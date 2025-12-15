Deze typisch Franse modetruc wordt dit seizoen door iedereen nagebootst.

De elegante knoop van een sjaal om het hoofd of de nek, een Parijs ritueel uit de jaren zestig, is opnieuw een blikvanger in het straatbeeld en op sociale media, en straalt moeiteloos een verfijnde look uit. Internationale contentmakers publiceren talloze tutorials om dit iconische detail van Franse chic onder de knie te krijgen.

Bardot en Hermès Erfgoed

Brigitte Bardot maakte de zijden sjaal, met zijn speelse franjes en ondeugende pruillip, populair, terwijl Hermès er sinds 1937 een luxeaccessoire van heeft gemaakt met zijn iconische sjaals. Dit mode-item vat de essentie van de Franse stijl samen: elegant, tijdloos en direct herkenbaar.

Chique winteraanpassingen

Bij koud weer wordt de sjaal om de nek gewikkeld, waarbij één uiteinde over het hoofd valt als een moderne muts, wat warmte en elegantie biedt. Nog een klassieker: de kleine vierkante sjaal die meerdere keren om de nek wordt gewikkeld en discreet wordt geknoopt, geïnspireerd op de neobourgeoisstijl van de jaren 70, voor een vleugje alledaagse verfijning.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door La Boutique // Celine Decourt (@laboutiquedevenerque)

Explosie op TikTok en streetstyle

Tutorials voor de "Franse sjaal" schieten als paddenstoelen uit de grond, van de zomer tot de gezellige winter, waardoor deze vaardigheid toegankelijk wordt voor een generatie die hunkert naar een stijlvolle look. Van de catwalks tot de Parijse voorbijgangers, dit virale detail overstijgt leeftijd en grenzen en bevestigt de invloed van de Franse mode.

De Franse geknoopte sjaal is meer dan zomaar een accessoire; hij heeft zich gevestigd als een ware stijltaal, subtiel en universeel. Decennia lang is hij tijdloos gebleven en bewijst hij dat elegantie geen kwestie is van vluchtige trends, maar van perfecte gebaren. Gemakkelijk te dragen en eindeloos aanpasbaar, blijft dit iconische detail de wereld boeien en herinnert het ons eraan dat Franse chic vaak schuilt in de kunst van 'less is more'.