de ingang gespannen is.

Nog een leuk idee: plak plastic spinnen met dubbelzijdig plakband op de muur, vooral in het toilet, om gasten te verrassen.

Een entreekrans gemaakt van takken, een rekbaar nep-spinnenweb en spinnen van verschillende groottes verwelkomt je gasten op de meest griezelige manier.

Spoken en vleermuizen: zelfgemaakte wezens die je overal kunt neerzetten.

Om een spookslinger voor aan de muur te maken , verzamel je plastic ballen met gaatjes erin, witte chiffonstof, touw, zwart karton en lijm. Knip de stof in vierkanten van ongeveer 25 cm, leg de stukken op elkaar en bevestig vervolgens de ballen aan het touw om het hoofd te vormen.

Knip de ogen en de mond uit het karton, maak een gat in het midden van de stof, rijg het touwtje erdoorheen en lijm de stof op de bal.

Dode bladeren die je in het bos verzamelt, worden leuke tafelspookjes: verf ze wit en teken er een gezichtje op met een zwarte stift. Simpel en effectief.

Voor de vleermuizen van wc-rolletjes : verf de rolletjes zwart, knip vleugels uit zwart knutselpapier, bevestig ze met lijm en voeg vervolgens ogen en tanden toe.

Een slimme tip: verstop snoepjes in de rolletjes voordat je ze dichtrolt.

De Halloween-tafel: een feestelijke en makkelijke doe-het-zelf-decoratie.

De Halloween-tafel is versierd met zwart, rood, oranje en paars. Maak zelfgemaakte naamkaartjes, servetringen, taarttoppers en bekerdecoraties.

Print een Halloween-menu uit en plaats dit in het midden voor een persoonlijk tintje.

Een uitgeholde pompoen is een spectaculair middelpunt voor een buffet: vul hem met guacamole, hummus of hartige hapjes die eruitzien alsof ze uit de mond komen.

Slangvormige snoepjes om de tafel mee te versieren.

Suikerspinnen glipten tussen de schalen door.

Dode bladeren, wit geverfd, zijn als tafelloper gebruikt.

Een schedel met een mond vol snoep als middelpunt.

Volgens een onderzoek van de National Retail Federation gaven Amerikanen in 2023 gemiddeld $108 uit aan Halloween , waarbij een steeds groter deel daarvan werd besteed aan decoraties.

Dit bewijst dat het zelf maken van decoraties een voordelig en creatief alternatief blijft, toegankelijk voor iedereen, ongeacht de indeling van hun huis.