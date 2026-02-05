Dit model met rondingen straalt zelfvertrouwen uit terwijl ze haar figuur op het strand laat zien.

Het voluptueuze model Jocelyn Corona verovert de sociale media met haar foto's op een zonnig strand in Puerto Rico, waarmee ze de essentie van body positivity perfect weergeeft. Deze in Guadalajara geboren Mexicaanse straalt zelfvertrouwen uit, zoals blijkt uit de enthousiaste reacties van haar volgers die haar "te mooi" vinden.

Een virale Instagram-post

Op haar account @jocelyncorona_ deelt Jocelyn foto's in een marineblauwe outfit, met een kleurrijke smoothie in haar hand, een Puerto Ricaanse vlag op de achtergrond en het onderschrift "📍🇵🇷🫡✨" . De foto's, genomen op een levendig strand, laten haar figuur prachtig uitkomen tegen een azuurblauwe lucht en turquoise zee. Ze poseert ontspannen: haar hand beschermt haar ogen tegen de zon, ze zit op een gestreepte ligstoel, enzovoort. Het geheel straalt vreugde en authenticiteit uit, wat haar boodschap van empowerment versterkt.

Jocelyn Corona, een mode-icoon met rondingen

Jocelyn, geboren op 22 december 1997, begon haar modellencarrière in 2016 en liep al snel catwalkshows voor Chromat, Rebecca Minkoff en The Blonds. Ze wordt vertegenwoordigd door Muse Management (NY), Women 360 (Parijs) en Mad Models (Barcelona) en heeft geposeerd voor Sports Illustrated Swimsuit, samengewerkt met Fenty Beauty, Levi's en Savage X Fenty, en de cover van ELLE Mexico gesierd. Jocelyn Corona viert lichaamsdiversiteit, geïnspireerd door haar moeder.

Bewonderende reacties van fans

De reacties stromen binnen: "Zo mooi!" , "Koningin van het strand!" , "Pure inspiratie!" Haar posts krijgen duizenden likes, waarin haar zelfvertrouwen en natuurlijke schoonheid worden geprezen. Jocelyn promoot zelfacceptatie en maakt van elke verschijning een pleidooi voor inclusiviteit in de mode. Deze foto's in een marineblauwe outfit leggen haar zomerse vibe in Puerto Rico perfect vast, met een levendig strand op de achtergrond.

Kortom, Jocelyn Corona belichaamt op briljante wijze de curvy-beweging: in Puerto Rico straalt ze zelfvertrouwen uit door haar figuur volledig te omarmen en oogst ze unaniem lof. Haar reis, van Guadalajara naar de catwalks van de wereld, bewijst dat authentieke schoonheid harten verovert en normen herdefinieert.