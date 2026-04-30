"Onvergetelijk": de krokodillenjurk van dit model trekt alle aandacht.

Er zijn looks die je ziet en nooit meer vergeet. Anok Yai bewees dit op 23 april 2026 tijdens het Time100 Gala in New York, in een goudkleurige jurk van leer met textuur die meteen viraal ging. Het Amerikaanse model van Zuid-Soedanese afkomst bewees eens te meer dat ze niet zomaar kleding draagt – ze leeft ervoor.

Een jurk van krokodillenleer met een opvallend ontwerp.

Anok Yai was aanwezig bij het gala van Time Magazine ter ere van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld, waar ze dit jaar (2026) zelf deel van uitmaakte. Een eer die ze met uitzonderlijke stijlprecisie vierde door een volledig op maat gemaakte look te laten ontwerpen door Ashi Studio.

De jurk die Anok Yai droeg was een gebeeldhouwde midi-jurk van goudkleurig leer met krokodillenprint uit de lente/zomer 2026 couturecollectie van Ashi Studio. Het gestructureerde lijfje en de omgekeerde kraag accentueerden Anok Yai's silhouet met bijna architectonische precisie. De getailleerde taille en geaccentueerde heupen creëerden een zandloperfiguur, terwijl de glanzende afwerking van het materiaal de jurk een bijna levensechte uitstraling gaf. Bijpassende pumps met spitse neus van krokodillenleer maakten de look van top tot teen in dezelfde stijl compleet.

Ashi Studio, het huis dat de grenzen verlegt.

Deze jurk is van Ashi Studio, een Parijs label opgericht door Mohammed Ashi, de eerste couturier uit de Golfregio die in 2023 als gastlid toetrad tot de Fédération de la Haute Couture. Een modehuis dat bekend staat om zijn experimentele couturecreaties, ergens tussen sculptuur en kleding in – en duidelijk in perfecte harmonie met het visuele universum van Anok Yai.

Een dubbele look voor een avond in twee delen.

De avond verliep voor Anok Yai in twee verschillende stijlfasen: bij aankomst droeg ze een indigo bandagejurk van Hervé Léger over een zwarte rok, een combinatie van structuur en vloeiendheid. Voor het diner zelf ruilde ze deze eerste look in voor een krokodillenjurk van Ashi Studio, waarmee ze haar entree tot een waar mode-moment maakte.

De pers en sociale media zijn het er unaniem over eens.

Binnen enkele uren gingen de foto's de hele wereld over en leidden ze tot discussies over mode, kunst en sociale media. Time Magazine, dat haar uitriep tot een van de 100 meest invloedrijke mensen van 2026, benadrukte haar "stille maar opvallende zelfvertrouwen" en haar vermogen om "haar kleding naar een hoger niveau te tillen"—een erfgenaam van de nalatenschap van het Brits-Jamaicaanse supermodel Naomi Campbell en het Zuid-Soedanese model en actrice Alek Wek voor een nieuwe generatie. Volgens Runway Magazine definieert deze look niet alleen een trend, maar "voorspelt hij ook de toekomst van de rode loper-mode".

Een jurk van krokodillenleer, een perfect gevormd silhouet, een uitstraling die geen kunstgrepen nodig heeft: Anok Yai toverde een gala om tot een moment van pure mode. Onvergetelijk, zoals beloofd.