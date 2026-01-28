Search here...

"Ze zou model kunnen zijn": deze 31-jarige actrice geeft een nieuwe betekenis aan "Koreaanse chic".

Léa Michel
Bae Suzy (echte naam Bae Su-ji), een geliefd Zuid-Koreaans icoon, blijft fascineren met haar unieke uitstraling en uitzonderlijke veelzijdigheid. Als Zuid-Koreaanse actrice, danseres en K-popzangeres belichaamt ze een verfijnde "Koreaanse chic" die haar lovende vergelijkingen met de modellenwereld heeft opgeleverd.

Een idool met een magnetische uitstraling.

Bae Suzy, die sinds haar debuut met de meidengroep Miss A in 2010 de bijnaam "De eerste liefde van de natie" draagt, straalt natuurlijke schoonheid en tijdloze elegantie uit. Haar foto's, of het nu gaat om fotoshoots voor Céline of persoonlijke momenten zoals haar ballettraining, betoveren fans: "Ze heeft de uitstraling van een model, ze brengt echt iets over via de beelden", jubelen fans op sociale media.

In 2025 schitterde ze tijdens de Céline lente/zomer 2026 show in Parijs, waar ze een moeiteloze elegantie uitstraalde die haar een vaste plek op de eerste rij opleverde. Haar minimalistische looks, vaak zwart en gestructureerd, benadrukten een figuur dat gevormd was door jarenlange taekwondo (2e dan zwarte band) en klassieke dans, waarin ze uitblonk in de spagaat en flexibiliteit.

Veelzijdig talent en fysieke inzet

Wat Suzy onweerstaanbaar maakt, is haar veelzijdigheid: ze is al sinds haar twaalfde model en maakt moeiteloos de overstap van zingen naar acteren. Successen zoals "Start-Up", "Vagabond" (waarin ze haar eigen stunts uitvoert) en de aankomende film "Genie Make a Wish" (oktober 2025) tonen haar toewijding aan. In 2025 zorgde haar intensieve ballettraining zelfs voor een trend in Korea, waardoor haar houding en charisma op het scherm verder werden verfijnd. Haar collega's en fans noemen haar een "gracieuze prinses" of "de meest veelzijdige artiest van haar generatie" en prijzen haar discipline in de balletzaal en haar vermogen om veeleisende rollen aan te kunnen.

Luxe-ambassadeur Bae Suzy geeft een nieuwe invulling aan de Hallyu-esthetiek: verfijnd minimalisme, natuurlijk zelfvertrouwen en een uitstraling die perfect past bij het scherm. Ze bewijst dat talent en elegantie haar tot een tijdloos icoon maken, altijd klaar om te inspireren.

