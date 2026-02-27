Het dragen van laagjes kleding: welke trend maakt dit voorjaar een comeback?

Elk seizoen zien we bepaalde trends terugkeren, opnieuw bekeken in het licht van de actualiteit. Dit voorjaar is het dragen van meerdere lagen kleding weer een absolute must-have.

Laagjes aanbrengen: een techniek voordat het een trend werd.

De term 'laagjes dragen' verwijst naar de kunst van het combineren van verschillende kledingstukken om een samenhangend silhouet te creëren. Het is veel meer dan een simpele opeenstapeling van stof; het is een ware oefening in het balanceren van volume, textuur en lengte. Historisch gezien diende het dragen van laagjes aanvankelijk een praktisch doel: zich aanpassen aan temperatuurschommelingen. Maar in de loop der decennia is deze functionele aanpak een middel geworden voor stilistische expressie. Van de jaren 90 tot de jaren 2010 was het dragen van laagjes een vast onderdeel van de catwalks en het straatbeeld, gedreven door minimalistische, grunge en avant-garde esthetiek. Tegenwoordig keert het terug in een lichtere, meer aanpasbare versie, perfect geschikt voor lentedagen waarop temperatuurschommelingen gebruikelijk zijn.

Waarom is het dragen van laagjes zo populair in de lente?

De lente is een overgangsperiode. De ochtenden blijven koel, de middagen worden warmer en 's avonds is een extra laagje kleding soms nodig. Het dragen van meerdere lagen kleding is dan een voor de hand liggende oplossing.

Naast het praktische nut, stelt laagjes dragen je in staat je garderobe op te frissen zonder per se nieuwe kledingstukken aan te schaffen. Een winterjurk kan over een licht shirt gedragen worden, een hemdje onder een jasje met stiksels, en een dunne trui over een zwierige jurk. Deze aanpak stimuleert ook de creativiteit. Het moedigt je aan om kledingstukken die je al hebt opnieuw te ontdekken, te experimenteren met verschillende combinaties en te spelen met verhoudingen.

Hoe beheers je de kunst van het combineren van lagen?

Het bereiken van harmonieuze gelaagdheid berust op een paar eenvoudige principes.

Ten eerste, het beheersen van het volume. Het dragen van meerdere losse kledingstukken over elkaar kan het silhouet zwaarder doen lijken. Het idee is vaak om een aansluitende basis te combineren met een of twee meer gestructureerde of zwierige lagen. Bijvoorbeeld een aansluitend topje onder een open overhemd, dat op zijn beurt weer onder een licht jasje wordt gedragen.

Denk vervolgens aan de variatie in materialen. Het combineren van texturen – katoen, fijn breisel, denim, linnen – voegt visuele diepte toe. Dit contrast geeft dimensie aan de outfit zonder dat er complexe patronen nodig zijn.

Ook de lengte is een belangrijke factor. Door een zoom, mouw of kraag te laten uitsteken, creëer je een verzorgd effect. Een langer shirt onder een cropped trui, bijvoorbeeld, structureert het silhouet en geeft de hele look meer dynamiek.

Tot slot speelt het kleurenpalet een belangrijke rol. Neutrale tinten maken combinaties makkelijker, terwijl een kleurrijk item de blikvanger van de outfit kan worden.

Een trend die te zien is op de catwalks en op straat.

In de afgelopen seizoenen is het dragen van laagjes weer helemaal terug in de mode. Jurken over broeken, gelaagde tops, rokken gecombineerd met lange blouses: de gepresenteerde silhouetten leggen de nadruk op modulariteit. Op straat wordt het dragen van laagjes vaak op een meer intuïtieve manier toegepast. Denk bijvoorbeeld aan een simpel T-shirt onder een slipjurk, een vest over de schouders gedrapeerd, of een trenchcoat die open over meerdere zichtbare lagen wordt gedragen.

Deze vrijheid van interpretatie draagt bij aan het succes van de trend. Het wordt niet opgelegd als een uniform, maar als een methode die zich aanpast aan verschillende stijlen – minimalistisch, romantisch, urban of klassiek.

Laagjes, een bondgenoot van verantwoorde mode.

Het dragen van laagjes kleding stimuleert ook bewuster consumeren. In plaats van systematisch nieuwe kledingstukken te kopen bij elke seizoenswisseling, kun je de kleding die je al hebt op verschillende manieren dragen. Een zomerjurk kun je bijvoorbeeld ook in de lente dragen met een dunne coltrui eronder. Een winterblazer kun je lichter maken door hem te combineren met een tanktop en een wijde broek. Deze manier van aanpassen maakt deel uit van een duurzamere aanpak: het maximaliseren van het gebruik van bestaande kleding en het ontdekken van verschillende manieren om ze te dragen.

Fouten die je moet vermijden

Hoewel het dragen van meerdere lagen kleding veel vrijheid biedt, kunnen bepaalde combinaties het silhouet uit balans brengen.

Te veel lagen kleding over elkaar dragen kan een volumineus effect creëren, vooral bij zware stoffen. In de lente kun je het beste kiezen voor ademende en lichte materialen.

Een gebrek aan structuur kan ook een probleem zijn. Zonder een visueel ankerpunt – een riem, een getailleerd jasje, een nette broek – kan de outfit er rommelig uitzien.

Tot slot kan het negeren van kleurenharmonie het geheel verwarrend maken. Het is het beste om het kleurenpalet te beperken tot een paar complementaire tinten om de consistentie te bewaren.

Een uitnodiging om te experimenteren

De terugkeer van laagjes dit voorjaar is niet gebaseerd op strikte regels, maar op een verlangen om te experimenteren. Laagjes toevoegen, aanpassen en verwijderen gedurende de dag: de outfit wordt dynamisch. Laagjes dragen is meer dan alleen een trend; het biedt een nieuwe manier van denken over kleding. Het viert persoonlijke creativiteit en aanpassingsvermogen, en houdt tegelijkertijd rekening met de weersomstandigheden van het seizoen.

Laagjes dragen is uitgegroeid tot een van de meest relevante trends voor de lente: praktisch, veelzijdig en expressief. Door te spelen met stoffen, lengtes en volumes kan iedereen unieke looks creëren zonder de hele garderobe te hoeven vernieuwen. Het dragen van laagjes gaat niet alleen over stijl. Het is ook een manier om te herontdekken wat je al hebt – en om onverwachte combinaties uit te proberen.