Moderner en flatterender dan ooit, maakt de tankini een grote comeback op het strand.

Men dacht dat het een relikwie uit het verleden was, een overblijfsel uit de jaren 2000. En toch staat de tankini deze zomer van 2026 officieel weer in de schijnwerpers. Maar wees gewaarschuwd: dit is niet de tankini die je je herinnert. Deze nieuwe versie is volledig opnieuw ontworpen: de snitten, de stoffen, het silhouet. En het resultaat spreekt zowel jongere generaties aan als degenen die er twintig jaar geleden al dol op waren. Een grote comeback is een feit, en alles heeft het in zich.

Een langverwachte terugkeer naar de stranden.

Deze zomer is het niet te missen. Op Instagram, TikTok, in etalages en in de aanbevelingen van stylisten: de tankini is overal. Talloze content creators testen en omarmen de nieuwe modellen met enthousiaste video's, en badkledingmerken brengen een stortvloed aan nieuwe collecties uit. Kortom, het is niet langer slechts een gerucht: het is hard op weg om een van de belangrijkste items van de zomer te worden.

Volledig opnieuw ontworpen snitten

Als de tankini een comeback maakt, komt dat doordat hij een complete transformatie heeft ondergaan. Vaarwel lange, zwierige en ietwat vormloze topjes: hallo strakke, moderne en flatterende modellen. Verschillende nieuwe details maken het verschil. Ten eerste de lengte. De topjes zijn nu korter, vaak cropped, en eindigen net onder de natuurlijke taille. Deze snit creëert een veel dynamischer silhouet en laat de benen optisch langer lijken. Dan de constructiedetails: draperieën aan de zijkant, strikjes aan de voorkant, diepe V-halslijnen, dunne en verstelbare bandjes en gedetailleerde rugpanden – al deze kleine elementen maken van de tankini een echt stijlvol kledingstuk. Ook de ondersteuning is aanzienlijk verbeterd. Veel modellen hebben nu een ingebouwde bh, voorgevormde cups of corrigerende stoffen, en blijven tegelijkertijd flexibel en ademend. Je krijgt comfort zonder stijl op te offeren.

Een top- en bodemcombinatie die alles verandert.

Een andere grote innovatie is het broekje dat perfect bij het topje past. De lompe zwembroekjes die het silhouet verzwaarden, zijn verleden tijd. Tegenwoordig wordt de tankini gedragen met een hoog model, een Braziliaans model of een cheeky model, waardoor de benen langer lijken en een echt moderne look ontstaat. Een winnende combinatie die alles verandert: je bedekt het bovenstuk, maar omarmt een grafisch en stijlvol silhouet aan de onderkant.

Een kledingstuk dat kan worden omgevormd tot een volwaardige outfit.

Nog een belangrijk voordeel: sommige tankinitopjes zijn tegenwoordig zo stijlvol dat ze prima geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Combineer ze met een linnen broek met wijde pijpen, platte sandalen of muiltjes, en voilà, je bent klaar voor een lunch aan zee of cocktails bij zonsondergang. Deze veelzijdigheid is een echte plus op vakantie, want zo hoef je niet vijf keer per dag van outfit te wisselen.

Waarom deze grote comeback?

De redenen voor deze rage zijn talrijk. Zoals verschillende mode-experts samenvatten, biedt de tankini de bedekking van een badpak met de bewegingsvrijheid van een bikini. Met andere woorden, het beste van twee werelden. In een tijdperk waarin comfort en stijl even belangrijk zijn, komt dit compromis perfect op het juiste moment. De tankini spreekt ook aan vanwege zijn veelzijdigheid. Praktisch voor toiletbezoekjes, comfortabel voor actieve bezigheden en de mogelijkheid om het topje naar wens te combineren met verschillende broekjes... Het past zich aan alle situaties en alle lichaamstypes aan. En met nieuwe, meer inclusieve modellen flatteert het de figuur zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

De tankini van 2026 is verre van het ietwat ouderwetse imago dat het een paar jaar geleden misschien had; het is een uiterst modern, elegant en ongelooflijk praktisch kledingstuk. Met zijn vernieuwde snitten, hoogwaardige stoffen en stijlvolle combinaties heeft het zich gevestigd als een van de belangrijkste trends van de zomer. Eén ding is zeker: of het nu voor een strandvakantie of een duik in het plaatselijke zwembad is, de tankini heeft zijn plek in onze koffers definitief heroverd. En dat is absoluut goed nieuws.