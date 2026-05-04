Dit plus-size model maakt furore in een rode satijnen jurk.

Tijdens de Chanel Cruise 2026-2027 show in Biarritz maakten veel outfits een blijvende indruk. De felrode outfit van Paloma Elsesser, van top tot teen, was een van de meest gefotografeerde van de avond.

Een volledig scharlakenrode gebreide outfit

Op 28 april 2026, precies een jaar na zijn benoeming tot artistiek directeur van Chanel, presenteerde Matthieu Blazy zijn eerste Cruise-collectie in Biarritz – de plek waar Gabrielle Chanel in 1915 haar modehuis had geopend. Een betekenisvolle terugkeer naar de wortels, die een grote en diverse groep beroemdheden aantrok, waaronder Paloma Elsesser.

Voor de gelegenheid koos ze voor een volledig scharlakenrode outfit – een van de dominante kleuren van het lente/zomerseizoen 2026, die al te zien was tijdens de Chanel-modeshow. Ze droeg een gebreide top met lange mouwen en een V-hals en een bijpassende midi-rok in dezelfde rode tint, gecombineerd met een pluizige tas met hertenprint en tweekleurige beige en witte hakken. Een volledig monochrome look, waarbij de kleur voor zichzelf sprak.

Rood, dé must-have kleur van het seizoen.

De keuze voor rood is in deze context niet onbelangrijk. Scharlakenrood heeft zich gevestigd als een van de bepalende kleuren van het lente-zomerseizoen 2026 - met name gedragen door de Amerikaanse actrice Anne Hathaway op de rode loper van de film "The Devil Wears Prada 2", of in complete outfits van verschillende gasten bij de Chanel-show die avond.

Paloma Elsesser, de nieuwe officiële muze van Chanel.

Haar aanwezigheid in Biarritz bevestigt haar nieuwe status als het officiële gezicht van het modehuis, binnen het kader van het nieuwe tijdperk dat is ingeluid door Matthieu Blazy. Sinds haar begin bij Chanel belichaamt Paloma Elsesser een visie op mode die perfect aansluit bij de filosofie van Chanels artistiek directeur: kleding gemaakt om te dragen, en diverse lichamen die deze kleding zonder hiërarchie dragen.

Dit is niet de eerste keer dat het Amerikaanse model onder deze leiding met Chanel in verband wordt gebracht, maar misschien is het hier wel het meest duidelijk dat ze haar visuele identiteit binnen het modehuis heeft laten zien: een vrouw die er niet naar streeft op te gaan in de massa of te verrassen, maar simpelweg volledig op te gaan in het kledingstuk dat ze draagt.

Kortom, Paloma Elsesser had geen avondjurk nodig om te stralen in Biarritz. Ze droeg haar gekozen kleur alsof het haar eigen kleur was, met dat stille zelfvertrouwen dat een modekeuze tot iets vanzelfsprekends maakt. Een les in stijl, maar bovenal in attitude.