Search here...

Dit Spaanse model zorgt voor opschudding met haar foto's in de stijl van de jaren 2000.

Modellen
Léa Michel
@wolfiecindy/Instagram

Cindy Kimberly, een Spaans model van Nederlandse afkomst, heeft opnieuw een sterke indruk gemaakt. In haar recente fotoserie op Instagram grijpt ze terug naar de esthetiek van de jaren 2000, waarbij ze retro glamour, filmische nostalgie en een zelfverzekerde uitstraling combineert.

Een terugkeer naar de "Y2K"-esthetiek

Cindy Kimberly toont een duidelijke affiniteit met de visuele codes van begin jaren 2000: warme belichting, glinsterende accessoires en decors die doen denken aan de popmuziekvideo's uit die tijd. Door haar enscenering laat ze de "mode-icoon"-geest van die generatie herleven – een mix van spontaniteit en verfijning die de opkomst van het digitale tijdperk oproept.

Deze fotoserie geeft een persoonlijke draai aan deze trend: zorgvuldig geposeerde en gekaderde foto's, en een ingetogen sfeer. De volgers van het Spaanse model merkten meteen de aandacht voor detail op en prezen haar artistieke oog en haar vermogen om nostalgie vast te leggen.

Een knipoog naar "The Bling Ring".

Het detail dat haar fans in het bijzonder in vervoering bracht, was de laatste foto in de carrousel: een subtiele verwijzing naar Sofia Coppola's film "The Bling Ring". Het vangt de geest van de film, een mix van fascinatie voor mode en milde kritiek op de verering van beroemdheden. Deze filmische knipoog zorgde voor veel reacties. Internetgebruikers waren dol op deze artistieke verwijzing en overspoelden de reactiesectie met enthousiaste en bewonderende berichten: "iconisch", "ze begrijpt de esthetiek van de jaren 2000 helemaal" en "filmwaardig".

Kortom, door de wereld van de jaren 2000 opnieuw te verkennen zonder in karikatuur te vervallen, bewijst Cindy Kimberly dat ze een eenvoudige publicatie kan omtoveren tot een waar moment van esthetiek en popcultuur.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Dit plus-size model verkleedt zich als cowboy en zorgt voor opschudding.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dit plus-size model verkleedt zich als cowboy en zorgt voor opschudding.

Tabria Majors, een Amerikaans plus-size model met meer dan 2 miljoen Instagram-volgers, is een invloedrijk figuur geworden in...

Met haar voluptueuze rondingen straalt dit Australische model.

Kate Wasley, woonachtig in New South Wales (NSW), heeft zich gevestigd als een van de meest iconische gezichten...

Dit plus-size model straalt in een originele kanten outfit.

Candice Huffine, een pionier in de plus-size mode, betovert opnieuw in een zwart kanten broekpak dat haar figuur...

De emotie van deze Indiase ouders wanneer hun dochter de Chanel-show opent.

Voor de ouders van Bhavitha Mandava was het een droom die uitkwam om hun dochter een Chanel-show in...

Hayley Hasselhoff, het plus-size model dat schoonheidsidealen doorbreekt.

In een modewereld die vaak geobsedeerd is door onbereikbare idealen, is Hayley Hasselhoff een verademing. Dit Amerikaanse plus-size...

"Absoluut prachtig": dit curvy model krijgt positieve reacties

La'Tecia Thomas, een curvy Australische content creator en model, is uitgegroeid tot een sensatie op social media met...

© 2025 The Body Optimist