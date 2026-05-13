"Tussen Brigitte Bardot en Monica Bellucci": op het strand in Rio zorgt dit model voor opschudding.

Anaëlle G.
Er zijn foto's die je op het eerste gezicht naar een andere wereld transporteren. De foto die het Franse model Romane (@romaneinnc) onlangs op haar Instagram-account deelde, valt daar duidelijk onder. Ontspannen op een levendig strand in Rio de Janeiro legde de jonge vrouw een moment vast, vol zonneschijn, leven en sereniteit. Op sociale media werden haar energieke verschijningen al snel vergeleken met die van de grootste iconen van de Europese cinema.

Een levendig tafereel op het Braziliaanse zand.

Op de foto zit Romane comfortabel op een kleurrijke strandstoel, haar lange, golvende, goudblonde haar valt over haar schouders. Om haar heen heerst de drukte van een strand in Rio midden op de middag: straatverkopers die voorbijlopen, groene en rode strandstoelen verspreid over het zand, kinderwagens en badgasten die van de zon genieten.

Een typisch Braziliaanse scène, waar elk detail warmte en spontaniteit uitstraalt. Met haar blik lichtjes op de horizon gericht, minimale make-up en een goudbruine huid, lijkt Romane zich volkomen thuis te voelen in deze omgeving. Een ontspannen, bijna dromerige uitstraling die de foto een bijna filmische kwaliteit verleent.

Fans beschouwen haar als een "tijdloze schoonheid".

Het was precies deze sfeer die haar volgers in vervoering bracht. De reacties stroomden binnen onder de post: "tussen Brigitte Bardot en Monica Bellucci", "Ik ben dol op de stijl", "deze foto is een kunstwerk" ... Voor velen roept de afbeelding de gouden eeuw van de Europese cinema op, toen stralende heldinnen de Middellandse Zeekust verlichtten met moeiteloze elegantie. En die vergelijking is zeker niet onbelangrijk.

Brigitte Bardot, een absoluut icoon van de jaren 60, heeft met haar verschijningen op de stranden van Saint-Tropez en haar tegelijkertijd "wilde" en verfijnde look een diepe indruk achtergelaten op het collectieve bewustzijn. Monica Bellucci daarentegen belichaamt al decennia een tijdloze schoonheid, een schoonheid van natuurlijkheid en elegantie. Twee verschillende werelden, maar hetzelfde idee: dat van een vrije vrouw. Een symbolische overeenkomst die even vleiend als inspirerend is.

De terugkeer van een zonnige en natuurlijke esthetiek.

Dit bericht maakt ook deel uit van een bredere trend. De afgelopen maanden hebben we op Instagram en TikTok de terugkeer gezien van een zonnige en 'filtervrije' esthetiek, geïnspireerd door de iconen van de jaren 60 en 70.

Natuurlijk haar, een zongebruinde huid, een ontspannen uitstraling, alledaagse scènes in plaats van overdreven gepolijste settings... dit verlangen naar authenticiteit is duidelijk zichtbaar in de feeds van veel ontwerpers en modellen. De post van Romane illustreert deze trend perfect. In plaats van een gekunsteld beeld, biedt ze een levendige, sprankelende en uitnodigende foto die reislust opwekt.

Met deze simpele foto, genomen op een strand in Rio, heeft het Franse model Romane (@romaneinnc) iets kostbaars weten vast te leggen: een emotie. De emotie van eindeloze zomers, wandelingen over het zand en de filmheldinnen die de verbeelding van zoveel generaties hebben gevormd. En te oordelen naar het enthousiasme van haar fans, zullen we haar ongetwijfeld nog lang van strand naar strand blijven volgen.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Waarom bevindt de modellenbranche zich in een stille crisis?

