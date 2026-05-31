Dit plus-size model maakt furore met een vintage korset.

Modellen
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Op haar Instagram-account poseert het Amerikaanse plus-size model Paloma Elsesser in een poederroze korset met een vintage uitstraling, waarmee ze een look creëert die zowel zacht als opvallend is.

Een poederroze korset dat voor opschudding zorgt.

De timing had niet beter kunnen zijn: een delicaat, poederroze korset met een gestructureerd silhouet en zorgvuldige afwerking, in een uitgesproken vintage stijl. Een zachte tint, zowel retro als romantisch, die zo uit een Hollywood-boudoir lijkt te komen. Op Instagram zorgde de foto direct voor een stortvloed aan reacties, waarin haar volgers de zelfverzekerdheid prezen waarmee Paloma Elsesser het kledingstuk draagt.

Een teaser voor Victoria's Secret

Bij haar bericht koos Paloma Elsesser voor een kort maar veelzeggend onderschrift: "Stad der Engelen!!! Oproep aan alle engelen!!!" Dit ging gepaard met een verwijzing naar het merk Victoria's Secret. Een duidelijke verwijzing naar de bijnaam van Los Angeles, en naar de oproep voor "engelen" die het Amerikaanse merk onlangs lanceerde. Victoria's Secret bereidt momenteel de modeshow van 2026 en de nieuwe cast voor. Fans begrepen de hint meteen: er wordt al volop gespeculeerd over de locatie en de line-up van de volgende show.

Paloma Elsesser, "engel met rondingen" en icoon

Paloma Elsesser, die in 2024 haar debuut maakte op de catwalk van Victoria's Secret, is uitgegroeid tot een van de belangrijkste voorvechters van inclusiviteit in de mode. In 2023 won ze zelfs de prestigieuze Model van het Jaar-award tijdens de British Fashion Awards – een primeur voor een plus-size model. Sindsdien heeft ze talloze tijdschriftcovers, campagnes en modeshows gesierd, zonder ooit haar authenticiteit te verloochenen.

Een silhouet dat alles viert.

Naast de kledingkeuze is het vooral de symbolische kracht van het beeld die resoneert. Door dit kledingstuk te dragen, dat historisch gezien geassocieerd wordt met een bepaald 'vrouwelijk ideaal', verruimt Paloma Elsesser de grenzen van de mogelijkheden. Een poederroze korset op een lichaam dat niet voldoet aan de restrictieve normen van de mode-industrie is een subtiel maar krachtig statement: mode zou niet in twee maten moeten bestaan. En die boodschap komt over, zoals blijkt uit de duizenden enthousiaste reacties op haar bericht.

Met deze eenvoudige foto laat Paloma Elsesser ons weer eens zien waarom ze zich heeft gevestigd als een van de meest inspirerende figuren in de hedendaagse mode. Door vintage elegantie te combineren met een focus op inclusiviteit, bewijst ze dat zelfs een poederroze korset een wereld van verschil kan maken.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
