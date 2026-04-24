Om inspirerende plus-size looks voor 2026 te vinden, blijven gespecialiseerde platforms zoals The Body Optimist, Instagram-accounts van curvy designers, Pinterest en inclusieve mode-apps de beste bronnen.

Virtuele modeshows en digitale tijdschriften met een positieve kijk op het lichaam bieden ook een schat aan gratis inspiratie. Met name The Body Optimist publiceert regelmatig modecollecties die geschikt zijn voor alle lichaamstypes.

Digitale platforms gespecialiseerd in mode voor vrouwen met een maatje meer.

Body-positive online magazines

Digitale media die zich richten op inclusieve mode zijn de afgelopen jaren sterk in aantal toegenomen.

Ze bieden redactionele content speciaal ontworpen voor vrouwen met rondingen, met professionele fotoshoots en relevant stylingadvies.

Platform Inhoudstype Frequentie Kernpunt De lichaamsoptimist Modeartikelen, lookbooks, advies Dagelijks Een volledig lichaamspositieve benadering Mademoiselle Inclusieve mode en levensstijl Wekelijks Een sterk feministisch perspectief Raffinaderij29 Internationale trends Dagelijks Verscheidenheid aan inspiratiebronnen Drukte Mode en cultuur Dagelijks Focus op zelfacceptatie

Deze platforms publiceren selecties van outfits gedragen door vrouwen met verschillende lichaamstypes. Ze laten concreet zien hoe trends aangepast kunnen worden aan alle maten.

Mode-apps die je moet kennen

Verschillende apps maken het makkelijker om inspiratie op te doen voor kleding in grote maten:

21 Buttons – een sociaal netwerk waar influencers met rondingen hun outfits delen met directe links naar de producten die ze willen kopen.

Pinterest – een visueel inspiratiebord met miljoenen looks, gecategoriseerd op stijl en lichaamstype.

Chicisimo – gepersonaliseerde outfit suggesties op basis van je garderobe

Whering – outfits creëren met je eigen kleding

Het voordeel van deze apps is de aanpasbaarheid. Je kunt filteren op formaat, stijl of gelegenheid om je zoekopdracht te verfijnen.

Sociale media als bron van dagelijkse inspiratie

Instagram en contentmakers met rondingen

Instagram blijft hét platform om dagelijks plus-size outfits te ontdekken. Influencers met een curvy figuur delen er op authentieke wijze hun kledingstijl.

Verschillende Franse accounts verdienen uw aandacht:

Gaëlle Prudencio – verfijnde styling en professionele looks

Stéphanie Zwicky – een pionier van de plus-size mode in Frankrijk.

Alexandra Senes – toegankelijke casual chique stijl

Les Rondes de France – samenwerkende gemeenschap

Om je feed te optimaliseren, gebruik je hashtags zoals #plussizefashion, #curvyfashion of #bodypositivefrance. Het algoritme zal je dan automatisch vergelijkbare content voorstellen.

TikTok en korte video's

TikTok heeft de manier waarop we mode-inspiratie opdoen, veranderd. "Get Ready With Me"-video's en outfittransformaties bieden binnen enkele seconden concrete ideeën.

Het korte formaat laat je de kleding in beweging zien, waardoor je een beter beeld krijgt van hoe de kleding valt op verschillende lichaamstypes. De ontwerpers delen vaak de exacte details van de kledingstukken die gedragen worden.

Ma-grande-taille.com deelt regelmatig de beste TikTok-vondsten in haar artikelen, met een redactionele selectie die je urenlang scrollen bespaart.

Inclusieve mode-evenementen om in de gaten te houden

Inclusieve modeshows en modeweken

Inclusieve mode wint aan populariteit bij professionele evenementen. Verschillende modeweken nodigen nu plus-size modellen uit voor hun shows.

Modeshows om in 2026 in de gaten te houden:

Parijse modeweek – secties gewijd aan lichaamsdiversiteit

Pulp Fashion Week – een evenement in Parijs dat volledig is gewijd aan plussize mode.

London Fashion Week – sterke aanwezigheid van inclusieve merken

Copenhagen Fashion Week – een pionier op het gebied van duurzame en inclusieve mode.

Deze evenementen worden vaak live uitgezonden op YouTube of Instagram. The Body Optimist bericht over de hoogtepunten met gedetailleerde analyses van de waargenomen trends.

Pop-upwinkels en lokale evenementen

Naast de grote evenementen bieden lokale evenementen de mogelijkheid om de looks in het echt te ontdekken:

Ontwerpbeurzen – ontmoet gespecialiseerde merken

Privé winkelavonden – passen in een ontspannen sfeer.

Mode-meetups – uitwisselingen tussen mode-liefhebbers met een vollere figuur.

Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om kleding te zien die door echte vrouwen wordt gedragen, zonder dat er foto's zijn bewerkt.

