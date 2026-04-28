"Icoon": Dit plus-size model blaast nieuw leven in een vergeten vintage jurk

Soms is een simpele Instagram-post al genoeg om een vergeten kledingstuk weer in de modewereld te brengen. Paloma Elsesser bewees dit door een jurk uit het Prada-archief van 2009 te dragen met een uitgesproken pin-up-uitstraling, wat direct een reactie van internetgebruikers teweegbracht.

Een Prada-jurk uit het archief, die weer uit de kast is gehaald.

De jurk in kwestie komt uit de Prada-collectie van 2009, een cruciale periode voor het Italiaanse modehuis, gekenmerkt door sterke retro-invloeden. Met zijn pin-up-elementen – een aansluitend silhouet, geaccentueerde rondingen en een chique jaren 50-esthetiek, herinterpreteerd door Miuccia Prada – leek de jurk voorbestemd om in de archieven te verdwijnen... totdat Paloma Elsesser hem nieuw leven inblies.

Bij haar Instagramfoto's schreef Paloma Elsesser simpelweg: "prada '09 fine ❤" . Twee woorden, een hartje-emoji en duizenden reacties. De modewereld prees haar kledingkeuze meteen en benadrukte het belang van het terughalen van zo'n specifiek stuk uit de archieven in plaats van zich te richten op de nieuwste collecties.

Paloma Elsesser, archivaris van luxe vintage.

Paloma Elsesser draagt geen mode, ze geeft er een nieuwe vorm aan. Of het nu een gestructureerde galajurk is of een vintage vondst, ze brengt een zelfverzekerde, avant-gardistische energie die de aandacht trekt zonder op te eisen. Haar uitgesproken voorkeur voor de archieven van modehuizen als Prada, Miu Miu en Versace is alom bekend, en dit bericht is daar het meest recente voorbeeld van.

Een icoon dat vergeten stukken nieuw leven inblaast.

Paloma Elsesser, ontdekt op Instagram door de legendarische make-upartieste Pat McGrath, heeft op de catwalk gelopen voor Fendi, Versace, Coperni en Tommy Hilfiger en sierde de covers van talloze internationale edities van Vogue. Misschien is het wel via haar eigen account, met posts zo simpel als een hartje-emoji bij een Prada-jurk uit 2009, dat ze haar meest directe invloed uitoefent: een herinnering dat geweldige stukken nooit uit de mode raken.

Door deze Prada-jurk uit 2009 opnieuw onder de aandacht te brengen, bevestigt Paloma Elsesser één ding: "echte stijl" volgt niet de collectiekalender. Het put inspiratie uit het verleden, herinterpreteert het en geeft het een nieuwe betekenis. Deze verschijning is meer dan alleen een virale look; het herinnert ons eraan dat de meest opvallende mode vaak die is die het aandurft om vergeten schatten nieuw leven in te blazen.