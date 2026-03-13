In een kanten jurk trekt dit Amerikaanse model de aandacht.

Léa Michel
Op het Vanities-feest in Los Angeles stal Kaia Gerber opnieuw de show. Het Amerikaanse model en actrice, dochter van supermodel Cindy Crawford, gaf de iconische little black dress een moderne en moeiteloos chique twist.

Een Givenchy-creatie die traditie en moderniteit combineert.

Voor de gelegenheid droeg Kaia Gerber een Givenchy-jurk van delicaat kant met een lichte tutu-rok die deed denken aan klassiek ballet. Deze outfit combineerde de tijdloze elegantie van zwart met een etherische allure en toonde de kunst van het contrast die de jonge vrouw perfect beheerst. Zonder overbodige accessoires koos Kaia voor eenvoud: zwarte lakleren pumps om haar figuur te accentueren en alle aandacht te vestigen op het pronkstuk van haar ensemble.

Een natuurlijke en stralende uitstraling

Voor haar beautylook koos het model voor een natuurlijke stijl. Haar haar, losjes in zachte golven gedragen, viel vrij over haar schouders en benadrukte de subtiele balans tussen elegantie en een ontspannen stijl. Een stralende make-up maakte haar look compleet en accentueerde haar stralende teint en warme tinten die deden denken aan de zachte Californische lente.

Een erfgenaam van de stijl

Kaia Gerber bevestigt eens te meer haar status als rijzende ster in de modewereld. In de voetsporen van haar moeder, Cindy Crawford, weet ze van elke verschijning een waar modehoogtepunt te maken. Een paar weken eerder had ze het publiek al betoverd tijdens de Film Independent Spirit Awards met een andere creatie van Givenchy, waarmee ze haar trouw aan het Parijse modehuis en haar voorliefde voor strakke lijnen liet zien.

Met deze nieuwe interpretatie van de little black dress brengt Kaia Gerber een ode aan een tijdloos kledingstuk, terwijl ze er tegelijkertijd haar eigen visie aan toevoegt: modern en zelfverzekerd. Een verschijning die, mocht dat nog nodig zijn, bevestigt dat de toekomst van stijl in goede handen is.

