"Moorcore", de trend geïnspireerd door deze recente film die een nieuwe generatie in zijn greep houdt.

Film vertelt niet alleen verhalen; het inspireert ook onze kledingkast en interieur. Met de recente release van de film "Wuthering Heights" is een nieuwe esthetiek al aan het opduiken op sociale media. De naam: "moorcore", een romantische en uitgesproken meeslepende trend.

Een trend die is ontstaan in de filmwereld.

De in februari uitgebrachte film "Wuthering Heights" trok meteen de aandacht, zowel vanwege de cast als de opvallende visuele sfeer. Met Margot Robbie en Jacob Elordi in de hoofdrollen dompelt de film de kijker onder in een winderig landschap, tussen mistige heidevelden en imposante landhuizen.

Het is deze specifieke sfeer die aanleiding gaf tot de term "moorcore". Het woord combineert "moor", dat verwijst naar de moerasgebieden die typisch zijn voor Noord-Engeland, met het achtervoegsel "-core", dat vaak wordt gebruikt om een specifieke esthetische of visuele wereld aan te duiden. Het resultaat: een stijl die wilde natuur, intense romantiek en een historische verbeelding oproept.

Een mengeling van duistere romantiek en historische elegantie.

De moorcore-esthetiek is direct geïnspireerd op de landschappen van Yorkshire, evenals op de Georgische en Victoriaanse periode. Het speelt in op een sfeer die zowel dramatisch als poëtisch is, waar ruwe natuur een vervlogen elegantie ontmoet. De kleurenpaletten geven de voorkeur aan diepe, natuurlijke tinten: aardbruin, mosgroen en leigrijs. Aan deze tinten worden soms zachtere nuances toegevoegd, zoals crème of oudroze, die het algehele effect verzachten.

Stoffen spelen ook een centrale rol. Dik fluweel, donker kant, wol met textuur en verfijnd borduurwerk creëren silhouetten die rijk zijn aan structuur. Op sociale media delen sommige modehistorici al inspiratiebronnen die typerend zijn voor deze esthetiek: lange, zwierige jurken, getailleerde jassen en karaktervolle vintage stukken.

Ook in de decoratie komt het universum gemakkelijk tot uiting: messing kroonluchters, antieke spiegels, licht vervaagde textielstoffen met bloemenmotieven of voorwerpen met een patina door de tijd dragen bij aan het creëren van deze ingetogen sfeer.

De charme van voorwerpen met een verhaal.

De aantrekkingskracht van moorcore komt deels voort uit de aansluiting bij een verschuiving in de huidige trends. Na jaren van minimalisme en strakke lijnen, zoeken velen nu naar objecten met een ziel. De moorcore-esthetiek waardeert voorwerpen die de tand des tijds hebben doorstaan, hun 'mooie imperfectie' en de emoties die ze kunnen oproepen. Rommelmarkten, kringloopwinkels en vintagezaken zijn ideale plekken geworden om deze stijl te ontdekken en te omarmen.

In het interieur vertaalt dit zich in dekbedden met textuur, donkerhouten meubels, bronzen accessoires en kristallen hanglampen die een zacht licht verspreiden. Elk element lijkt een verhaal te vertellen.

Een wereldbeeld dat een hele generatie aanspreekt

Moorcore is meer dan alleen mode of decoratie; het functioneert in de eerste plaats als een compleet universum. Het roept associaties op met desolate landschappen, gepassioneerde verhalen en een diepe verbondenheid met de natuur. Op sociale media maakt deze meeslepende esthetiek de constructie van een samenhangende en krachtige visuele wereld mogelijk. Het biedt ook een vorm van escapisme: een wereld waarin men zich vrij kan uiten, alle silhouetten kan vieren en onbeperkt kan spelen met texturen, volumes en gelaagdheid.

Kortom, zoals zo vaak het geval is, fungeert de filmwereld als een creatieve katalysator. Met "Wuthering Heights" vinden de beelden van de Engelse heidevelden hun weg naar de hedendaagse mode en interieurontwerpen. Dit is wederom een bewijs dat de beelden die op het scherm worden geprojecteerd, nog steeds van invloed zijn op hoe we onze stijl en esthetische gevoeligheden uiten.