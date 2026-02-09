Deze 50-jarige, grijsharige model, die als "te oud" werd beschouwd, loopt de catwalk voor een luxe merk.

Stephanie Cavalli, een 50-jarig Italiaans-Guadeloupeaans model dat lange tijd "vanwege haar leeftijd" aan de kant was gezet van de catwalks, heeft een opmerkelijke comeback gemaakt door de Chanel Haute Couture lente/zomer 2026 show te openen. Met grijs haar, een zelfverzekerde uitstraling en een inspirerende toespraak belichaamt ze een frisse wind in de soms bekrompen modewereld.

Een veelbelovende start, abrupt afgebroken door de leeftijd.

Stephanie Cavalli werd geboren in Ostia, vlakbij Rome, als dochter van een Italiaanse vader en een moeder uit Guadeloupe. Op 26-jarige leeftijd verhuisde ze naar de Verenigde Staten om een modellencarrière na te streven. Meer dan tien jaar lang liep ze op de catwalk en poseerde ze voor grote merken, totdat de meedogenloze industrie haar op 38-jarige leeftijd "te oud" vond.

In die tijd was er nog geen plek voor modellen van haar leeftijd: "te jong" voor campagnes voor "oudere modellen", "te oud" voor traditionele catwalks. Stephanie Cavalli besloot daarom alles achter zich te laten, zich op zichzelf te richten en zich te wijden aan haar passie voor vintage en antiek via haar boetiek "La Garçonne" in de staat New York.

Een wedergeboorte geleid door zelfacceptatie.

Deze pauze van de schijnwerpers mondde uit in een ware zoektocht naar identiteit. Het voormalige model bevrijdde zich geleidelijk aan van de esthetische beperkingen die haar lange tijd hadden gevormd en besloot zelfs haar hoofd kaal te scheren om haar vrijheid te bevestigen. In 2020 stelde een bevriende fotograaf voor dat ze zich zou aansluiten bij Iconic Focus, een agentschap dat gespecialiseerd is in modellen boven de 40. Een paar maanden later keerde Stephanie Cavalli terug naar de modellenwereld – dit keer volledig in haar element.

Ze vertrouwt ons toe: "Op mijn vijftigste hoef ik geen rol meer te spelen. Ik loop de catwalk op met mijn leeftijd, mijn verhaal en mijn grijze haar," aldus Vogue . Deze zelfverzekerde houding overtuigde Matthieu Blazy, artistiek directeur van Chanel, direct, die haar de opening van zijn haute couture-show voor 2026 toevertrouwde.

Chanel, een symbool van een veranderend tijdperk.

Toen Matthieu Blazy haar vertelde dat ze de show zou openen, begreep Stephanie Cavalli de betekenis van het moment. Deze keuze belichaamde de tastbare evolutie van de kijk van de mode op leeftijdsdiversiteit. Op de catwalk maakten haar stralende grijze haar en natuurlijke elegantie een blijvende indruk. Ze vertelde dat ze tijdens de pandemie was gestopt met het verven ervan, gedreven door een verlangen naar authenticiteit: "Mijn haar is gezond en glanzend geworden. Ik vind nu schoonheid in eenvoud." Voor haar symboliseerde deze kans niet alleen een persoonlijke triomf, maar ook een krachtige boodschap aan vrouwen: omarm je leeftijd zonder die te verbergen.

Een nieuwe visie op schoonheid

Geïnspireerd door Goliarda Sapienza's "De kunst van de vreugde", kiest Stephanie Cavalli voor een introspectieve benadering van schoonheid en ouder worden. Ze ziet deze leeftijd als een tijd van bloei en openbaring: "Ik ben 50, en nu ontdek ik alles wat ik nog te bieden heb", zegt ze enthousiast. Ze erkent dat leeftijdsdiversiteit in de mode nog steeds onderhevig is aan trends, maar ze wil geloven in blijvende verandering: "De mentaliteit verandert. Langzaam maar zeker."

Kortom, de reis van Stephanie Cavalli belichaamt veel meer dan een simpele terugkeer naar de catwalk: het is een herdefiniëring van schoonheid en vrouwelijk succes. Door trots haar grijze haar en haar leeftijd te tonen, doorbreekt ze stereotypen en inspireert ze een hele generatie om zich niet langer te conformeren aan maatschappelijke normen. Via haar verhaal legt Chanel niet alleen een moment van elegantie vast, maar vertegenwoordigt het ook een symbolische overwinning voor alle vrouwen die ouder worden... in vrijheid.