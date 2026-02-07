Search here...

Dit model in grote maat geeft een vintage Schots kledingstuk een elegante nieuwe look.

Modellen
Clelia Campardon
Plus-size model Alexis Ruby trekt de aandacht met een look die zowel gedurfd als elegant is. Door een iconisch kledingstuk uit de Schotse garderobe opnieuw te interpreteren, herdefinieert ze op precieze wijze de regels van inclusieve mode.

Een opnieuw vormgegeven Schotse rok

Op haar Instagram-account toont Alexis Ruby een look die een eerbetoon is aan een van de meest iconische patronen in de textielgeschiedenis: tartan. Ze kiest voor een rode geruite midi-rok, die doet denken aan traditionele kilten, maar dan aangepast aan een modern, stedelijk silhouet. Dit kledingstuk is veel meer dan een folkloristisch item of kostuum; het vormt het middelpunt van een perfect uitgebalanceerde outfit.

Wat deze interpretatie onderscheidt, is de gekozen combinatie: een ultraminimalistisch wit geribbeld tanktopje, gecontrasteerd met een paar zwarte cowboylaarzen met vierkante hakken. De mix van stijlen werkt. Alexis Ruby speelt met de codes van rebellie en traditie om een outfit te creëren die geen vaste regels volgt – behalve die van haarzelf.

De elegantie van zelfvertrouwen

Naast het kledingstuk zelf, is het vooral de elegantie van Alexis Ruby die indruk maakt. Met haar zelfverzekerde houding, serene uitdrukking en natuurlijke pose belichaamt ze een ontspannen benadering van mode, ver verwijderd van normatieve beperkingen. Door dit vintage-geïnspireerde stuk te presenteren, herinnert ze ons eraan dat het mogelijk is om je eigen stijl uit te drukken door elementen uit het verleden te gebruiken zonder nostalgie of karikatuur.

Een krachtig beeld van inclusieve mode

Deze post heeft veel positieve reacties opgeleverd, met name vanwege de manier waarop een lichaam wordt getoond dat vaak ondervertegenwoordigd is in de gangbare beeldnormen. Alexis Ruby zet hier haar consistente aanpak voort: mode een ruimte van vrijheid en empowerment maken voor alle lichaamstypes. Haar look wordt zo een boodschap: je kunt je elegant en intelligent kleden, ongeacht je maat.

Met deze eenvoudige maar opvallende look geeft Alexis Ruby de Schotse tartan een eigentijdse draai. Door het te combineren met contrasterende stukken, laat ze zien dat elegantie niet schuilt in conformiteit, maar in het vermogen om te belichamen wat je draagt. Een ware les in stijl – en vrijheid.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Ik ben afgestudeerd aan Sciences Po en heb een echte passie voor culturele onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken.
Dit model met rondingen straalt zelfvertrouwen uit terwijl ze haar figuur op het strand laat zien.

