Op 50-jarige leeftijd verrast Eva Longoria met een nieuw kapsel.

Anaëlle G.
@evalongoria/Instagram

De Amerikaanse actrice, regisseur, producent en model Eva Longoria pronkt met een nieuw kapsel, dat ze combineert met een nauwsluitende pastelgele jurk - in een Instagram-post die pure levensvreugde uitstraalt.

Een nieuwe snit voor een nieuw decennium.

Eva Longoria heeft besloten haar kenmerkende lange haar in te ruilen voor een bobkapsel dat haar gezicht mooi omlijst. Deze licht gestructureerde en luchtige snit zorgt voor beweging en wordt zowel door kappers als haar fans geprezen. Op sociale media liet de actrice haar nieuwe look zien in een video waarin ze aan het werk is op een filmset, waarmee ze haar voorliefde voor stijlvolle transformaties bevestigt.

Een chique en opvallende bucket hat

Eva Longoria poseert op foto's met een strakke bob, voor een chique en zeer moderne look. De licht golvende lokken vallen langs haar kaaklijn en omlijsten haar gezicht, terwijl ze tegelijkertijd een luchtige uitstraling behouden. Deze middellange lengte, niet te kort en niet te lang, is een ideale optie voor wie zijn of haar kapsel wil veranderen zonder al het haar kwijt te raken.

Een botergele jurk om in te dansen tussen de opnames door.

In de video draagt Eva Longoria een nauwsluitende, pastelgele maxi-jurk met ruches die haar figuur accentueert en tegelijkertijd vrolijk en stralend is. De "botergele" tint laat haar teint stralen en past perfect bij haar nieuwe bobkapsel, waardoor een zacht contrast ontstaat tussen de zonnige kleur en de strakke snit. Ze is te zien terwijl ze een paar danspassen oefent met choreograaf Gustavo Vargas, die haar ronddraait en haar begeleidt in een ontspannen backstage-sfeer.

Kortom, deze combinatie van een korte bob en een kleurrijke jurk weerspiegelt een zelfverzekerde Eva Longoria op 50-jarige leeftijd. Haar veelbesproken verandering van kapsel wordt gezien als een inspirerend voorbeeld voor veel vrouwen die ook een 'assertievere' stijl willen aannemen.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
