Je kleden als een R&B-danser uit de jaren 2000: de onverwachte modetrend

Modetrends
Tatiana Richard
@bellahadid _ Instagram

Na de laag uitgesneden en ballerina-achtige modellen, put de mode nu inspiratie uit de energie van de R&B-choreografie uit de jaren 2000 voor een sensuele streetstyle-garderobe. Heupomsluitende joggingbroeken en blote buiken vieren de bewegingsvrijheid van danseressen als Aaliyah en Destiny's Child.

Laag uitgesneden joggingbroek, blote buik

Trainingsbroeken die extreem laag op de heupen hangen en de buik blootleggen, domineren het straatbeeld en de TikTok-feeds. Deze "trainingsbroeken", populair gemaakt door Bella Hadid en Emily Ratajkowski, doen denken aan de silhouetten van meidenbands tijdens optredens en combineren comfort met onbeschaamde sensualiteit.

Crop tops en laagjeskleding voor danseressen

Korte T-shirts die geknoopt of half losjes gedragen worden, beenwarmers tot aan de knieën: deze details vangen de sfeer van studio-repetities perfect. Merken zoals Iet Franz zien hun ontwerpen viraal gaan, gedragen zowel om te dansen als om zich in de stad mee te verkleden.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid)

RnB 2000s, van het circuit naar het podium

Aaliyah, Beyoncé en Britney Spears maakten deze choreografiestijl al populair: wijde broeken, bralettes en een zelfverzekerde houding. Tegenwoordig explodeert #choreo met 300.000 keer gebruikt op TikTok, waardoor de R&B-erfenis is getransformeerd tot een modeobsessie voor Generatie Y2K.

Bewegingsvrijheid en een positief lichaamsbeeld

Deze heropleving viert lichamen in beweging, ver verwijderd van rigide normen. Pilates en choreografie bevrijden het silhouet en nodigen uit tot een mix van sportief comfort en gedurfde vrouwelijkheid, in navolging van de iconen die zonder compromissen dansten.

Tatiana Richard
Als schrijver verken ik schoonheid, mode en psychologie met gevoeligheid en nieuwsgierigheid. Ik geniet ervan de emoties die we ervaren te begrijpen en een stem te geven aan degenen die ons helpen onszelf beter te begrijpen. In mijn artikelen streef ik ernaar de kloof tussen wetenschappelijke kennis en onze dagelijkse ervaringen te overbruggen.
LAISSER UN COMMENTAIRE




