Ze werd uitgeroepen tot model van het jaar en onthult een schokkende waarheid.

Enkele dagen nadat ze was uitgeroepen tot "Model van het Jaar 2025", ontroerde supermodel Anok Yai haar fans met een aangrijpende boodschap over haar gezondheid. Achter de schijnwerpers en rode lopers onthulde het Zuid-Soedanese model dat ze in stilte voor haar leven had gevochten. Haar moed en openhartigheid leidden direct tot een golf van steunbetuigingen in de modewereld.

Een bliksemcarrière, overschaduwd door een onzichtbare beproeving.

Anok Yai, die in 2017 beroemd werd nadat een foto van haar viraal ging, heeft een van de meest indrukwekkende modellencarrières achter de rug. Als muze voor Prada, Versace en Dior vestigde ze zich als een toonaangevend voorbeeld van diversiteit op de catwalk. Terwijl ze druk bezig was op de catwalk, vocht de jonge vrouw in het geheim tegen een aangeboren hart- en longaandoening.

Op Instagram legde ze uit dat ze haar ziekte bij toeval ontdekte: "Ik kwam erachter dat ik een misvorming had die mijn hart overmatig belastte en mijn longen langzaam aantastte." Aanvankelijk dacht ze dat het slechts een voorbijgaande hoest was, maar Anok Yai kreeg uiteindelijk pijn op de borst en moeite met ademhalen, voordat ze de ernst van de situatie besefte.

Een levensreddende operatie en een boodschap van hoop

In haar bericht onthulde Anok Yai dat ze met succes een robotgeassisteerde longoperatie had ondergaan, een complexe maar tegenwoordig gangbare procedure bij de behandeling van ernstige longaandoeningen.

Ze sprak haar diepe dankbaarheid uit aan de medische teams van NYU Langone Hospital, Beverly Hills Concierge Health, en in het bijzonder aan Dr. Robert Cerfolio en Dr. Harmik Soukiasian, die haar aandoening tijdig diagnosticeerden en behandelden: "Ik ben de artsen, verpleegkundigen en mijn familie, de eerste gezichten die ik zag toen ik wakker werd, eeuwig dankbaar. Dankzij hen heb ik meer tijd." Het model kondigde aan dat ze zich nu op haar herstel concentreerde, waarna ze haar fans geruststelde: "Ik rust nu even uit... maar ik kom terug. Tot snel."

Enorme steun vanuit de hele wereld.

Haar verhaal ging al snel viraal op sociale media, wat leidde tot een stortvloed aan steunbetuigingen. Onder hen betuigden verschillende prominente figuren uit de mode- en entertainmentwereld hun genegenheid voor haar.

Het Brits-Jamaicaanse model en actrice Naomi Campbell: "Stuur jullie liefde, jullie licht en jullie helende kracht. Moge God jullie beschermen."

De Amerikaanse actrice, zangeres, producer en auteur Taraji P. Henson: "Je bent genezen, in de naam van Jezus."

De Amerikaanse basketbalster Angel Reese schreef: "Ik bid voor je, mijn zus. Je bent sterk en je zult deze strijd winnen."

Vastberaden en dankbaar herinnert Anok Yai ons eraan dat ziekte geen uitkiezende momenten heeft – zelfs niet op het hoogtepunt van succes. Haar moed en kwetsbaarheid bieden een zeldzaam moment van oprechtheid in een wereld die vaak gedomineerd wordt door perfectie. Door haar verhaal te delen, inspireert het supermodel ons met een waardevolle les: ware kracht is niet alleen te zien op de catwalk, maar ook in de stille veerkracht in moeilijke tijden.