Merken die inspirerende content aanbieden

Webshops met zorgvuldig samengestelde lookbooks

Sommige merken investeren in hoogwaardige redactionele content. Hun websites worden ware inspiratiebronnen.

Merk Stijl Beschikbare maten Kwaliteit van de beelden Castaluna Klassiek chic 40-62 Seizoensgebonden lookbooks Asos Curve Tendens 38-56 Meerdere foto's per artikel Eloquii Amerikaanse stijl 38-64 Redactionele fotoshoots Universele standaard Minimalist 32-62 Diverse modellen

Deze merken presenteren hun kledingstukken op paspoppen van verschillende maten. Zo kun je je voorstellen hoe de kleding er op jouw eigen figuur uit zal zien.

Modenieuwsbrieven om te volgen

Nieuwsbrieven blijven een uitstekende manier om inspiratie rechtstreeks in je inbox te ontvangen:

Wekelijkse selectie – de beste stukken van dit moment

Nieuwe collecties – capsulecollecties die je niet wilt missen!

Stylingtips – hoe draag je de nieuwste trends?

The Body Optimist verstuurt regelmatig een nieuwsbrief met outfitideeën die door de redactie zijn getest. Dankzij het e-mailformaat kun je deze inspiraties gemakkelijk opslaan.

Hoe organiseer en bewaar je je inspiratiebronnen?

Maak themaborden aan

Om al deze bronnen effectief te benutten, organiseer je je inspiratiebronnen per categorie:

Per gelegenheid – kantoor, avond, informeel, formeel

Per seizoen – zomer, winter, tussenseizoen

Qua stijl – bohemian, klassiek, streetwear, romantisch

Per hoofdkledingstuk – jurken, broeken, jassen

Pinterest blijft de meest praktische tool voor dit soort organisaties. Je kunt privéborden aanmaken en deze delen met vrienden.

Analyseer wat je echt leuk vindt.

Neem niet alleen de tijd om afbeeldingen te verzamelen, maar ook om de overeenkomsten tussen je favoriete looks te ontdekken. Deze analyse onthult je persoonlijke stijl.

Stel jezelf de volgende vragen: Welke kleuren komen vaak terug? Welke snitten spreken je aan? Welk niveau van verfijning zoek je?

Deze reflectie zet inspiratie om in een samenhangende garderobe.

Conclusie

Inspirerende outfits in grote maten vinden is in 2026 makkelijker dan ooit. Dankzij gespecialiseerde platforms, sociale netwerken en inclusieve mode-evenementen schieten de inspiratiebronnen als paddenstoelen uit de grond.

De sleutel is om content te selecteren die echt aansluit bij jouw stijl en dagelijks leven.

Vergeet niet je bronnen te diversifiëren om te voorkomen dat je in een sleur terechtkomt. Voor een regelmatige dosis body-positive inspiratie en persoonlijk modeadvies biedt The Body Optimist wekelijks modeartikelen voor alle lichaamstypes.

Veelgestelde vragen

Welke hashtags moet ik gebruiken om plus-size outfits op Instagram te vinden?

De meest effectieve hashtags zijn #plussizefashion, #curvyfashion, #plussizefashion en #bodypositivefrance. Combineer ze om je zoekopdrachten te verfijnen.

Geeft The Body Optimist regelmatig modeadvies?

Ja, The Body Optimist publiceert dagelijks modeartikelen met selecties van looks, stylingtips en richt zich op nieuwe inclusieve collecties.

Hoe vind je Franse mode-influencers in grote maten?

Begin met het volgen van accounts die worden aanbevolen door media zoals Ma-grande-taille.com of Madmoizelle. Het algoritme zal vervolgens vergelijkbare profielen aan je voorstellen.

Bieden klassieke modemerken inspirerende content voor vrouwen met een maatje meer?

Steeds vaker. Merken zoals H&M, Mango en Zara hebben hun maatassortiment uitgebreid met speciale lookbooks op hun websites.

Is Pinterest echt handig voor mode-inspiratie voor vrouwen met rondingen?

Absoluut. Pinterest heeft miljoenen afbeeldingen van outfits in grote maten, gecategoriseerd op stijl, gelegenheid en seizoen. Het is een van de meest complete tools.

Hoe kun je nou niet ontmoedigd raken door bewerkte foto's?

Geef de voorkeur aan bronnen met onbewerkte foto's en diverse modellen. Authentieke vrouwelijke contentmakers op TikTok en Instagram bieden een realistischer perspectief.

Zijn er in Frankrijk mode-evenementen voor vrouwen met een maatje meer?

Ja, Pulp Fashion Week in Parijs is volledig gewijd aan inclusieve mode. Ook worden er regelmatig pop-upwinkels en meet-ups georganiseerd in grote steden.

Wat is de beste manier om je mode-inspiraties te bewaren?

Maak thematische Pinterest-borden aan of gebruik de opslagfunctie van Instagram. Organiseer je inspiratie op gelegenheid of stijl, zodat je deze gemakkelijk terug kunt vinden.