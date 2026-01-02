De beste investering van de winter? Deze trui die je warmer houdt dan een donsjack.

In de winter kleed je je in laagjes om jezelf te beschermen tegen de kou en de ergste poolwinden. Je draagt een waar pantser, maar toch ril je nog steeds, ondanks al die lagen. Er is echter één kledingstuk met ongelooflijke isolerende eigenschappen, en dat is geen dikke gebreide trui. Dit kledingstuk, dat je lichaam warm houdt, vind je in de sportkledingafdeling.

Een hardlooptrui als bescherming tegen de kou.

Omdat je niet tot de lente onder een deken kunt overwinteren, moet je je de hele winter tot je nek inpakken. En je bezuinigt niet op de hoeveelheid stof. Zelfs als de thermometer 0°C aangeeft, kleed je je als een Laplander. Je stapelt truien op elkaar in de hoop nooit meer te rillen, maar zelfs met een XXL- sjaal , drie truien en een donsjack dringt de kou door en bijt in je huid.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de beste kledingoplossing tegen de kou geen handgebreide wollen trui van oma, noch een kasjmier trui die aanvoelt als een tweede huid. Dit wonderbaarlijke kledingstuk, dat in die dringende behoefte aan warmte voorziet, is de gemene deler voor alle ervaren hardlopers. Het is een technisch, thermisch kledingstuk van Decathlon. Deze trui, die vaak door hardlopers wordt gedragen bij mistig en vriesweer, is een kleine revolutie in je wintergarderobe. Hij is niet alleen geschikt voor sportkleding , maar kan ook je dagelijkse outfits verfraaien.

De Franse contentcreator @syioubilou prijst de voordelen ervan in een video die viral is gegaan. Haar geheim? Ze draagt dit hardloopshirt met rits onder een loszittende, hoog uitgesneden trui en trotseert de wind zonder met haar ogen te knipperen. Een waar staaltje techniek: het houdt alle tocht tegen en werkt als een stoffen radiator.

Wat maakt het zo gastvrij en warm?

Dit materiaal is ontworpen om de kou te weerstaan en beperkt thermische schokken door lichaamswarmte vast te houden. Het is dus niet alleen geschikt om te dragen in combinatie met microfleece leggings, hardloopvesten en wollen hoofdbanden. Het dient ook als isolerende basis voor al je urban outfits.

Zoals de maker van de content in haar introductievideo aangeeft, heeft dit T-shirt met lange mouwen duimgaten ter vervanging van wanten. Het is niet alleen een trendy detail; het voorkomt dat koude lucht binnendringt. Het is een extra beschermingslaag. Zo hoef je geen handschoenen te dragen.

Nog een voordeel van deze thermische laag: hij volgt de contouren van het lichaam en neemt geen ruimte in beslag onder dikke truien, waardoor hij bijzonder veelzijdig is. TikToker @syioubilou gebruikt hem zelfs als onderkleding, in plaats van als hoofdkledingstuk.

Hoe draag je het met stijl en elegantie?

Deze 'magische' trui van Decathlon voelt aan als een knusse deken over je schouders en is onmiskenbaar veelzijdig. Hij is niet bedoeld als blikvanger in je outfit of om op te vallen onder een oversized jas. Integendeel, hij dient als achtergrond, het uitgangspunt voor allerlei stijlvolle experimenten. Als je een meer ingetogen look prefereert, kun je er een dikke trui of een fleecevest overheen dragen. Jurken zijn ook een optie, mits je geen gevoelige benen hebt.

Het geheim om er stijlvol uit te zien zonder te rillen van de kou? Experimenteer met de kunst van het laagjes dragen , oftewel het slim herhalen van het laagjesproces. Je kunt het bijvoorbeeld onder een lichte of gekleurde coltrui dragen en daar een geruit overhemd of een licht, open jasje overheen doen voor contrast en textuur. Maak de outfit af met een lange, oversized jas of een gewatteerde pufferjas en een dikke sjaal om warm te blijven. Je kunt de rits van je T-shirt gedeeltelijk open laten om te laten zien wat eronder zit en een interessant visueel effect te creëren, terwijl je toch een moderne, urban stijl behoudt.

Net als deze uitzonderlijk warme trui, zijn er ook de creaties van het merk Damart, de uitvinder van het immens populaire Thermolactyl-kledingstuk. Je hoeft niet het gewicht van je hele garderobe mee te sjouwen om de ijzige lucht te trotseren.