De rustieke landelijke interieurstijl wint steeds meer aan populariteit in Frankrijk. Deze authentieke, warme en tijdloze stijl sluit aan bij een zoektocht naar eenvoud en een terugkeer naar de basis.

Verre van de strakke en koele interieurs van minimalistische trends, nodigt de landelijke esthetiek ons uit om ruwe materialen, geaccepteerde imperfecties en gezelligheid te omarmen.

Volgens een onderzoek van het Franse Instituut voor Decoratie uit 2023 wil bijna 38% van de Fransen natuurlijke en rustieke elementen in hun interieur verwerken .

Deze afbeelding illustreert perfect het groeiende enthousiasme voor deze levensstijl, geworteld in traditie en lokaal vakmanschap.

We begeleiden u door de basisprincipes, de beste materialen en praktische tips om een authentiek landelijk interieur te creëren.

Of je nu in een Bretons langhuis, een Provençaalse boerderij of een stadsappartement woont, deze stijl past zich aan alle ruimtes en indelingen aan.

De basisprincipes van de rustieke landelijke stijl

Voordat je iets koopt, moet je de essentie van deze stijl begrijpen. Rustieke decoratie rust op drie essentiële pijlers : de authenticiteit van de materialen, de warmte van de kleuren en de functionaliteit van de objecten.

Niets mag er kunstmatig of gemaakt uitzien om er mooi uit te zien.

Deze stijl vindt zijn oorsprong in de landelijke interieurs van de 18e en 19e eeuw. Boeren en ambachtslieden gebruikten wat ze voorhanden hadden: lokaal hout, gehouwen steen, ruwe wol en smeedijzer.

Vandaag de dag laten we ons inspireren door deze weloverwogen eenvoud om ruimtes te creëren die rijk zijn aan karakter.

Onvolmaaktheid is hier een kwaliteit, geen gebrek. Een licht scheve balk, ietwat versleten ouderwetse tegels, een antiek meubelstuk met de sporen van de tijd... al deze elementen vertellen een verhaal en geven de woonruimte extra diepte.

We raden ook aan om prioriteit te geven aan handgemaakte en lokale producten . Een aardewerken pot gemaakt door een regionale keramist, een handgeweven mand of een antieke quilt voegen een onvervangbare menselijke dimensie toe.

Deze keuzes weerspiegelen een gevoeligheid voor schoonheid die verder gaat dan louter esthetiek.

Natuurlijke materialen: de sleutel tot een geslaagd landelijk interieur

De materiaalkeuze is van het grootste belang bij het ontwerp van een landhuis . De materialen bepalen de algehele sfeer nog voordat het meubilair geplaatst is. Drie materialen komen verreweg het meest voor: hout, steen en onbewerkt metaal.

Hout is zonder twijfel de koning van deze stijl. Eiken, kastanje, walnoot of grenen : elke soort heeft zijn eigen unieke karakter. Massief eikenhout straalt robuustheid en een lange levensduur uit.

Grenenhout is betaalbaarder en biedt een lichte en heldere uitstraling die vooral in kleinere ruimtes gewaardeerd wordt. We geven altijd de voorkeur aan onbewerkt of licht geolied hout om de natuurlijke uitstraling te behouden.

Steen speelt ook een structurerende rol. Een zichtbare stenen muur, zelfs op één enkel oppervlak, verandert de sfeer van een ruimte radicaal .

Als natuursteen niet beschikbaar is, biedt gevelbekleding van baksteen een geloofwaardig en minder kostbaar alternatief.

In combinatie met kalkpleister vormt steen een perfecte combinatie voor rustieke interieurs.

Ruw of gesmeed metaal completeert dit drieluik. Smeedijzeren wandlampen, gepolijste stalen deurklinken of verouderde metalen gordijnroden voegen een subtiele industriële dimensie toe die perfect harmonieert met het hout en de steen.

Vermijd roestvrij staal en chroom, die te koud aanvoelen in deze omgeving.

