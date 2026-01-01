Ze tovert een kinderspelletje om tot een haute couture-jurk, en het resultaat is verbluffend.

Het is een spel dat de boventoon voert op het gazon tijdens kinderfeestjes en dat elke middagthee in de tuin wordt gespeeld. Deze veelkleurige tunnel, waar we allemaal wel eens doorheen gekropen hebben en naar adem gehapt hebben, heeft de zandbak verlaten en siert nu het silhouet van een modebewuste vrouw vol fantasie. Ze heeft er een jurk op maat van gemaakt en, tegen alle verwachtingen in, vangt haar creatie perfect de geest van de Fashion Week: eigenzinnig, elegant en speels.

Wanneer een simpel kinderspelletje verandert in een glamoureus kledingstuk.

Angelica Hicks weet alles van DIY-mode. De content creator, die er plezier in heeft om high-end celebrity-looks na te maken met minimale middelen, haalt inspiratie uit alledaagse voorwerpen om haar outfits samen te stellen. Ze neemt deze modediscipline luchtig op, met haar eigen unieke gevoel voor humor. Ze drijft op een vriendelijke manier de spot met de strikte regels van de modewereld en maakt van iets goedkoops iets chics . Een zilveren slinger uit een kerstdoos, ballonnen, een vuilniszak of zelfs papieren cakevormen – alles om haar heen wordt een bron van inspiratie.

Haar nieuwste geniale vondst? Een iconisch kinderspeelgoedje transformeren tot een weelderige, architectonische jurk . Dit speelgoed heeft talloze kinderverhalen geïnspireerd, soms in de vorm van een magische doorgang, soms een behendigheidsparcours. Het is de veelkleurige canvas tunnel: dat opvouwbare, buigzame accessoire waarin kinderen vroeger kropen. Een bron van angst voor sommigen, een prettig beeld voor anderen, maar voor Angelica is het bovenal het middelpunt van een esthetische creatie, het kloppende hart van een outfit die even maanachtig als oogverblindend is.

Van speelgoeddoos naar paskamer, het is maar een kleine stap. Deze content creator en geïmproviseerde ontwerper, die de draak steekt met mode en prachtige karikaturen maakt van catwalkscènes, omarmt het absurde volledig. Met dit spel met een hoepel wist ze een jurk te creëren die de catwalk waardig is: sculpturaal, ingetogen en uniek. En dat deed ze met het absolute minimum: een paar lapjes zwarte stof, een knipje met de schaar, en haar idee kwam tot leven.

De kunst om in elk object de modepotentie te zien.

Met ironie als leidraad heeft Angelica meer dan 923.000 volgers op Instagram verzameld. Terwijl grote modehuizen hun modellen hullen in kostbare stoffen, gebruikt deze innovatieve contentcreator minder conventionele en meer extravagante basismaterialen. Deze tunnel, omgetoverd tot een vijfsterrenjurk, is slechts een glimp van haar creativiteit. Van toiletpapier om de gedrapeerde stof van Jennifer Lawrence's jurk in antieke stijl na te bootsen, tot een rolgordijn om het tule-effect van Carey Mulligans Balenciaga-creatie te repliceren: deze jonge vrouw heeft een talent voor creatieve oplossingen.

Boomschors als bustier, een chocoladewikkel hergebruikt als choker, een zwierig klamboe omgetoverd tot een complete outfit. Angelica is de belichaming van het woord 'originaliteit'. Ze is de beste ambassadeur ervan. Deze stijlicoon, de Mr. Bean onder haar speelse voorkomen, verbergt een waar talent. Sommigen zeggen zelfs over haar upcycled looks: "Ze zijn beter dan de originelen."

Een contentmaker die bekendstaat om haar inventiviteit.

Terwijl de mode zichzelf vaak serieus neemt, zelfs in de meest flagrante absurditeit, en een gecontroleerde vrijheid tentoonspreidt, pleit deze content creator voor totale overgave en esthetische bricolage. Ze satireert haute couture-stukken en herinterpreteert de hoogtepunten van de mode met haar scherpe blik. Ze bewijst dat je een look van duizenden euro's kunt namaken met Ferrero Rocher-verpakkingen, oma's kanten kleedjes, dekbedovertrekken en restjes Babibel.

Ook al zijn de outfits die ze parodieert nogal onpraktisch, het is de onderliggende boodschap die het belangrijkst is. Stijl wordt niet afgemeten aan de geldwaarde van een outfit, maar aan het onderzoek en de moeite die erin is gestoken. En Angelica biedt haar eigen interpretatie van mode: leuk, ongeremd, eenvoudig en vermakelijk.

De les die we hieruit kunnen trekken? Als je geen budget hebt voor luxeartikelen, wees dan vindingrijk. Zoek inspiratie niet in modebladen, maar in de slaapkamer van je vijfjarige neefje.