Je schoenveters op deze manier strikken is de nieuwe trend voor 2026.

In de modewereld kunnen details een alledaags accessoire soms transformeren. Op sociale media trekt een bijzondere manier van veteren steeds meer aandacht. De techniek houdt in dat er kleine strikjes tussen elk vetergaatje worden gemaakt, wat een decoratief effect creëert over de hele lengte van de schoen.

Een vetersluitingstechniek die sneakers transformeert

In tegenstelling tot de traditionele vetersluiting, waarbij de veters elkaar kruisen en tot een knoop komen, worden bij deze methode de veters bij elk veteroogje apart vastgeknoopt. Concreet wordt elk paar tegenoverliggende veteroogjes met een klein strikje vastgebonden. De veter loopt niet in een zigzagpatroon over de hele schoen, maar vormt een reeks lussen die de voorkant van de sneaker versieren.

Het resultaat is een zeer visuele stijl, die soms wordt vergeleken met linten of decoratieve veters, geïnspireerd op dansschoenen of korsetten. Veterspecialisten wijzen erop dat er talloze technieken bestaan om het uiterlijk van sneakers aan te passen, sommige puur esthetisch, terwijl andere dienen om de voetsteun te verbeteren.

Sociale media, de drijvende kracht achter accessoiretrends

Deze techniek trekt de aandacht, met name omdat sociale media tegenwoordig een centrale rol spelen in de verspreiding van modetrends. Volgens een analyse van het Pew Research Center beïnvloeden platforms zoals Instagram en TikTok steeds meer hoe kledingtrends ontstaan en zich verspreiden onder het grote publiek.

Eenvoudige accessoires – zoals schoenveters, sieraden of kapsels – lenen zich bijzonder goed voor deze virale trends, omdat ze gemakkelijk na te maken zijn. In die context worden tutorials die originele vetertechnieken demonstreren vaak erg populair.

Een lange traditie van creatief veterspel.

Het idee om je schoenveters te personaliseren is niet nieuw. Gespecialiseerde handleidingen beschrijven tientallen verschillende methoden, van ladderveters tot dambord- of spinnenwebveters. Sommige technieken worden in specifieke contexten gebruikt, zoals sport of het leger, om de ondersteuning te verbeteren of te voorkomen dat de veters losraken.

Andere methoden hebben echter een puur esthetische functie en maken het mogelijk om sneakers of nette schoenen te personaliseren. Veters met strikjes bij elk veteroogje vallen precies in deze categorie: ze transformeren een functioneel element in een visueel detail.

Een trend die inspeelt op personalisatie.

De populariteit van dit type vetersluiting weerspiegelt ook een bredere trend in de hedendaagse mode: personalisatie. Mensen willen hun kleding en accessoires steeds vaker aanpassen om hun persoonlijke stijl tot uitdrukking te brengen. Sneakers zijn in het bijzonder een experimenteel terrein geworden voor mode-enthousiasten.

Door de veters te vervangen, de kleur aan te passen of originele vetertechnieken te gebruiken, kun je een paar schoenen transformeren zonder een nieuw paar te hoeven kopen. De vlinderdas-vetertechniek bij elk veteroogje laat zien hoe een simpel detail een trend op sociale media kan worden.

Kortom, deze stijl (strikvetersluiting) is gemakkelijk na te maken en visueel origineel. Het is onderdeel van een lange traditie van creatieve vetersluiting waarmee je je schoenen kunt personaliseren. Zoals zo vaak in de mode het geval is, zijn het soms de simpelste details die de meeste aandacht trekken.