Linnen, zwaar katoen en ruwe wol sieren de textieloppervlakken. Natuurlijke linnen gordijnen, rustieke wollen plaids of jute kussens maken de look compleet met een vleugje zachtheid.

Deze materialen ademen en verouderen mooi, waardoor ze duurzaam en een verstandige keuze zijn.

Kleurenpalet voor een landelijke sfeer

De kleuren in een rustiek interieur zijn nooit schreeuwerig of kunstmatig. Het kleurenpalet is rechtstreeks geïnspireerd op de natuur : okerkleurige aardetinten, warme beigetinten, saliegroen, vervaagd petrolblauw, gebroken wit en steengrijs.

Deze tinten creëren een rustgevende en tijdloze harmonie.

Gebroken wit blijft een tijdloze keuze voor muren. In tegenstelling tot puur wit, dat koud kan aanvoelen, verwarmt ivoor of linnenwit de sfeer direct en accentueert het houten of stenen elementen.

We raden een matte afwerking aan om een plasticachtig effect te vermijden.

Aardse kleuren geven diepte en rijkdom. Mosgroen op een keukenmuur, terracotta op een slaapkamermuur of leisteenblauw in een bibliotheek creëren intieme en omhullende ruimtes .

Deze kleuren passen bijzonder goed bij zichtbare donkere houten balken.

Voor kleine ruimtes raden we aan het kleurenpalet te beperken tot twee of drie tinten . Te veel verschillende kleuren verstoren de visuele samenhang en geven de hele ruimte een rommelige uitstraling.

Een hoofdkleur voor de muren, een houttint voor het meubilair en een derde kleur als accentkleur is voldoende om een harmonieuze en evenwichtige ruimte te creëren.

Vergeet de planten niet. Kamerplanten spelen een belangrijke rol in het kleurenpalet van deze stijl.

Een boeket gedroogde kruiden, een paar takjes lavendel of een krans van wilde bloemen zorgen voor een natuurlijke frisheid die perfect past bij dit aardse kleurenpalet.

Rustieke meubels: vinden, redden en verfraaien.

Meubels vormen het hart van een landelijk interieur. Het is niet nodig een fortuin uit te geven om een huis in rustieke stijl in te richten.

Integendeel, tweedehands, gerecycled of doorgegeven meubilair bezit een authenticiteit die nieuwe stukken niet kunnen evenaren.

Rommelmarkten, antiekmarkten en garageverkopen zijn ideale plekken om op zoek te gaan naar koopjes. Een Normandische kledingkast met gebeeldhouwde deuren, een boeren dressoir met gedraaide poten of een massief eikenhouten boerentafel zijn waardevolle aanwinsten .

Deze objecten leven, dragen sporen en vertellen een verhaal dat uw interieur verrijkt.

Sinds de jaren 2010 hebben platforms zoals Le Bon Coin en Selency de toegang tot antieke en vintage meubels gedemocratiseerd.

Jaarlijks vinden er miljoenen transacties plaats met betrekking tot meubels in rustieke of landelijke stijl , wat de blijvende aantrekkingskracht van deze stijl op de Fransen bevestigt.

We benutten deze mogelijkheden om unieke stukken te vinden tegen betaalbare prijzen.

Voor wie de voorkeur geeft aan nieuw meubilair, bieden sommige fabrikanten massief houten meubels aan die volgens traditionele technieken zijn vervaardigd.

Merken zoals Maisons du Monde of lokale ambachtslieden bieden collecties aan die de esthetiek van landelijke meubelen van weleer respecteren.

Het geheim zit hem in de keuze voor massief hout in plaats van laminaat of spaanplaat.

In een rustieke woonkamer is een bank van linnen of corduroy in natuurlijke tinten een goede keuze. Vermijd synthetisch leer, dat te glad en te gepolijst is voor deze stijl.

Een fauteuil met hoge rugleuning, bekleed met een geruite stof, of een gedraaide houten kruk maakt het geheel karaktervol af . Elk stuk moet er natuurlijk uitzien en op zijn plek lijken te staan.

Plattelandskeuken: gezelligheid en traditie

De keuken is het hart van een rustiek huis. In deze stijl is het de bedoeling dat de keuken warm, functioneel en ruim is .

