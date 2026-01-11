Een panty onder een spijkerbroek dragen in de winter: een goed of een vreselijk idee?

Om je outfits in de kou op te fleuren en onaangename rillingen te voorkomen, kun je een panty aantrekken voordat je je jeans aantrekt. Het is een veelvoorkomende modetruc voor veel vrouwen die last hebben van de lage temperaturen in de winter. Als je denkt dat je het warm krijgt met dit accessoire dat aanvoelt als een tweede huid, dan heb je het waarschijnlijk mis.

Panty onder een spijkerbroek: een valse vriend

Het is bijna een stille strijdkreet geworden onder modebewuste mensen. Elke ochtend, voordat ze deze openluchtvrieskou betreden, oefenen ze de kunst van het laagjes dragen : ze stapelen lagen kleding op elkaar van top tot teen. Ze dragen truien over elkaar, van de strakste tot de wijdere, en om hun benen warm te houden, dragen ze een panty onder hun favoriete spijkerbroek. Misschien ben jij het ook eens met deze techniek vanwege de vermeende thermische voordelen. Mocht je er echt een voordeel in zien, weet dan dat het vrijwel zeker gewoon een placebo-effect is.

Het dragen van een panty als bescherming tegen de kou is nogal contraproductief. Het spijt me dat ik je moet teleurstellen, maar deze ochtendlijke kronkeling die er vaak voor zorgt dat je te laat komt, is volkomen nutteloos. Toegegeven, een panty is, ondanks de dunne naden en de duidelijke transparantie, erg handig onder een rok of wollen short. Maar aan de andere kant van een spijkerbroek is hij een stuk minder nuttig.

De meeste panty's zijn ontworpen om los te dragen of onder jurken, niet om onder dikke, stijve stoffen zoals spijkerstof te worden geperst. Daardoor kunnen de panty's gaan kreukelen, waardoor onzichtbare maar oncomfortabele vouwen ontstaan en de luchtcirculatie wordt belemmerd. In plaats van de warmte gelijkmatig vast te houden, kunnen ze een aanhoudend koud gevoel veroorzaken, vooral in vochtige omstandigheden. Je voelt je uiteindelijk ingepakt... zonder het daadwerkelijk warm te hebben.

Wat het werkelijk met je lichaam doet

Zodra je je jeans over je panty aantrekt, voelt het niet comfortabel, of zelfs ronduit beklemd. De panty gaapt onbedoeld tussen je benen en knelt je af zonder dat je het doorhebt. Het doet meer kwaad dan goed. Het dragen van meerdere lagen strakke stoffen beperkt je bewegingsvrijheid en kan wrijving verhogen, vooral rond de dijen en knieën. Op de lange termijn kan dit leiden tot irritatie, een branderig gevoel of algemeen ongemak, met name voor mensen met een gevoelige huid.

Ook de bloedsomloop kan erdoor worden beïnvloed. Door de elasticiteit van de panty en de stijfheid van de jeans kunnen de benen samengedrukt aanvoelen, wat het gevoel van zware benen aan het einde van de dag versterkt. En dan hebben we het nog niet eens over transpiratie : synthetische panty's, ingesloten onder een slecht ademende jeans, houden vocht vast. Het lichaam warmt op, gaat zweten en koelt vervolgens weer af... een cyclus die allesbehalve ideaal is voor thermisch comfort. Genoeg om je in alle opzichten koud te laten voelen.

Wat je in plaats daarvan kunt doen

In plaats van in de winter een panty onder je spijkerbroek te dragen en de hele dag als een pinguïn rond te waggelen vanwege dat dikke stuk stof, kun je beter andere opties overwegen. Stijlvol zijn zonder te rillen van de kou is geen fabeltje van sociale media. Je kunt er ook goed uitzien als je tot je nek ingepakt bent.

Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor gevoerde jeans of broeken van natuurlijk zachte materialen. Gelukkig zie je corduroy kledingstukken en wollen sokken vaak terug in tijdschriften.

Een andere optie die vaak over het hoofd wordt gezien, zijn thermische leggings. In tegenstelling tot gewone panty's zijn ze ontworpen om onder kleding te dragen. Het materiaal is ademender, de pasvorm is beter afgestemd en ze bieden meer ondersteuning. Ze geven een echt gevoel van warmte zonder overmatige compressie.

Een panty onder een spijkerbroek dragen? Je benen laten dan echt niet zien. Voor behaaglijke warmte, als een deken, kun je beter voor iets comfortabelers kiezen dan denim .