Deze planten met afwerende eigenschappen kunnen muggen in de zomer op natuurlijke wijze op afstand houden.

Met de komst van warmer weer verschijnen vaak ook muggen. Gelukkig zijn er natuurlijke oplossingen om uw terras, balkon of tuin aangenamer te maken. Bepaalde planten, die niet alleen mooi, maar ook heerlijk geuren, helpen deze ongewenste bezoekers op afstand te houden en uw buitenruimte te verfraaien.

Planten die je op het verkeerde spoor zetten

In tegenstelling tot insecticiden doden insectenwerende planten muggen niet. Ze scheiden etherische oliën af waarvan de geur hun reukvermogen verstoort, waardoor het voor muggen moeilijker wordt om mensen te detecteren. Hierdoor blijven muggen vaak liever uit de buurt. De effectiviteit varieert afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en locatie. Ze bieden geen volledige bescherming, maar vormen over het algemeen een nuttige geurbarrière rondom woonruimtes.

De sterren van de mugvrije tuin

Citroengras blijft een populaire keuze. De citroengeur, die door tuinliefhebbers zeer gewaardeerd wordt, is veel minder aantrekkelijk voor muggen. Of het nu in een pot staat of direct in de volle grond geplant wordt, het gedijt goed in de volle zon en heeft matig water nodig. In de buurt van deuren of ramen komt het pas echt tot zijn recht.

Lavendel is ook een betrouwbare keuze. De paarse bloemen verspreiden een aangename geur, die voor u veel minder aantrekkelijk is, maar voor insecten veel minder. Lavendel is onderhoudsarm en droogtebestendig, en geeft uw buitenruimte bovendien een heerlijke mediterrane uitstraling.

Geurende geraniums verdienen, in tegenstelling tot de gewone geranium, ook een prominente plek. Wanneer hun bladeren worden gekneusd, komt er een sterke citroengeur vrij die bijzonder effectief is in het afweren van muggen. Als extra bonus fleuren hun kleurrijke bloemen een balkon of terras op.

Overbodige aromaten

Waarom zaken niet combineren met plezier?

Basilicum is een van de meest interessante planten. Naast het op smaak brengen van je zomerrecepten, verspreiden de bladeren een geur waar muggen een hekel aan hebben, vooral de citroenachtige varianten.

Citroenmelisse is ook een uitstekende optie dankzij de frisse geur die doet denken aan citroengras.

Pepermunt helpt met zijn mentholaroma muggen af te weren en geeft een frisse toets aan drankjes en desserts.

Rozemarijn en citroentijm vormen een perfecte aanvulling op deze selectie. Ze zijn winterhard, gemakkelijk te kweken en hebben weinig water nodig. Bovendien bieden ze culinaire kwaliteiten en een natuurlijke insectenwerende werking.

Bloemen die schoonheid en effectiviteit combineren.

Sommige sierplanten kunnen ook aan deze natuurlijke strategie deelnemen.

Goudsbloemen, calendula's en Oost-Indische kers verspreiden geuren die veel insecten, waaronder muggen, afschrikken. Ze voegen bovendien kleur toe aan bloemperken en plantenbakken.

Boerenwormkruid staat bekend om zijn werking tegen diverse insecten, maar vanwege de samenstelling ervan is het gebruik ervan met de nodige voorzichtigheid te benaderen.

De juiste locatie maakt alle verschil.

Om optimaal van hun eigenschappen te profiteren, plaats je deze planten in de buurt van de plekken waar je veel tijd doorbrengt: terras, tuinmeubilair, balkon, vensterbanken of de voordeur. Combineer idealiter verschillende soorten in plaats van je te beperken tot één soort. Een combinatie van citroengras, lavendel, basilicum, geurende geranium en pepermunt zorgt voor een effectievere geurbarrière.

Tot slot is het belangrijk te onthouden dat hoewel deze planten een waardevolle hulp kunnen zijn, ze goede tuingewoonten niet vervangen . Denk er met name aan om stilstaand water in schotels, goten of potten buiten te verwijderen, aangezien dit ideale broedplaatsen voor muggen zijn. Door een paar zorgvuldig gekozen planten te combineren met deze eenvoudige maatregelen, kunt u de hele zomer genieten van een uitnodigendere, kleurrijkere en natuurlijk comfortabelere buitenruimte.