De inspiratie komt van grote boerenkeukens waar voor het hele gezin werd gekookt, waar ingemaakte producten op open planken stonden uitgestald en waar de tafel altijd klaarstond om gasten te ontvangen.

Massief houten fronten, idealiter met lichte imperfecties, bepalen het karakter van een landelijke keuken. Crèmewit, saliegroen of eendenblauw zijn traditionele kleuren voor rustieke keukenmeubelen.

Een achterwand van cementtegels of oude terracotta tegels versterkt de authentieke uitstraling.

De witte keramische of stenen wastafel is een iconisch element. Een dubbele wastafel van geglazuurd steengoed , zoals die in de vorige eeuw in elke Franse boerderij te vinden waren, blijft een absolute stijlreferentie.

Het veroudert mooi, is gemakkelijk te onderhouden en geeft direct een authentieke uitstraling.

Open planken bieden een plek om prachtig aardewerk, glazen potten en houten keukengerei tentoon te stellen. De kunstzinnige rangschikking van alledaagse voorwerpen transformeert de keuken tot een decoratieve ruimte op zich.

Een boeket verse kruiden dat aan een balk hangt, een rieten mand gevuld met fruit of een rij potten dragen allemaal bij aan deze natuurlijke, landelijke sfeer.

De eikenhouten boerentafel is een absolute must-have. Groot en stevig, nodigt hij uit tot gezelligheid en samenzijn . Gecombineerd met verschillende Chinese stoelen of een houten bankje creëert hij een ruime en ontspannen eethoek.

We aarzelen niet om stijlen en tijdperken te combineren voor meer authenticiteit.

Kamers en ontspanningsruimtes in landelijke stijl

Een slaapkamer in een landelijke stijl moet een oase van rust en kalmte zijn. Het doel is om een tijdloze ruimte te creëren , ver verwijderd van de drukte van het dagelijks leven.

Zachte texturen, rustgevende kleuren en natuurlijke materialen spelen een centrale rol.

Een massief houten bed, bij voorkeur met spijlen of een baldakijn, creëert een rustieke sfeer met ingetogen elegantie . Hoofdborden gemaakt van gerecycled drijfhout of onbewerkt hout behoren tot de huidige trends die perfect bij deze stijl passen.

We combineren het met gewassen linnen beddengoed vanwege de licht gekreukte en natuurlijke textuur.

Beddengoed van dik katoen of linnen is zowel mooi als duurzaam. Gebroken wit, ivoor of parelgrijs passen perfect bij deze stijl.

Je kunt een wollen deken of een oude quilt aan het voeteneinde van het bed leggen voor extra warmte en volume.

De ramen verdienen speciale aandacht. Transparante gordijnen van natuurlijk linnen, die het licht filteren, creëren een lichte en luchtige sfeer.

Voor extra privacy bieden dikke katoenen of fluwelen gordijnen in aardetinten zowel thermische als visuele isolatie. Vermijd plastic lamellen, die te modern zijn voor deze stijl.

Een klein persoonlijk detail kan een wereld van verschil maken: een antieke spiegel met een subtiele gouden glans, een antieke ladekast die opnieuw is geverfd in gebroken wit, of een verzameling antieke boeken op een houten plank .

Deze details onthullen een gevoeligheid voor schoonheid en authenticiteit die verder gaat dan louter decoratieve trends.

Verlichting in landelijke stijl en sfeerverlichting

Verlichting wordt in rustieke interieurs vaak onderschat. Toch bepaalt het volledig de waargenomen sfeer van een ruimte .

In een interieur in landelijke stijl moet het licht warm, gedempt en gevarieerd zijn om een wachtkamerachtige sfeer te vermijden.

Smeedijzeren, rotan, rieten of houten lampen passen perfect in deze omgeving. Een gevlochten rieten hanglamp boven de eettafel creëert direct een rustieke sfeer.

Wandlampen van gepolijst metaal aan de muren van een hal of slaapkamer verspreiden een warm, gericht licht.

