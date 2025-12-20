Dit plus-size model verkleedt zich als cowboy en zorgt voor opschudding.

Tabria Majors, een Amerikaans plus-size model met meer dan 2 miljoen Instagram-volgers, is een invloedrijk figuur geworden in de body positivity-beweging. Al jaren gebruikt ze Instagram om te laten zien dat schoonheid niet wordt bepaald door standaardmaten en om vrouwen aan te moedigen hun lichaam te omarmen, ongeacht hun vorm.

Een sprankelende cowboylook

Onlangs deelde Tabria Majors verschillende berichten op haar Instagram-account waaruit bleek dat ze een cowboy-look had aangenomen voor de concerten van Beyoncé. Ze zinspeelde op haar aanwezigheid bij verschillende tourdata met het onderschrift: "ATL Night 3 is geweldig!! Vegas is de volgende! Reageer met 'cowboy' voor meer informatie over de outfit! "

In een andere post staat "Cowboy Carter Houston was alles!" ("Cowboy Carter Houston was absoluut geweldig!"), een directe verwijzing naar Beyoncés universum, vergezeld van talloze likes en reacties, wat het enthousiasme van haar fans voor deze stijlkeuze, geïnspireerd door de tour, benadrukt.

Deze content genereerde veel interactie op sociale media en benadrukte de creatieve en inclusieve aanpak van Tabria Majors, die niet bang is om te experimenteren met diverse stijlen die buiten de gebruikelijke normen van de modellenwereld vallen. Met deze cowboy-geïnspireerde looks brengt ze een positieve boodschap over: ongeacht je lichaamstype kan iedereen deze stijl omarmen, plezier hebben met mode, zich opkleden of zich vrij kleden zoals ze willen – en het ziet er fantastisch uit!

De impact op modenormen

Of het nu via haar inclusieve campagnes met bekende merken is of via haar berichten op sociale media, Tabria Majors draagt actief bij aan het herdefiniëren van het modebeeld door looks te presenteren die toegankelijk zijn voor vrouwen van alle maten. Ze heeft zich gevestigd als een inspirerend voorbeeld dat lichaamsdiversiteit viert en het vrijelijk toepassen van trends aanmoedigt, zonder beperkingen of restrictieve normen.

Op Instagram deelt ze regelmatig verschillende outfits, mode-inspiratie en momenten uit haar persoonlijke en professionele leven, waarmee ze haar volgers een authentieke en ongeremde kijk op stijl biedt. Door deze brede stijlvariatie – van glamoureuze looks tot meer casual of thematische outfits – laat ze zien dat mode een ruimte kan zijn voor zelfexpressie, plezier en zelfvertrouwen, toegankelijk voor iedereen.

Door de cowboy-esthetiek, populair gemaakt door Beyoncé, te omarmen, bewijst Tabria Majors eens te meer dat mode geen maatbeperkingen of rigide regels kent. Haar succes is niet alleen te danken aan haar uiterlijk, maar ook aan de krachtige boodschap die ze uitdraagt: iedereen heeft het recht om zich mooi, zelfverzekerd en vrij te voelen om met trends te experimenteren. Tabria blijft miljoenen mensen inspireren en zorgt voor blijvende verandering in de houding binnen de mode-industrie.