Kaarsen en lantaarns blijven onmisbare accessoires.

Een aantal kaarsen op een houten dienblad , een paar glazen kaarsenstandaards of een geoxideerde metalen lantaarn op een salontafel creëren een intieme en geruststellende sfeer, die vooral op herfst- en winteravonden zeer gewaardeerd wordt.

Voor functionele verlichting kunt u het beste lampen met een zichtbare gloeidraad kiezen. Deze Edison-lampen , waarvan de gloeidraad doet denken aan de gloeilampen van weleer, verspreiden een zacht, amberkleurig licht dat perfect past bij de rustieke stijl.

Hun warme gloed is veel aangenamer dan die van de te felle witte ledlampen.

Wij raden aan om dimmerschakelaars op de hoofdcircuits te installeren. Door de lichtintensiteit aan te passen aan het tijdstip van de dag, kunt u de sfeer in een kamer veranderen zonder de verlichting te hoeven vervangen.

's Avonds tovert een zacht licht een gewone woonkamer om tot een warme en uitnodigende plek om te ontspannen.

Accessoires en decoratieve objecten: de kleine details die het verschil maken.

Accessoires vormen de finishing touch van een geslaagd interieur in landelijke stijl . Ze geven de ruimte een persoonlijk tintje en onthullen de gevoeligheden van de bewoners. In deze stijl moet elk object een doel hebben, of dat nu functioneel of symbolisch is.

Antieke en handgemaakte voorwerpen nemen een ereplaats in. Een stenen vijzel, een oude keukenweegschaal, een aardewerken pot of een rieten mand voegen een vleugje erfgoed en poëzie toe.

Deze objecten hoeven niet zeldzaam of kostbaar te zijn om ontroerend te zijn. Wat telt, is dat ze passen bij de sfeer van de plek.

Gedroogde planten beleven een duidelijke heropleving.

Sinds 2020 heeft de rage voor boeketten van pampasgras, tarwestengels of gedroogde katoenbloemen de rustieke esthetiek in hedendaagse interieurs aanzienlijk versterkt .

Deze composities brengen lichtheid en poëzie met zich mee, zonder dat ze onderhoud nodig hebben.

Het textielaanbod varieert van geruite tafelkleden en dikke linnen servetten tot antieke theedoeken die als schilderijen zijn ingelijst. De kunst van het huishoudlinnen, geworteld in de Franse traditie, komt hier volledig tot uiting.

Een wit katoenen tafelkleed met fijne strepen of een gevlochten jute tafelloper tovert een gewone tafel om tot een landelijke setting.

Vergeet de schilderijen en lijsten niet. Oude botanische illustraties, topografische kaarten van het Franse platteland of gravures die het landelijke leven uitbeelden, passen perfect in deze wereld .

Eenvoudig ingelijst in natuurlijk hout of gepolijst metaal, vullen ze het visuele verhaal van de plek aan met relevantie en elegantie.

Buitendecoratie en terras in rustieke stijl

De landelijke stijl strekt zich vanzelfsprekend uit tot de buitenruimte. Een terras of tuin in deze stijl zorgt voor een harmonieuze verbinding tussen binnen en buiten.

Deze algehele samenhang versterkt de identiteit van de plek en vergroot het gevoel zich in een andere wereld te bevinden.

Tuinmeubilair van natuurlijk hout of smeedijzer is de voor de hand liggende eerste keuze. Een tuintafel van teak of acacia , aangevuld met massief houten banken, vormt een solide basis voor de buitenruimte.

Vermijd plastic of geanodiseerd aluminium, want die zijn te modern voor deze rustieke stijl.

Terracotta potten, houten plantenbakken en verroeste zinken dozen geven terrassen en paden een aangename uitstraling . Plant er aromatische kruiden, cherrytomaten of geraniums in voor een vleugje leven en kleur.

Deze associaties doen denken aan de eenvoudige en royale moestuinen van vroeger.

Buitenbestrating verdient aandacht. Natuurstenen platen, hergebruikte antieke straatstenen of wit grind geven de ruimte een authentieke uitstraling .

Een Japans ogend pad van stapstenen met onregelmatige leistenen of zandstenen platen voegt karakter toe zonder de ruimte visueel te overladen.

Voor sfeerverlichting buitenshuis zorgen lichtsnoeren met Edison-lampen of hangende lantaarns ervoor dat de warmte van binnen naar het terras wordt overgebracht .

Deze eenvoudige hulpmiddelen toveren een maaltijd in de buitenlucht om tot een moment van rustieke gezelligheid, ongeacht het seizoen.

De rustieke stijl aanpassen aan alle ruimtes en alle soorten woningen.

Een van de grote voordelen van een rustieke landelijke inrichting is de veelzijdigheid . In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is deze stijl niet alleen geschikt voor grote landhuizen.

Het is met een paar simpele aanpassingen geschikt voor stadsappartementen, kleine ruimtes en ook grote ruimtes.

In een stadsappartement zijn een paar essentiële elementen al voldoende om een rustieke sfeer te creëren. Een plank van onbewerkt hout, accessoires van terracotta en linnen textiel transformeren een kamer zonder dat er verbouwingen nodig zijn.

Door een grote plant in een handgemaakte keramische plantenpot te plaatsen, wordt de natuurlijke verankering versterkt.

Voor kleine ruimtes raden we aan te spelen met verticaliteit en visuele lichtheid .

Hoge planken van licht hout, spiegels met natuurlijke lijsten en lichte linnen gordijnen vergroten de ruimte optisch, terwijl de landelijke sfeer behouden blijft.

Vermijd het ophopen van te veel voorwerpen die een kleine ruimte visueel rommelig kunnen maken.

In grote huizen daarentegen kan men zich meer uitgesproken decoratieve elementen veroorloven : een imposante stenen open haard, grote zichtbare balken aan het plafond of een massief houten trap.

Deze structurele architectonische elementen vormen de basis voor een samenhangende en majestueuze rustieke decoratie.

Ongeacht de grootte of indeling van uw ruimte, biedt een rustieke landelijke woonstijl oplossingen voor elke situatie . Het zorgt voor een warme, authentieke en duurzame leefomgeving die aansluit bij ieders behoeften en smaak.

Misschien is dat wel de grootste kwaliteit: het is niet bedoeld om indruk te maken, maar simpelweg om te verwelkomen.

Je eigen balans vinden in de landelijke stijl

Het gevaar van de rustieke stijl schuilt in de overdaad. Te veel hout, te veel antieke voorwerpen, te veel ruitpatronen kunnen een interieur al snel veranderen in een ijzig museum.

De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen authenticiteit en modern comfort.

We raden aan om een paar subtiele, eigentijdse elementen toe te voegen. Een designlamp van matzwart metaal , een geometrisch vloerkleed in neutrale tinten of een bank met strakke lijnen kunnen prima samengaan met antieke meubels zonder dat het een storend effect creëert.

Deze subtiele mix is vaak wat een interieur echt tot leven brengt.

Personalisatie blijft de gouden regel. Je interieur moet jou, je verhaal en je reizen weerspiegelen .

Een aardewerkstuk meegebracht van een reis naar Marokko, een tafelkleed gekocht in de Provence, of een schilderij van een bevriende kunstenaar, past perfect in een rustieke, open omgeving. Deze persoonlijke voorwerpen zijn vaak de mooiste.

Tot slot nodigt de rustieke stijl uit tot vertragen, tot aandacht voor spullen en ruimtes . Kwaliteit gaat boven kwantiteit, duurzaamheid boven het vergankelijke.

Door voor deze decoratiestijl te kiezen, maken we ook een keuze voor waarden: respect voor materialen, ambachtelijk vakmanschap en objecten met een rijke geschiedenis.

Elke kamer, zorgvuldig ingericht in deze geest, wordt een toevluchtsoord , een ruimte waar men zich geborgen en thuis voelt, ongeacht de grillen van het dagelijks leven.

Het is het mooiste geschenk dat een landelijke inrichting kan bieden aan de bewoners van dit huis.